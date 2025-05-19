НАВСЕГДА ДЯДЯ ХО ОСТАЁТСЯ С НАМИ В СТРОЮ

19/05/2025

Уже более полувека с каждым наступлением мая вьетнамцы по всей стране с глубоким почтением вспоминают президента Хо Ши Мина - великого вождя нации, посвятившего всю свою жизнь борьбе за независимость и свободу Родины, за счастье народа. В этом году празднование 135-летия со дня рождения Хо Ши Мина приобретает ещё более глубокий смысл, напоминая нам о его безмерных заслугах перед нацией. Как эмоционально отметил покойный Генеральный секретарь Ле Зуан от имени всей партии и народа о дяде Хо: «Наша нация, наш народ, наша страна породили президента Хошимин, великого национального героя, и именно он сделал нашу нацию, наш народ и нашу страну славными». Эта фраза стала священной истиной, глубоко трогающей сердца вьетнамцев при упоминании его имени - бесконечно любимого Хо. Образ дяди Хо глубоко запечатлелся в сознании Вьетнамцев, всегда присутствует, придавая силу нашей нации на пути развития. Прошло 56 лет с тех пор, как он ушёл из жизни, но дядя Хо всё ещё как будто сопровождает нас на каждом этапе сегодняшнего и будущего пути страны.

Президент Хо Ши Мин по пути в приграничный район в 1950 году. Фото: ВИА

Великое наследие простого человека



Великая революционная карьера президента Хо Ши Мина оставила бесценное наследие. С юных лет патриотичный молодой человек Нгуен Тат Тхань, покинув порт Няронг в 1911 году, чтобы найти способ спасти страну. Он путешествовал по пяти континентам, усвоил марксизм-ленинизм и нашёл путь пролетарской революции для освобождения нации. Весной 1930 года он основал Коммунистическую партию Вьетнама - яркую веху, положившую конец кризису в поисках пути к спасению страны в то время. Под руководством созданной и воспитанной им парти, наш народ одержал великую победу в Августовской революции 1945 года, провозгласив создание Демократической Республики Вьетнам и открыв новую эру независимости для нации. Затем он возглавил всю нацию, ведя две войны сопротивления против колониальных и империалистических захватчиков, одержав блестящую победу при Дьенбьенфу, которая прогремела на пяти континентах и потрясла земной в 1954 году и Великую весеной победу (1975 г), объединив страну в единое целое и введя ее в эпоху независимости, единства, мира и строительства социализма.



Президент Хо Ши Мин не только был великим лидером в борьбе за национальное освобождение, но и заложил прочный фундамент для будущего страны своей идеологией и высоким нравственным примером. Идеология Хо Ши Мина представляет собой всестороннюю и глубокую систему взглядов на вьетнамскую революцию, кристаллизующую традиционные ценности нации и квинтэссенцию человеческой мысли. Ядром этой идеологии является стремление к национальной независимости, неразрывно связанное с социализмом, ради конечной целью - принести людям свободу, процветание и счастье. Даже в самые трудные годы он продолжал утверждать непреложную истину: «Нет ничего дороже независимости и свободы». Эта фраза стала девизом действий всей Партии и всего народа в борьбе за защиту Родины и до сих пор сохраняет свою актуальность. Идеология Хо Ши Мина проявляются во всех сферах: С точки зрения рассмотрения людей как корня во всех делах до стратегии великого национального единства; от концепции построения государства «принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу» до внешней политики мира, дружбы и сотрудничества с другими странами. Хо Ши Мин всегда подчёркивал роль народа, говоря: «Лёгкое в сто раз - без народа не справиться, трудное в десять тысяч раз - народ найдёт решение», тем самым возвышая силу единства всех патриотичных вьетнамцев. Он постоянно заботился о построении действительно чистой и сильной правящей партии, подчёркивая важность революционной морали, основанной на таких качествах, как трудолюбие, бережливость, честность, справедливость и бескорыстие.



