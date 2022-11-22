Миниатюрный ханойский пейзаж через чашку яичного кофе

22/11/2022

Любой, кто впервые открывает для себя Ханой, обязательно должен попробовать яичный кофе – визитную карточку столицы. Помимо продажи данного напитка, Ле Туан Нгиа подчеркивает символические пейзажи своего города, рисуя их на кремовой поверхности своих кофе.

Ле Туан Нгиа умело рисует. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Одаренный художник Ле Туан Нгиа является автором множества картин, вдохновленных пейзажами Вьетнама. С момента открытия своего кафе в 2012 году он рисует вьетнамские пейзажи на поверхности своих кофе. Из-за пандемии COVID-19 ему пришлось закрыть свое заведение, чтобы после вновь открыть уже другое кафе у себя дома по адресу ул. Ланонг, 71 (г.Ханой), где Нгиа смог осуществить свою мечту.

«Я хочу передать через каждую чашку кофе свою любовь к Ханою. Надеюсь, что многие люди, особенно иностранцы, приедут попробовать мой кофе с яйцом, чтобы получше узнать и полюбить Ханой», — сказал он.

По мнению Нгиа, настоящая чашка кофе – это эстетически красивая и вкусная чашка кофе. Кофейные зерна должны тщательно отбираться, а яичный заварной крем должен быть сливочным, нежным и вкусным.

Этапы приготовления яичного кофе. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Тщательно взбитые яичные сливки выливают в чашку, в которую затем добавляют подогретый кофе, который благодаря теплу циркулирует под сливками. Поверхность крема обрабатывается таким образом, чтобы на ней не было пузырьков воздуха, чтобы создать идеальную поверхность для рисования.

Чтобы изображения были четкими, Ле Туан Нгиа готовит какао с молоком в соответствующей пропорции, чтобы эта смесь плавала на сливках. Затем он рисует иглой так, чтобы линии были тонкими, потому что поверхность, на которой нужно рисовать, мала. Под его умелыми руками появляются четкие и красивые образы Башни черепахи, Пагоды на одном столбе, Мавзолея Хо Ши Мина. Эта работа занимает у него около 15 минут.

Образ Ханоя обретает форму

В настоящее время многие люди приходят в кафе “Линь” Ле Туан Нгиа не только для того, чтобы насладиться чашечкой яичного кофе, но и встретить талантливого человека, который может превратить кофе в художественное произведение, представляющее столицу в миниатюре./.

Знаковые места Ханоя появляются на яичном кофе. Фото: Архив

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг, Архив

Перевод: Динь Хонг