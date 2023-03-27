Муйне: курортный рай
В прошлом Муйне был просто небольшой рыбацкой деревней и местом, теперь Муйне (город Фантхьет, провинция Биньтхуан) стал местом, который посещают миллионы туристов. За 30 лет индустрия туризма в провинции Биньтхуан получила сильное развитие, утвердив свой бренд и сохранив темпы роста, укрепив свое положение на туристической карте Вьетнама и мира и став всемирно известным морским курортом, достойным названия «курортный рай».
Курорты на берегу голубого моря
30 лет назад Ле Кыонг и Нгуен Тхиет переехали из Ханоя в Муйне. Они решили купить квартиру в комплексе Sea Link City Resort в районе Муйне города Фантхиета в провинции Биньтхуан, так как это был новый жилищный проект.
Ле Кыонг рассказал нам о своем решении остаться в Муйне. Он объяснил это так: «Изначально мы с женой рассматривали Муйне лишь как место отдыха с детьми на летних каникулах. Однако, недолго прожив здесь, я почувствовал, что погода в Муйне мягкая, воздух очень свежий, а климат радует теплыми солнечными лучами круглый год. Это очень полезно для здоровья. Кроме того, Муйне находится совсем недалеко от города Хошимина, примерно в 200 километрах. С тех пор я решил остаться здесь».
Приехав в Муйне, мы получили возможность навестить Ле Кыонга и Нгуен Тхиет и ощутить атмосферу жизни в прибрежном городке южно-центрального побережья Вьетнама. Ле Кыонг провел нам экскурсию по своей двухэтажной квартире в Sea Link City Resort.
Ле Кыонг отметил, что у него даже нет необходимости использовать кондиционер, потому что квартира продувается морским бризом. По его словам, квартиры спроектированы с умом, они расположены на пути движения ветра с побережья. По этой причине здесь всегда прохладно.
Напомним, что сегодня курортный комплекс Sea Links City Resort является известным в Муйне 5-звездным курортным комплексом. Здесь построено почти 1000 номеров, апартаментов и вилл. Комплекс предоставляет полный набор курортных услуг в виде развлечений, ресторанов, бассейнов и спортивных залов.
Помимо Sea Links City Resort, в Муйне в настоящее время насчитываются сотни пансионатов, резортов и отелей. Такие названия, как The Cliff, Romana Resort, Sailing Club, Centara Mirage, Anantara, Terracotta и др. являются известными местами среди иностранных туристов. По этой причине Муйне известен как «курортная столица» Вьетнама.
Наша группа продолжила путешествие по Муйне, заехав в курорт Centara Mirage Resort, расположенный в заливе Хонром. Курорт Centara Mirage Resort площадью до 1000 га построен в традиционном средиземноморско-испанском стиле. Он открылся для гостей в конце 2021 года, привнеся разнообразие в “курортный рай”.
В Муйне имеется ряд высококлассных курортов и отелей, построенных в азиатских и европейских стилях. Туристы путешествуют по дороге вдоль побережья Муйне с ровным белым песком, чистейшим голубым морем и ласковыми волнами. Море здесь бодрящее, привлекающее множество иностранных туристов, которые занимаются виндсерфингом, что создает яркую туристическую картину.
Кухня Муйне тоже очень интересна. Блюда из свежих морепродуктов по местным рецептам готовят в ресторанах вдоль набережной Муйне. Если вы приедете в Муйне, обязательно попробуйте уличную кухню. Морепродукты готовят на гриле с луком и салом, моллюски - на пару, а креветки - тоже на гриле. Уверены, что Муйне подарит вам самый интересный кулинарный опыт.
Центр развития туризма в регионе
Согласно стратегии развития туризма в регионе, Муйне должен стать национальной туристической зоной к 2040 году. В будущем Муйне станет ведущим центром развития туризма в регионе.
Так, национальная туристическая зона Муйне расположится на общей площади 14760 га в 3 прибрежных населенных пунктах, таких как город Фантхиет, уезды Бакбинь и Туифонг. Обладая благоприятным климатом и красивым ландшафтом, Муйне также объединяет множество известных и разнообразных культурных и исторических мест. Здесь находится комплекс древних чамских башен, а также проводится традиционный фестиваль чамов. На берегу реки Каты расположена столетняя школа Зуктхань. Среди огромных песчаных холмов находится естественное пресноводное озеро Баучанг в коммуне Хоатханг уезда Бакбинь. Рыбацкая деревня Муйне таит в себе жизненную силу типичной морской рыбацкой деревушки.
Также в коммуне Бинтхань уезда Туифонг расположен прибрежный пляж, признанный Центром книги рекордов Вьетнама самым красочным и форменным пляжем во Вьетнаме. Кроме того, Муйне также входит в число 50 лучших пляжей мира для виндсерфинга и является лучшим пляжем Азии для этого вида спорта. Здесь было организовано немало соревнований по виндсерфингу и кайтсерфингу, в которых принимало участие множество спортсменов из разных стран мира.
Национальная туристическая зона Муйне также имеет шанс объединиться с другими туристическими достопримечательностями провинции Биньтхуан, а также региона с целью оптимизации туристического потенциала, обеспечения социально-экономической эффективности, улучшения туризма и повышения качества жизни населения. Кроме того, ожидается превращения Муйне в международный туристический центр и ведущее направление Азиатско-Тихоокеанского региона.
В настоящее время провинция Биньтхуан входит в список 10 выдающихся туристических провинций Вьетнама, а Муйне стал одним из шести национальных туристических районов страны. Туристы могут наслаждаться уникальными и впечатляющими видами туризма, экскурсиями по достопримечательностям, морским отдыхом, занятиями морскими видами спорта, морским и островным туризмом.
Начальник Управления культуры, спорта и туризма провинции Биньтхуан Буй Тхе Нян отметил, что в течение длительного времени провинция прилагала большие усилия к созданию бренда морского туризма, связанного с организацией международных мероприятий. В первой половине 2022 года, когда эпидемия COVID-19 была под контролем, количество туристов, приезжающих в Фантхиет, превысило 1,9 млн человек, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В их число вошло 20640 иностранных туристов. Выручка индустрии туризма в данной провинции была оценена на 3700 млрд донгов (около 150 млн долларов США), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
За 30 лет индустрия туризма в провинции Биньтхуан получила сильное развитие, утвердив свой бренд и сохранив темпы роста, укрепив свое положение на туристической карте Вьетнама и мира и став всемирно известным морским курортом, достойным названия «курортный рай».
24 октября 1995 года Фантьет впервые принял самую большую делегацию иностранных туристов. Тогда, сотни тысяч туристов посещали морской город Вьетнама, назвав его как лучшее место для наблюдения за последним полным солнечным затмением ХХ века. Именно с этого события туристический потенциал Фантьета был открыт для многих отечественных и иностранных туристов, обследован инвесторами и положил начало волне масштабных курортных инвестиций. Сегодня, Муйне – Фантхьет известен как «курортная столица» Вьетнама.
Текст: Шон Нгиа - Фото: Нгуен Тханг, Хыу Тхань, Хоанг Ха, Ле Минь - Переводчик: Чан Хиеу