У президента Хо Ши Мина мораль и идеология гармонично воплотились в скромном, простом, но чрезвычайно благородном образе жизни. Всю свою жизнь он прожил честно и скромно. Именно благодаря этой высокой нравственности президент Хо Ши Мин стал ярким и живым примером для будущих поколений, достойным подражания. Такие качества, как «трудолюбие, бережливость, честность, справедливость и бескорыстие», которым учил Хо Ши Мин, стали не только идеалом для каждого персонала и члена партии, но и стандартами, к которым каждый должен стремиться. Хо Ши Мин утверждал: «Нация, партия и каждый человек, если вчера они были великими и обладали огромной притягательной силой, - это ещё не значит, что сегодня и завтра их будут любить и восхвалять, если их сердца больше не будут чистыми». Он не только говорил, но и всегда действовал, шел впереди, подавая пример, меньше говорил - больше делал. Такой стиль создал мощную силу широкого единства, абсолютное доверие народа к его руководству. Его простота, искренность, заботливое и близкое отношение к людям сделали Хо Ши Мина особым лидером, который всегда живет в сердцах каждого вьетнамца - ведь «когда мы думаем о дяде Хо, наши сердца становятся светлее».



Не только вьетнамский народ, но и миролюбивые и прогрессивные люди во всем мире уважают и помнят Хо Ши Мина как символ мира, свободы и национального освобождения. В 1987 году ЮНЕСКО удостоило его звания «Герой национального освобождения и выдающийся деятель культуры». Идеология Хо Ши Мина способствовала развитию антиколониальных и империалистических движений по всему миру, вдохновляя при этом работу по построению более справедливого и гуманного мира.



Президент Хо Ши Мин вдохновенно исполняет песню «Солидарность» на торжественном вечере жителей столицы Ханоя в знак приветствия III Национальному съезду Партии (сентябрь 1960 г.). Фото: ВИА.

По следам дяди Хо



Более полувека прошло с тех пор, как дядя Хо ушёл из жизни, но его идеология и его пример продолжают освещать путь, ведя нашу страну к достижению многих великих и исторически значимых достижений. Практика почти 40-летия проведения дела "Доймой" (обновления) ясно доказала: каждый правильный руководящий принцип Партии, каждая политика, отвечающая чаяниям народа, отражают преемственность и творческое продвижение идеологии Хо Ши Мина. Сегодня во всех сферах - от экономики, общества, образования, здравоохранения до обороны, безопасности и внешней политики - мы чётко видим отпечаток идеологии Хо Ши Мина, которые служат прочной основой и ориентиром для дела строительства и защиты Родины в новую эпоху.

В экономическом плане наша страна достигла выдающихся успехов благодаря неизменной приверженности пути, выбранному Партией и президентом Хо Ши Мином. Из отсталой, бедной страны до периода обновления, Вьетнам превратился в развивающуюся страну со средним уровнем дохода, быстрорастущей экономикой и глубокой интеграцией в мировую экономику. Среднегодовой темп роста ВВП Вьетнама с 1986 по 2023 год составил примерно 6,5–7%, что позволило стране войти в число 35 ведущих экономик мира и оказаться в топ-20 стран с крупнейшим объёмом внешней торговли. Наша страна не только надёжно обеспечила продовольственную безопасность для более чем 100 миллионов человек, но и стала одним из ведущих мировых экспортёров риса и многих других сельскохозяйственных продуктов. Можно видеть, что благодаря творческому применению идеологии Хо Ши Мина о независимости и самодостаточности в сочетании с политикой открытости и интеграции, мы создали более сильный экономический потенциал, чем когда-либо прежде. Достижения дела обновления ещё раз подтвердили, что курс развития, выбранный Партией на основе марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, является полностью правильным и творческим.



В социальной сфере идеология президента Хо Ши Мина о том, что «народ - это корень», ясно отражается в политиках социального обеспечения, сокращения бедности и улучшении жизни людей. В своем завещании он наставлял: «Партия должна иметь действительно хороший план по развитию экономики и культуры, чтобы непрерывно повышать уровень жизни народа». «Политика партии и правительства заключается в том, чтобы проявлять максимальную заботу о жизни людей.Если люди голодают, виноваты Партия и правительство; если люди мерзнут, виноваты Партия и правительство; если народ невежественен, виноваты Партия и правительство; если люди болеют, виноваты Партия и правительство.



