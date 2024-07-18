Молодая японка помогает молодежи из этнических меньшинств развивать экономику

18/07/2024

Харуна Исимару помогает молодым людям из этнических меньшинств Хазанга и Лайчоу, изменяя их представления об экономических преимуществах своей местности и сподвигая к развитию семейной экономики.

Харуна Исимару в 2022 г. приехала в Хазанг от организации Plan International в качестве координатора проекта «Стимулирование молодежи из этнических меньшинств провинций Хазанга и Лайчоу к экономическому развитию», осуществляемого с марта 2021 по апрель 2023 гг. Девушка и руководство проекта сосредоточились на обучении молодых людей из этнических меньшинств провинций Лайчоу и Хазанга методам выращивания и разведения.

После двух лет работы в Ханое у Харуны Исимару появились друзья-вьетнамцы, которые позволили ей хорошо узнать культуру страны.

Кроме того, молодых людей обучали работе на компьютерах и рекламе, тем самым облегчая им задачу по продаже своей продукции. Также были организованы курсы личных навыков для женщин, позволявшие понять, как увеличить доходы семьи и управлять расходами для обеспечения стабильного семейного дохода в течение года.

Молодые люди, участвовавшие в проекте, полны решимости изменить себя, чтобы построить лучшее общество. Среди них есть и молодые люди, вступившие в брак до 18 лет, когда они еще не были готовы психологически и материально. В связи с этим они выразили сожаление и проявили решимость положить конец ранним бракам.



Харуна Исимару участвует в общественной деятельности в провинциях Хазанге и Лайчоу.

«Я встретила молодую девушку по имени Май. Первая встреча с ней была трудной не только из-за языкового барьера, но и из-за ее застенчивости. Во время разговора она ни разу не улыбнулась. Однако через полгода я встретила ее снова. Девушка совершенно изменилась, она была уверена в себе и отвечала на все мои вопросы по-вьетнамски. Она сказала, что эта уверенность стала результатом ее участия в занятиях по проектному обучению», - радостно рассказала Харуна Исимару. После двух лет реализации проект позволил напрямую помочь 3120 молодым людям из провинций Хазанга и Лайчоу в возрасте от 15 до 30 лет, а еще 2995 людям удалось увеличить семейный доход на 10% в год



«То, что молодые люди имеют права и не стесняются говорить о своих проблемах, является самым важным достижением проекта. У них есть возможность поговорить с администрацией об улучшении политики в их пользу. Администрация также принимает их идеи, что позволяет молодым людям поверить в то, что они могут изменить свою жизнь на местах, что является моим самым важным вкладом в проект», - подчеркнула Харуна Исимару.

Текст: Нган Ха - Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ и Архив - Перевод: Динь Хонг