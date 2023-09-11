Музей античной керамики на берегу реки Хыонг

11/09/2023

Расположенный в садовом домике под названием «Сказка Лан Вьен» по адресу г. Хюэ, ул. Нгуенфукнгуен, д. 120, Музей античной керамики стал излюбленным местом для многочисленных туристов.

В данном музее хранится около 5000 древних керамических артефактов, причем некоторые из них относятся к культурному периоду до Са Хуинь (около 2500–3000 лет назад). Сегодня это первый и единственный частный музей во Вьетнаме, посвященный исключительно древним керамическим артефактам, найденным в Ароматной реке (река Хыонг).

Музей античной керамики был создан благодаря тому, что профессор Тхай Ким Лан и ее старший брат, покойный художник Тхай Нгуен Ба, потратили почти 40 лет на поиск и сохранение керамических артефактов. Профессор Тхай Ким Лан отметила, что их музей можно считать «начальной школой» вьетнамской истории и культуры, передающей знания следующим поколениям.



В музее представлены тысячи экспонатов, в том числе разнообразные предметы повседневного обихода, такие как печи, кувшины, вазы, миски и тарелки. Они изготовлены из различных материалов, таких как обожженная глина, глазурованная керамика и фарфор. Большинство из них было найдено в реке Хыонг, они представляют культурные периоды Чам, Са Хуинь и др.

Начальник департамента культуры и спорта провинции Тхыатхиен-Хюэ кандидат исторических наук Фан Тхань Хай подчеркнул, что музей является уникальным местом, всесторонне отражающим историческое становление и развитие региона Хюэ. Он отметил то, что артефакты для музея проходят через тщательный отбор и включают в себя неповрежденные предметы, имеющие высокую эстетическую ценность. «Это создает визуально ошеломляющее пространство, которое не только привлекает внимание, но и служит утилитарной цели», - добавил г-н Фан Тхань Хай.

Сегодня музей античной керамики предлагает гостям г.Хюэ большой выбор экскурсий. Музей стал культурным местом, в котором его владельцы готовы делиться с желающими со всего мира интересными историями и традиционной культурой города Хюэ.