Молодой ученый-новатор в области нанотехнологий во Вьетнаме

12/03/2026

В стремительном потоке Четвертой промышленной революции история молодых интеллектуалов, покидающих «башни из слоновой кости» западной науки, чтобы вернуться на родину и заложить там технологическую основу, представляет особый интерес. Это объясняется тем, что они выбирают другой путь к успеху: укрепляют позиции страны благодаря собственному интеллекту.

Доктор Нгуен Вьет Хыонг, молодой ученый-новатор в области нанотехнологий во Вьетнаме. Фото: Архив

В этом потоке доктор Нгуен Вьет Хыонг – заместитель декана факультета материаловедения и инженерии (Университет Феникаа), лауреат премии «Золотой глобус» 2024 года и признанный выдающимся молодым вьетнамцем 2024 года – является ярким символом этого духа.

Нгуен Вьет Хыонг, родившийся и выросший в Канлоке (пров.Хатинь) – регионе, известном своей прилежностью, – унаследовал стойкость Центрального Вьетнама. От ученика сельской школы до студента специализированного математического класса в университете Винь, а затем и первого крупного прорыва: он стал лучшим студентом на вступительном экзамене в Технологический университет Вьетнама (Вьетнамский национальный университет, Ханой) с результатом 29/30.

Доктор Нгуен Вьет Хыонг и его коллеги успешно разработали, изготовили и собрали первую систему пространственного атомно-слоевого осаждения (SALD), произведенную во Вьетнаме. Фото: Архив

Доктор Нгуен Вьет Хыонг олицетворяет волну «притока интеллектуального потенциала» — возвращение лучших специалистов, отточенных в технологических центрах. Фото: Архив

2024 год считается новаторским вехой в цифровую эпоху для доктора Нгуен Вьет Хуонга, поскольку он неоднократно удостаивался самых престижных наград научного сообщества и молодежи. Получение премии «Золотой глобус» и звания «Выдающийся молодой вьетнамец» — результат смелого творческого пути этого ученого, родившегося в 1990 году.

В контексте стремления Вьетнама вырваться из ловушки среднего дохода с помощью науки и технологий, роль таких экспертов, как доктор Нгуен Вьет Хыонг, чрезвычайно важна. Он представляет собой волну «притока мозгов» — возвращение лучших умов, отточенных в технологических центрах. Но в отличие от предыдущих поколений, которые часто возвращались с менталитетом «наемных сотрудников», доктор Нгуен Вьет Хуонг возвращается с менталитетом «собственников».

Исследования доктора Нгуен Вьет Хыонга напрямую затрагивают актуальные социально-экономические проблемы Вьетнама, а именно энергетику и охрану окружающей среды. Фото: Архив

Доктор Нгуен Вьет Хыонг — один из вдохновляющих примеров для подражания на пути развития страны. Фото: Архив

Самым ярким свидетельством этого подхода является история системы пространственного атомно-слоевого осаждения (SALD). В европейских лабораториях доступ к оборудованию стоимостью в миллионы долларов — обычное дело. Но, вернувшись во Вьетнам и столкнувшись с финансовыми трудностями, доктор Нгуен Вьет Хыонг решил не ждать и не жаловаться. Он и его коллеги успешно разработали, изготовили и собрали первую вьетнамскую систему SALD.

доктор Нгуен Вьет Хыонг – заместитель декана факультета материаловедения и инженерии (Университет Феникаа), лауреат премии «Золотой глобус» 2024 года и признанный выдающимся молодым вьетнамцем 2024 года «Причина моего возвращения во Вьетнам была невероятно проста и глубоко укоренена в патриотизме. Я учился на государственные средства, на деньги налогоплательщиков. Моя обязанность — передать эти знания на благо моего народа» - сказал доктор Нгуен Вьет Хыонг.

Эта система не только экономит миллиарды донгов по сравнению с импортом коммерческого оборудования, но, что более важно, подтверждает, что вьетнамцы полностью способны осваивать ключевые технологии. «Чтобы что-то изменить, нужно быть внутри этого» — эта философия преданности делу превратила лабораторию в Университете Феникаа в яркий пример на региональной карте исследований наноматериалов, где вьетнамские студенты могут познакомиться с самыми передовыми технологиями прямо в своих отечественных аудиториях.