Проникнувшись этими наставлениями, наша Партия и государство всегда считают повышение материального и духовной жизни народа как главный приоритет, последовательный во всех стратегиях и планах развития страны. В последние годы такие национальные целевые программы, как строительство сельской местности нового типа, устойчивое сокращение бедности и социально-экономическое развитие в районах проживания меньшинств и горных регионгах, были широко реализованы и достигли значительных результатов. Система социального обеспечения становится все более совершенной, сферы образования, здравоохранения и культуры достигли значительного прогресса. Особенно активно по всей стране проводится программа по сносу ветхого и времного жилья с целью к 2025 году не допустить, чтобы кто-либо из населения жил в тяжёлых условиях без собственного жилья. Духовная и культурная жизнь также получает значительное внимание и инвестиции через многочисленные практические мероприятия и движения, обогащающие духовный мир людей и повышающие качество их жизни. В сфере образования и профессиональной подготовки идеология Хо Ши Мина всегда подчёркивала роль «воспитания человека» для будущего нации. Он наставлял: "Выращиваем деревья для получения благ в течение 10 лет, воспитываем детей для получения благ в течение 100 лет». На сегодняшний день добился всеобщего образования на всех базовых уровнях по всей стране, в результате чего уровень грамотности взрослого населения достиг почти 100%. Были реализованы многие фундаментальные и всесторонние реформы в сфере образования и профессиональной подготовке, строго следующие указаниям, которые дядя Хо обозначил с момента основания государства. Благодаря этому сегодняшнее молодое поколение вьетнамцев не только обладает прочными знаниями, но и воспитывается в идеалах, этики и образа жизни, продолжая революционное дело, переданное их отцами и дедами.



В сфере охраны здоровья народа идеология президента Хо Ши Мина «любить народ и служить ему» глубоко укоренилась в системе здравоохранения нашей страны. При жизни он говорил: «Каждый здоровый гражданин — значит здоровая страна», поставив задачу построения нации, здоровой как телом, так и духом. Сегодня у нас сформировалась постоянно развивающаяся система здравоохранения — от базового до центрального уровня. Сеть больниц и медицинских учреждений охватывает все регионы страны, а многие передовые медицинские технологии мирового уровня уже успешно освоены. Дух наставления «добросовестный врач как добрая мать» был пробудился— медицинские работники всей страны днём и ночью самоотверженно заботятся о пациентах, следуя примеру дяди Хо. Мы стремимся построить здоровый Вьетнам, где каждый гражданин сможет жить долго, жить здорово, жить благополучно и счастливо. Все эти достижения и стратегические направления несут в себе глубокий отпечаток гуманистической мысли и философии всестороннего развития человека, заложенной президентом Хо Ши Мином.



В области обороны и безопасности президент Хо Ши Мин сформулировал стратегический курс революции Вьетнама: «строительство страны должно идти рука об руку с её защитой». Он стал основателем Вьетнамской народной армии и Народной общественной безопасности, заложив основы прочной системы всенародной обороны и народной безопасности. Дядя Хо учил: революционные вооружённые силы - это дети народа, рожденные народом, действующие, сражающиеся и жертвующие собой ради народа. Следуя наставлениям дяди Хо, сражаясь и жертвуя собой ради защиты истины «Нет ничего дороже независимости и свободы», мы создали и продолжаем строить революционные вооружённые силы — регулярные, элитные, шаг за шагом модернизированные, способные надёжно защищать Родину в любых условиях. Всенародная оборона, тесно связанная с системой народной безопасности, становится всё более прочной, формируя непревзойдённую силу для защиты страны на раннем этапе и издалека. Благодаря этому на протяжении многих лет Вьетнам сохраняет политическую стабильность и общественный порядок, что создаёт благоприятные условия для экономического развития, а также обеспечивает готовность отражать все коварные замыслы и действия враждебных сил. Идеология Хо Ши Мина о всенародной обороне, объединении национальной силы с силой эпохи, продолжают служить компасом для модернизации вооружённых сил, повышения оборонного потенциала и надёжной защиты социалистического Вьетнама.



