Метро Хошимина: гигантский шаг вперед для городской мобильности

09/06/2025

Строительство линии метро Хошимина – ключевого элемента проекта городского транспорта. Фото: Нго Тхи Тху Ба

22 декабря 2024 года Народный комитет города Хошимин торжественно открыл первую линию Бентхань-Суойтиен. На этой линии курсируют 17 поездов общей вместимостью 930 пассажиров (147 сидячих и 783 стоячих).

Этот амбициозный проект предусматривает строительство городской сети железных дорог, сочетающей в себе подземное метро, трамвай и монорельс. После завершения строительства система будет состоять из 12 линий общей протяженностью 510 км.

Вид на одну из станций сети. Фото: Нго Тхи Тху Ба

Зенитный фонарь на станции Бентхань. Фото: Нго Тхи Тху Ба

На начальном этапе эксплуатации ежедневно с 5 утра до 10 вечера будет курсировать в среднем девять поездов, совершающих около 200 рейсов. Следующая линия, № 2, должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году.

Сеть метро: решение проблемы пробок в Хошимине. Фото: Нго Тхи Тху Ба

Подземные работы на одной из станций. Фото: Нго Тхи Тху Ба

План развития сети метрополитена соответствует Заключению Политбюро № 49, в котором определены направления развития железнодорожного транспорта страны до 2030 года с перспективой до 2045 года. Хошимин намерен построить 355 км к 2035 году, что значительно превышает первоначальный план в 183 километра. Цель – завершить всю сеть метро общей протяженностью 510 км к 2045 г.



Текст: Тхонг Тхиен - Фото: Нго Тхи Тху Ба, ИЖВ - Перевод: Динь Хонг