Доктор Нгуен Вьет Хыонг — не только исследователь с более чем 40 международными публикациями и эксклюзивными патентами, но и педагог со стратегическим видением. Он понимает, что одной ласточки недостаточно, поэтому в своих работах по проектам документов 14-го Национального съезда он смело предложил «многоуровневую» стратегию развития человеческих ресурсов, сочетающую международный опыт с отечественными возможностями.

Доктор Нгуен Вьет Хуонг получает премию «Золотой глобус» в области науки и техники в 2024 году. Фото: Архив

Доктор Нгуен Вьет Хуонг и сотрудники университета «Феникаа» позируют для памятной фотографии на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024 года. Фото: Архив

Его присутствие посылает мощный сигнал молодежи: наука - это славный путь служения нации. Его настойчивое руководство студенческими исследовательскими группами, поощрение их к публикации международных научных работ, получивших высокие оценки, – это то, как он готовит следующее поколение к эре полупроводников и новых материалов во Вьетнаме.

Но самым большим поворотным моментом стало получение государственной стипендии (проект 322) для обучения во Франции в INSA Lyon. Там этот молодой вьетнамец произвел впечатление на своих международных коллег, окончив обучение с отличием как на инженерном, так и на магистерском факультетах. Впоследствии его докторская диссертация в Университете Гренобль-Альпы была признана лучшей диссертацией 2019 года Французским химическим обществом.

Доктор Нгуен Вьет Хыонг (крайний справа) принимает участие в параде, представляя молодую интеллигенцию на мероприятии A80. Фото: Архив

Доктор Нгуен Вьет Хыонг (третий слева) позирует для фотографии с выдающимися молодыми вьетнамскими деятелями в Министерстве науки и технологий. Фото: Архив

Несмотря на бесчисленные возможности обосноваться за границей и работать в ведущих европейских технологических корпорациях, его причина возвращения была невероятно проста и глубоко укоренена в патриотизме: «Я учился на государственные средства, на деньги налогоплательщиков. Моя обязанность — принести эти знания обратно, чтобы служить своему народу». Эта мысль — не пустая риторика, а руководящий принцип всех его решений, от отказа от высоких зарплат за границей до принятия первоначальных трудностей при создании исследовательской группы во Вьетнаме.

Ценность исследований доктора Нгуен Вьет Хуонга заключается не в теоретических рассуждениях, а непосредственно в решении насущных проблем социально-экономического развития Вьетнама: энергетики и окружающей среды.

Технология SALD, на которую он имеет международный патент, — это революция в производстве тонких пленок. В отличие от традиционных, медленных и дорогостоящих технологий (требующих вакуумной среды), SALD позволяет создавать сверхтонкие, однородные слои наноматериалов со скоростью в сотни раз выше, даже при атмосферном давлении.

Для Вьетнама это особенно важно по трем направлениям. В энергетическом плане это открывает возможности для производства солнечных батарей и аккумуляторных батарей нового поколения с меньшими затратами и большей эффективностью, что соответствует национальной стратегии развития возобновляемой энергетики. В экологическом плане интеллектуальные газовые датчики, изготовленные с использованием этой технологии, могут обнаруживать токсичные газы в чрезвычайно низких концентрациях, помогая контролировать качество воздуха в загрязненных городах, таких как Ханой или Хошимин. А в повседневной жизни прозрачные нанопокрытия могут сделать стеклянные поверхности и экраны телефонов более прочными и электропроводящими, заменяя все более дефицитные редкие материалы.

История доктора Нгуен Вьет Хуонга — это оптимистичный пример на пути развития страны. Она доказывает, что Вьетнам способен взращивать и развивать лучшие научные таланты, при условии, что у нас есть молодые люди, которые осмеливаются мечтать о многом и осмеливаются возвращаться, чтобы воплотить эти мечты в жизнь.

Для доктора Нгуен Вьет Хуонга наука не знает границ. Но у ученых есть родина. И родина возрождается благодаря таким выдающимся сыновьям и дочерям.

Текст: Хоанг Ни - Фото: Архив