Во внешней политике внешнеполитический курс эпохи Хо Ши Мина творчески применялась и применяется Партией и государством, помогая Вьетнаму подняться на новый уровень на международной арене. и государством, что помогло Вьетнаму подняться на новый уровень на международной арене. Президент Хо Ши Мин рано выработал принципы внешней политики - независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность отношений, в основе которых лежит защита национальных интересов и поддержание мира и дружбы между народами. С 1947 года он пподтвердил, что Вьетнам придерживается принципа, направленный на«дружбы со всеми демократическими странами и не создания врагов ни с кем», что отражает дальновидное видение мирной и кооперативной дипломатии. Сегодня эта идеология стала руководящим девизом действий: Вьетнам - друг, надежный партнер и ответственный член международного сообщества. Достигнутые нами внешнеполитические успехи внесли вклад в сохранение мирной и стабильной среды для развития, а также повысили статус и авторитет Вьетнама на международной арене на самом высоком уровне за всю историю. Можно с уверенностью сказать, что эти выдающиеся внешнеполитические достижения являются результатом глубокого усвоения дипломатической идеологии Хо Ши Мина - гармоничного сочетания твердой приверженности принципам и гибкости в стратегии, приоритетного учета национальных и народных интересов, а также активного вклада в мир, прогресс региона, мира и человеческой цивилизации.

Бесконечный источник вдохновения

Больше всех, президент Хо Ши Мин понимал, что революционное дело - это долгий процесс, требующий совместных усилий и единства многих поколений. Его идеология, мораль и стиль поэтому не только освещают пройденный путь, но и сияют как бесконечный источник вдохновения для настоящего и будущего.

Наша Партия утверждает, что марксизм-ленинизм и идеология Хо Ши Мина навсегда останутся идеологической основой и знаменем, ведущим нацию к социализму. Стратегии и планы социально-экономического развития до 2030 года с перспективой до 2045 года ставят в центр цели «богатый народ, сильная странв, демократия, справедливость, цивилизация» - именно это было заветным желанием дяди Хо при жизни о мирном, едином и процветающем Вьетнаме. Такие основные направления, как устойчивое развитие, рост в сочетании с социальным прогрессом, построение самостоятельной экономики, повышение культурной и духовной жизни народа... все они исходят из последовательной идеологии дяди Хо. Учась у дяди Хо,, вся Партия и весь народ всё больше проявляют волю к самостоятельности и самодостаточности, стремление к подъему, инновациям, чтобы продвигать страну быстро и решительно по пути индустриализации и модернизации. Дух дяди Хо, заключающийся в смелости мыслить, смелости действовать и преданности своей стране и народу, вдохновил сегодняшнее поколение на решимость реализовать великие цели и стремления, сделав Вьетнам в будущем могущественной и развитой страной.

Пример морали и стиля Хо Ши Мина навсегда останется факелом, который освещает путь каждому вьетнамцу в обучении и самосовершенствовании. Идеология Хо Ши Мина о партийном строительстве, революционной этике имеют особое значение в деле по партийном исправлению, борьбе с индивидуализмом, коррупцией и расточительством сегодня. При жизни он всегда напоминал чиновникам и членам партии о том, что "наша партия должна быть чистой, достойной быть как лидером, так и верным слугой народа”. Следуя примеру президента Хо Ши Мина, вся Партия прилагает усилия для укрепления дисциплины и решительно борется со всеми проявлениями деградации, «самоэволюции» и «самопреобразования» внутри партии. Борьба с коррупцией и негативными явлениями за последние годы достигла значительных результатов, чему в большой степени способствовал пример честности и порядочности дяди Хо. Каждый персонал и член партии сегодня оценивает себя в соответствии с высокими моральными стандартами, установленными дядей Хо - от малого до большого, придерживаясь духа, трудолюбия, бережливости, честности, справедливости и осознание необходимости служить народу.

В частности, для молодого поколения – будущих хозяев страны - президент Хо Ши Мин является ярким примером патриотизма, воли самостоятельности, самодостаточности и преданности.

