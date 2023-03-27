Муйне: курортный рай

27/03/2023

В прошлом Муйне был просто небольшой рыбацкой деревней и местом, теперь Муйне (город Фантхьет, провинция Биньтхуан) стал местом, который посещают миллионы туристов. За 30 лет индустрия туризма в провинции Биньтхуан получила сильное развитие, утвердив свой бренд и сохранив темпы роста, укрепив свое положение на туристической карте Вьетнама и мира и став всемирно известным морским курортом, достойным названия «курортный рай».

Комплекс 5-звездочного курорта «Sea Links City» в Муйне, Фантхьет. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Курорты на берегу голубого моря

30 лет назад Ле Кыонг и Нгуен Тхиет переехали из Ханоя в Муйне. Они решили купить квартиру в комплексе Sea Link City Resort в районе Муйне города Фантхиета в провинции Биньтхуан, так как это был новый жилищный проект.



Ле Кыонг рассказал нам о своем решении остаться в Муйне. Он объяснил это так: «Изначально мы с женой рассматривали Муйне лишь как место отдыха с детьми на летних каникулах. Однако, недолго прожив здесь, я почувствовал, что погода в Муйне мягкая, воздух очень свежий, а климат радует теплыми солнечными лучами круглый год. Это очень полезно для здоровья. Кроме того, Муйне находится совсем недалеко от города Хошимина, примерно в 200 километрах. С тех пор я решил остаться здесь».



Приехав в Муйне, мы получили возможность навестить Ле Кыонга и Нгуен Тхиет и ощутить атмосферу жизни в прибрежном городке южно-центрального побережья Вьетнама. Ле Кыонг провел нам экскурсию по своей двухэтажной квартире в Sea Link City Resort.





Посетители погружаются в романтическое пространство отеля «Centara Mui Ne». Фото Ле Минь/ИЖВ

Ле Кыонг отметил, что у него даже нет необходимости использовать кондиционер, потому что квартира продувается морским бризом. По его словам, квартиры спроектированы с умом, они расположены на пути движения ветра с побережья. По этой причине здесь всегда прохладно.



Напомним, что сегодня курортный комплекс Sea Links City Resort является известным в Муйне 5-звездным курортным комплексом. Здесь построено почти 1000 номеров, апартаментов и вилл. Комплекс предоставляет полный набор курортных услуг в виде развлечений, ресторанов, бассейнов и спортивных залов.





Помимо Sea Links City Resort, в Муйне в настоящее время насчитываются сотни пансионатов, резортов и отелей. Такие названия, как The Cliff, Romana Resort, Sailing Club, Centara Mirage, Anantara, Terracotta и др. являются известными местами среди иностранных туристов. По этой причине Муйне известен как «курортная столица» Вьетнама.



Наша группа продолжила путешествие по Муйне, заехав в курорт Centara Mirage Resort, расположенный в заливе Хонром. Курорт Centara Mirage Resort площадью до 1000 га построен в традиционном средиземноморско-испанском стиле. Он открылся для гостей в конце 2021 года, привнеся разнообразие в “курортный рай”.





В Муйне имеется ряд высококлассных курортов и отелей, построенных в азиатских и европейских стилях. Туристы путешествуют по дороге вдоль побережья Муйне с ровным белым песком, чистейшим голубым морем и ласковыми волнами. Море здесь бодрящее, привлекающее множество иностранных туристов, которые занимаются виндсерфингом, что создает яркую туристическую картину.

Кухня Муйне тоже очень интересна. Блюда из свежих морепродуктов по местным рецептам готовят в ресторанах вдоль набережной Муйне. Если вы приедете в Муйне, обязательно попробуйте уличную кухню. Морепродукты готовят на гриле с луком и салом, моллюски - на пару, а креветки - тоже на гриле. Уверены, что Муйне подарит вам самый интересный кулинарный опыт.

Центр развития туризма в регионе



Согласно стратегии развития туризма в регионе, Муйне должен стать национальной туристической зоной к 2040 году. В будущем Муйне станет ведущим центром развития туризма в регионе.



Так, национальная туристическая зона Муйне расположится на общей площади 14760 га в 3 прибрежных населенных пунктах, таких как город Фантхиет, уезды Бакбинь и Туифонг. Обладая благоприятным климатом и красивым ландшафтом, Муйне также объединяет множество известных и разнообразных культурных и исторических мест. Здесь находится комплекс древних чамских башен, а также проводится традиционный фестиваль чамов. На берегу реки Каты расположена столетняя школа Зуктхань. Среди огромных песчаных холмов находится естественное пресноводное озеро Баучанг в коммуне Хоатханг уезда Бакбинь. Рыбацкая деревня Муйне таит в себе жизненную силу типичной морской рыбацкой деревушки.

Также в коммуне Бинтхань уезда Туифонг расположен прибрежный пляж, признанный Центром книги рекордов Вьетнама самым красочным и форменным пляжем во Вьетнаме. Кроме того, Муйне также входит в число 50 лучших пляжей мира для виндсерфинга и является лучшим пляжем Азии для этого вида спорта. Здесь было организовано немало соревнований по виндсерфингу и кайтсерфингу, в которых принимало участие множество спортсменов из разных стран мира.





Туристы посещают песчаный холм Баучанг на мотоцикле. Фото: Хыу Тхань

Шаманы народности чам (провинция Биньтхуан) готовят подношения во время фестиваля Катэ. Фото: Нгуен Тханг/ИЖВ

Национальная туристическая зона Муйне также имеет шанс объединиться с другими туристическими достопримечательностями провинции Биньтхуан, а также региона с целью оптимизации туристического потенциала, обеспечения социально-экономической эффективности, улучшения туризма и повышения качества жизни населения. Кроме того, ожидается превращения Муйне в международный туристический центр и ведущее направление Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время провинция Биньтхуан входит в список 10 выдающихся туристических провинций Вьетнама, а Муйне стал одним из шести национальных туристических районов страны. Туристы могут наслаждаться уникальными и впечатляющими видами туризма, экскурсиями по достопримечательностям, морским отдыхом, занятиями морскими видами спорта, морским и островным туризмом.





Начальник Управления культуры, спорта и туризма провинции Биньтхуан Буй Тхе Нян отметил, что в течение длительного времени провинция прилагала большие усилия к созданию бренда морского туризма, связанного с организацией международных мероприятий. В первой половине 2022 года, когда эпидемия COVID-19 была под контролем, количество туристов, приезжающих в Фантхиет, превысило 1,9 млн человек, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В их число вошло 20640 иностранных туристов. Выручка индустрии туризма в данной провинции была оценена на 3700 млрд донгов (около 150 млн долларов США), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.



За 30 лет индустрия туризма в провинции Биньтхуан получила сильное развитие, утвердив свой бренд и сохранив темпы роста, укрепив свое положение на туристической карте Вьетнама и мира и став всемирно известным морским курортом, достойным названия «курортный рай».



