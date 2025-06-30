Мокхыонг: Возвышая красоту Вьетнама через силу местных трав

30/06/2025

Мокхыонг - не просто бренд натуральной косметики, а история , основанная на уважении к традициям и стремлении дарить вьетнамцам устойчивую и здоровую красоту.



Путь к применению местных лекарственных трав

Основательница бренда, Хоанг Тхи Тхань Хуен, открыла для себя целебную силу местных растений в период сложного восстановления после родов. Именно тогда она осознала важность традиционного ухода за здоровьем и поверила в силу народной медицины.

Совет одного восточного врача – «вьетнамские травы рождены, чтобы заботиться о самих вьетнамцах» – стал для неё важным внутренним ориентиром.



Плантации лекарственных растений бренда Mокхыонг соответствуют органическим стандартам выращивания.

Именно так зародилась идея создания плантаций органических лекарственных растений Мокхыонг, где растения выращиваются по строгим стандартам чистоты и устойчивости. Бренд Мокхыонг возник из глубокой любви к знакомым с детства вьетнамским травам и желания создавать безопасные, эффективные средства ухода.

Традиционные методы, такие как мытьё головы коркой помело или ванны с имбирём и куркумой, помогли Хуен и её детям восстановить здоровье удивительным образом. Личный опыт только укрепил её веру в ценность знаний о травах, передаваемых из поколения в поколение.

«Я поняла, что вьетнамские лекарственные травы – это не просто полезные растения, а настоящие сокровища, рождённые самой Матерью-землёй. Однако, чтобы раскрыть всю их силу, их нужно правильно выращивать и собирать – в нужных местах и с должным подходом», – подчёркивает Хоанг Тхи Тхань Хуен.



На пути становления бизнеса Хуен объездила множество сельских районов, ища редкие лекарственные растения в глубине лесов. Она внимательно слушала удивительные истории о целебных свойствах трав, таких как масло боярышника (лат. Crataégus), которое помогает растворять камни в почках, или ванны с полынью, используемые для лечения заболеваний костей и суставов.

Эти поездки помогли ей осознать, что многие традиционные ценности постепенно уходят в прошлое. Именно эта озабоченность подтолкнула ее к созданию Мокхыонг – бренда органической косметики, который не только пропагандирует естественную красоту, но и сохраняет, а также распространяет национальное сокровище.

Суть вьетнамской земли – в каждом продукте Мокхыонг.

Из любви к родным растениям и стремления к безопасному уходу родилась философия бренда Мокхыонг. Команда тщательно исследует свойства знакомых с детства трав – гледичии (лат. Gleditsia), базилика священного, лемонграсса, кожуры помело, куркумы, зелёного чая и других. Эти ингредиенты не только неотъемлемая часть вьетнамской культуры, но и натуральные источники питания для кожи и волос.

Продукты бренда Мокхыонг обеспечивают комплексный и безопасный уход за телом.

Линейка средств по уходу за кожей бренда Мокхыонг получила признание потребителей благодаря своей мягкости и высокой эффективности.

От пенки с зелёным чаем и розовой водой до масок с куркумой и травяными кремами – все продукты бережно очищают, увлажняют и улучшают состояние кожи естественным образом.

Средства подходят даже для детей, что подчёркивает их безопасность.

Следуя принципу «Зелёная косметика с местным характером», Мокхыонг делает акцент на устойчивом использовании природных ингредиентов, сочетая это с продуманным и щадящим производственным процессом.

Каждый этап – от тщательного отбора сырья до экстракции, смешивания и упаковки – проходит строгий контроль качества и соответствует самым высоким стандартам.

Особое место в ассортименте занимает линия средств по уходу за волосами: шампунь из гледичии (лат. Gleditsia, бобов бокет), кондиционер с базиликом священным (вьет. хыонгнью) и тоник из кожуры помело.

Эти продукты мягко очищают кожу головы, укрепляют волосы, уменьшают ломкость и придают им естественный блеск и травяной аромат.



Бренд не ограничивается лишь уходом за волосами и кожей. Мокхыонг расширяет свой ассортимент, предлагая комплексные продукты, такие как травяные гели для душа, натуральное мыло, чистые эфирные масла.

Все эти средства воплощают философию «зелёного» и локального подхода, направленного на безопасный и устойчивый уход за телом.

Ключевое отличие Мокхыонг заключается в «локализации» сырья. В то время как многие экологически чистые бренды продолжают зависеть от импортных ингредиентов, Мокхыонг делает ставку на традиционные вьетнамские травы. Это не только оптимизирует затраты, но и создает уникальную историю бренда, отражающую национальную идентичность.

Именно гармоничное сочетание традиционных ценностей и современных тенденций позволило Мокхыонг завоевать доверие как старшего поколения, так и представителей поколения Z, для которых важны прозрачное происхождение продукта, его глубокая история и уникальный характер.



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Мокхыонг – это не просто косметический бренд. Это путь к возвращению к исконным ценностям, глубокая связь между человеком и природой, а также гордость за вьетнамскую красоту.

Текст: Тхао Ви - Фото: Архив Мокхыонга