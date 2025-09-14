Мастерица Нгуен Тхи Ханг и ее вышитое вручное платье «аоай»

14/09/2025

Мастерица Нгуен Тхи Ханг начала заниматься швейным делом в 2001 году. Однако только в 2024 году она приступила к созданию ручной вышивки на традиционном вьетнамском платье «аозай». В изделиях отражается ее творческая личность.

Мастерица Нгуен Тхи Ханг начала заниматься швейным делом в 2001 году. Она изящно создает уникальное изделие, на котором запечатлен ее личный знак.

Нгуен Тхи Ханг рассказывает: «Раньше я шила обычную одежду. Любовь к аозай побудила меня глубже изучить этот традиционный наряд. Я хотела передать свои знания ученикам, обучать их вышивке, и главное - создавать изделия, в которых отражается моя индивидуальность».

«Аозай», созданное Нгуен Тхи Ханг, отличается гармоничным сочетанием изобразительного искусства и традиционных техник ручной вышивки. Мастерица не просто наносит узоры на ткань, а использует такие художественные приемы, как передача глубины и игра света, превращая каждое изделие в настоящую картину. Мастерица часто использует вьетнамские натуральные материалы, такие как шелк и хлопок в качестве основы для своих работ, потому что эти ткани дарят приятные тактильные ощущения и придают «аозай» мягкость, элегантность.

Мастерица Нгуен Тхи Ханг начала заниматься швейным делом в 2001 году. Она изящно создает уникальное изделие, на котором запечатлен ее личный знак.

«Аозай», сделанное Нгуен Тхи Ханг, считается уникальным произведением искусства. Она не использует готовые цвета, а сама окрашивает ткани, чтобы получить индивидуальные оттенки, делая каждый наряд единственным в своем роде. Для мастерицы создание «аозай» - это не просто крой и шитье. Самое трудное - создать наряды, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки женской фигуры.

«У каждой женщины - своя фигура. Поэтому нужно быть очень внимательным при подборе размера и ткани, расположение узоров, чтобы наряды подчеркивали достоинства женской фигуры», - объясняет Нгуен Тхи Ханг.

Одна из ее самых любимых техник - нанесение мотивов на «аозай» таким образом, чтобы они были не только эстетичными и скрывали недостатки фигуры. Для этого требуется острая наблюдательность и глубокое понимание особенностей человеческого тела.

Клиенты очень довольны продукцией аозай.

Нгуен Тхи Ханг среди видов «аозай» особо интересуется традиционным вариантом с пятью частями. «В аозай отражается вьетнамская глубокая культурная ценность. Этот наряд требует абсолютной гармонии формы и композиции узоров. Задача состоит в том, чтобы сохранить его традиционный дух и в то же время передать современную эстетику», - говорит мастерица.

Нгуен Тхи Ханг также обучает дизайнеров искусству ручной вышивки. Общее количество учеников, прошедших ее очные и онлайн-курсы, уже достигло 500 человек.

«Когда я преподаю вышивку и роспись по ткани, я и сама многому учусь у своих студентов, особенно у тех, кто специализируется на дизайне «аозай». Они дают мне новый взгляд на привычные вещи и использует разные техники создания одежды», - говорит мастерица.

Основными мотивами и узорами на «аозай», созданными Нгуен Тхи Ханг, являются цветы, деревья, а также образы исторических памятников, таких как столица Ханой, мост Чыонгтиен в городе Хюэ, сталактитовые пещеры провинции Ниньбинь, рисовые террасы в Северо-Западном Вьетнаме и др. Мастерица с уважением воссоздает все эти изображения на ткани, стремясь к тому, чтобы тот, кто надевает ее «аозай», испытывал гордость за свою страну и родину.

Стоимость вышитых вручную платьев «аоай» варьируется от нескольких сотен тысяч до 10 миллионов вьетнамских донгов в зависимости от сложности дизайна и сроков изготовления (которые могут составить от нескольких дней до нескольких месяцев). Изделия Нгуен Тхи Ханг пользуются спросом у государственных служащих и всех любящих традиционного платья «аозай».

Текст: Нган Ха - Фото: Тхань Жанг - Переводчик: Чан Хиеу