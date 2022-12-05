Навстречу рассвету на берегу моря Куанлан

05/12/2022

Когда уровень воды невысокий, а поверхность пляжа покрыта тонким слоем воды,

небо выглядит как гигантское зеркало, отраженное от морской глади .

Рассвет – это не только начало нового дня, но и то, что лучше всего передает любое начинание. Вот почему встреча рассвета на берегу Куанлан (провинция Тхайбинь) дарит туристам особые эмоции. Там не только ясное небо и чистый воздух, но ещё и уникальное бескрайнее море.

Наша группа приехала из Ханоя в Куанлан (провинция Тхайбинь) встречать рассвет. Напомним, что Тхайбинь – провинция Северного Вьетнама, лежащая в дельте реки Красной (Хонгха). Провинция расположена в 110 км от Ханоя на берегу Восточного моря, поэтому она получила название «Тихий океан».

Там нет пляжей с белым песком, прозрачного голубого моря, как в Нячанге или Фантхиете, но там есть спокойствие и дикая красота. Особенно на рассвете, когда уровень воды невысокий, а поверхность пляжа покрыта тонким слоем воды, небо выглядит как гигантское зеркало, отраженное от морской глади.





Здесь мы встретились с местным тридцатилетним жителем Фам Минь Тоаном. Он знает не только когда лучше всего встречать рассвет на пляже Куанлан, но и когда можно увидеть редкое природное явление «зеркальное отражение». По его словам, самые красивые природные пейзажи появляются в районе моря Куанлан с 4.30 до 6 часов утра, когда солнце начинает подниматься на горизонте. Тогда пляж сближается с небом, а разницы между ними почти не видно, что образует гигантское зеркальное отражение.

Туристы встречают рассвет на берегу Куанглан.

По словам Тоана, первый фактор, на который стоит обращать внимание, это уровень воды в день, когда запланирована поездка. Сейчас это можно делать с помощью ряда телефонных приложений. Кроме того, посетители также должны следить за погодой, избегать дождливых, штормовых и пасмурных дней. Когда ветер слишком сильный или морская поверхность покрывается рябью, невозможно увидеть отражение неба на поверхности воды. Слишком низкий прилив также приводит к тому, что приливная отмель волнообразна, что препятствует появлению зеркального отражения.

Сегодня “зеркальное отражение” на берегу моря Куанлан стало туристическим направлением, активно развиваевым Народным комитетом провинции Тхайбинь. Как ожидается, оно станет новым уникальным местом, привлекающим местных и иностранных туристов../.

Зеркальное отражение на берегу Куанглан привлекают туристов.

Текст и Фото: Конг Дат/ИЖВ