Простые, но трогательные истории о самопожертвовании дяди Хо и его скромном, простом образе жизни всегда вдохновляют вьетнамскую молодежь на учебу и стремление к достижению цели. От детей-учеников, которые знают наизусть каждое стихотворение и песню о дяди Хо,, до молодых людей, интеллектуалов, усердно творящих в различных областях, все находят в дядюшке Хо великий источник духовной мотивации. Именно это вдохновение побуждает так много молодых людей браться за трудную задачу, добровольно отправляться в труднодоступные места, работать вместе, чтобы построить страну, которая будет "более достойной, большей и красивой", как он того желал. Можно сказать, что жизненная сила идеологии Хо Ши Мина продолжает сиять в каждом вьетнамце, создавая мягкую силу, способную направить наш народ по пути в будущее.

Перед нашим народом стоит множество возможностей, но не менее серьезных вызов, как объективных, так и субъективных. Глобализация, Четвертая промышленная революция, изменение климата, стратегическая конкуренция между крупнейшими странами мира оказывают влияние на все аспекты социально–экономической и политической жизни страны. В стране такие внутренние трудности, как низкая производительность труда, нестабильная научно-технологи ческая база, разрывы в развитии регионов, деградация политической идеологии, морали и образа жизни среди ряда персонала и членов партии, коррупция, расточительство и т. д. по-прежнему являются неотложными проблемами, с которыми необходимо решительно и эффективно бороться.

Глубоко осознавая свою ответственность перед народом и историей, наша партия и страна неуклонно стремятся развивать страну по социалистическому пути, выбранному президентом Хо Ши Мином, и решительно осуществлять стратегические прорывы, чтобы добиться заметных перемен в новую эпоху. К числу важных прорывов, на которые направлены усилия, относятся: упорядочение аппарата, повышение эффективности национального управления; обновление модели роста, развитие зеленой экономики, цифровой экономики; продвижение науки и технологий, инноваций; повышение качества образования и человеческих ресурсов; построение чистой и сильной партийно-политической системы во всех аспектах.Каждый шаг вперед направлен на полную реализацию мечты дяди Хо, на построение нашей страны «в десять раз более великой, чем она есть сегодня», «стоящей плечом к плечу с мировыми державами».

В этом контексте постоянное и насущное требование - продолжать изучать и следовать идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина. Мы должны учиться у дяди Хо каждый день - учиться от большого к малому, учиться на идеальном уровне, но также учиться на каждом шагу, на каждом конкретном действии. Учиться у дяди Хо, чтобы жить с идеалами, с дисциплиной, уметь любить, брать на себя ответственность, смело думать, смело действовать и смело нести ответственность ради общего блага. Учиться у дяди Хо - это не формальное восхваление, а способ укрепить веру, движущую силу и храбрость для строительства страны сегодня.

Каждый персонал, член партии и каждый гражданин Вьетнама клянётся хранить в сердце наставления дяди Хо, будут постоянно самосовершенствоваться, обучаться, объединяться и прилагать совместные усилия ради общей цели. Сила великого национального единства под светом идеологии Хо Ши Мина будет и впредь неиссякаемым источником энергии, который поможет нам преодолевать все испытания и добиваться новых побед на пути обновления, интеграции и развития.

135-я годовщина со дня рождения президента Хо Ши Мина - это возможность для нас еще раз напомнить себе о нашей ответственности перед Отечеством и народом. Чем больше мы гордимся дядей Хо, тем больше мы должны должны стремиться претворять в жизнь его заветные мечты. Идеология, мораль и стиль Хо Ши Мина навсегда останутся ценным достоянием нашей нации на пути развития.

Навсегда дядя Хо остаётся с нами в строю - он жив в каждом действии, в каждой победе дела строительства и защиты Родины Вьетнама. Мы клянемся следовать революционному пути, который выбрали Партия и дядя Хо, решительно строить процветающую и счастливую страну, чтобы Вьетнам мог идти вровень с великими державами мира, достойно воздав за безмерные заслуги нашего любимого президента Хо Ши Мина. И это - священная истина, вошедшая в историю: «Великий президент Хо Ши Мин будет жить вечно в нашем деле!»