Мастер Лай Фу Тхать

23/06/2025

Мастер Лай Фу Тхать живет на улице Няттао города Ханой. Он является потомком семьи Лай в 26-м поколении. Ежегодно он усердно и терпеливо работает над изготовлением бумаги для письма императорских указов — сокровище, оставшееся от предков семьи Лай.

Мастер Лай Фу Тхать живет на улице Няттао города Ханой. Он является потомком семьи Лай в 26-м поколении.

Ремесло по изготовлению бумаги для письма императорских указов насчитывает более 600 лет истории. Ремесленники семьи Лай, которые прожили в деревне Коам (ныне деревня Чунгня район Каузяй), производили цветную бумагу с орнаментами, которую затем использовали императоры и правители для написания указов, врученных чиновникам и военных.

Знакомство Лай Фу Тхать с этим древним ремеслом началось в детстве, когда он сидел рядом с дедушкой и благодаря этому узнал секреты изготовления бумаги. Из-за войны семейное ремесло рода Лай было прервано. В возрасте 60 лет мастер по просьбе старейшин семьи Лай начал возродить ремесло. Он приступил к кропотливому процессу переоткрытия. После бесчисленных испытаний ему удалось воссоздать оригинальную бумаги, аналогичную тем, что делали предки.

Ежегодно он усердно и терпеливо работает над изготовлением бумаги для письма императорских указов — сокровище, оставшееся от предков семьи Лай.

Изготовление бумаги для письма указов требует множества этапов и трёх циклов сушки, чтобы обеспечить долговечность бумаги и защиту ее от моли и разрушения.

Лай Фу Тхи, член семьи Лай, говорит: «Мы глубоко ценим усилия Лай Фу Тхать по восстановлению семейного ремесла. Это дань уважения к заветам предков. Мы рады тому, что многие интересуются этим ремеслом. Тхать – единственный член семьи, кто занимается изготовлением бумаги. К сожалению, в настоящее время в семье отсутствие преемников, которым он мог бы передать свое мастерство. Это обеспокоит Лай Фу Тхать».

Королевские указы хранятся в семейной церкви.

Процесс изготовления бумаги начинается с изготовлением бумаги «зо». Для этого снимают кору с дерева «зо», замачивают её в слабом растворе извести, пропаривают и измельчают в мелкую крошку. Далее формируют листы бумаги, которые пропитываются клеевым раствором, сушатся, повторно проклеиваются для защиты от моли и снова сушатся. Наконец, бумагу окрашивают экстрактом софоры японской и подвергают процессу «нге» - тщательному растиранию, которое делает бумагу эластичным и гладким, готовым для росписи.

Лай Фу Тхать использует уникальные клейкие чернила, необходимые для создания деликатной поверхности. В прошлом мастера семьи Лай расписывали бумагу золотом и серебром: один был главным мастером, двое помогали. Теперь Тхать работает в одиночку и завершает роспись за несколько дней. Бумага для письма указов семьи Лай имеет жёлтый цвет с изображениями драконов и четырех благородных существ, символизирующих процветание. Текст на бумаге зависит от конкретных указов прошлых правителей.

В настоящее время мастера Лай Фу Тхать получает немного заказов. Его главные клиенты - правление храмов и пагод, которые которые приносят повреждённые указы для восстановления. Он обеспокоен сохранением и передачей этого ремесла следующим поколениям.