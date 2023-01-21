Мастер Нгуен Хунг и 2 мировых рекорда Гиннесса вьетнамской керамики

21/01/2023

Мастеру Нгуен Хунгу потребовалось около 2500 часов (около 1,5 лет), чтобы в 2018 году завершить работу

История создания набора тарелок "Семья павлинов" и керамическойглазури хоабиен

Заготовки для набора “Семья павлинов” имели общий вес около 600 кг, время их обжига составило 45 часов, а время сушки – около 48 часов. После завершения готовая продукция стала весить 400 кг при диаметре 1,37 м. Тема работы – один из излюбленных в азиатских работах декоров с чеканными и резными кедровыми деревьями и парой павлинов наряду с другими элементами фэншуя, несущими ощущение гармонии, богатства, вечности, благородства и вечного счастья. Тарелки обладают большими размерами и объемами, включают в себя проработанные рельефные детали, что совокупно бросило художнику Нгуен Хунгу вызов, требующий тщательного расчета перед реализацией.



Например, павлины и дерево бонсай полностью выбиваются вручную, поэтому в процессе изготовления художнику Нгуен Хунгу приходится непрерывно выбивать детали на поверхности тарелки, чтобы обеспечить непрерывность работы.



Тарелка была полностью отчеканена вручную, поэтому для ее перемещения в печь было невозможно использовать стандартное оборудование. После обжига процесс извлечения тарелки из печи также нужно было осуществлять очень осторожно, чтобы убедиться, что температура окружающей среды не повредит тарелку. Толщина тарелки очень большая, поэтому требовался очень опытный человек, чтобы рассчитать правильное время для ее выноса на сушку после обжига.

Цвет глазури хоабиен – одна из уникальных особенностей работы. Процесс создания глазури хоабиен похож на процесс формирования алмаза: при большом давлении выше нормального порога горная порода превращается в нефрит или алмаз. Причем на каждом отдельном участке проявляется свой цвет, обладающий собственными особенностями, поэтому изделия с эмалью хоабиен являются уникальными, пользующимися спросом у любителей керамики. Художнику Нгуен Хунгу потребовалось около 2500 часов (около 1,5 лет), чтобы в 2018 году завершить работу, причем 5 раз скульптура ломалась, иногда пополам, иногда взрывалась, а иногда просто деформировалась, и лишь на 6 раз мастер достиг успеха.



История появления «Денежной жабы»и керамической глазури хоангтхолиенхоа

Вторая работа мастера Нгуен Хунга, завоевавшая мировой рекорд Гиннесса, — это “Денежная жаба” весом 1500 кг, длиной 1735 м, шириной 1,1 м и высотой 0,778 м. Мифический талисман, выгравированный в данном произведении, — жаба тхиемтхы, также известная как жаба фэншуй или священная трехлапая жаба, является символом процветания в Азии. Мастеру Нгуен Хунгу понадобилось более 6 месяцев, чтобы создать это произведение, при этом 4 попытки закончилось неудачей, и лишь в 5-й раз удалась успешно завершить работу.

Если за «Семей павлинов» с ее огненной глазурью охотятся любители керамики, то «Денежная жаба» связана с рождением другой, не менее уникальной керамической глазури, а именно керамической глазури хоангтхолиенхоа.



Керамическая глазурь хоангтхолиенхоа была изобретена в 2002 г. Будучи любителем и увлеченным исследователем лотосов, после многочисленных исследований и экспериментов мастер Нгуен Хунг обнаружил часть лотоса, подходящую для замены рисовой шелухи – элемента “дерево” в традиционной глазури менчо, используемой предками. Основными материалами для новой глазури стали стебель лотоса, аллювий с Красной реки и другие природные минералы. Поэтому мастер Нгуен Хунг решил дать новой глазури название “хоангтхолиенхоа”, в котором “хоангтхо” относится к аллювиальному слою с Красной реки, а “лиенхоа” – к стеблю лотоса. «Денежную жабу» можно считать симфонией глазури хоангтхолиенхоа и неповторимой красоты ручной работы.





Мастер Нгуен Хунг – сын портового города Хайфона. В 1980-х годах, когда он работал в Хайфоне в компании, специализирующейся на керамике, у него была возможность исследовать и узнавать о керамике во всех ремесленных деревнях по всей стране, Нгуен Хунг влюбился в гончарную деревню Батчанг и решил остановиться в ней. Он начал учиться гончарному делу, работая на знаменитых печах, пока не освоил сложнейшие техники. Не останавливаясь на достигнутом, Нгуен Хунг продолжал осваивать новые техники гончарного дела. Рекорды Гиннесса за новые творения, которых досттиг мастер Нгуен Хунг, стали результатом многолетних экспериментов и исследований. Но для мастера Нгуен Хунга с более чем 40-летним стажем в профессии самым большим увлечением является создание произведений, превосходящих его предыдущие творения, чтобы совершенствовать себя и сотворить еще больше шедевров на своем пути по созданию вьетнамской керамической мечты./.

Работа мастера Нгуен Хунга «Денежная жаба» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире керамическая скульптура мифического талисмана.

Текст: Тхао Ви - Фото: мастер Нгуен Хунг

Перевод: Динь Хонг