Маршрутный поезд «Путешествие по объектам наследия Центрального Вьетнама»

18/06/2024

Недавно в провинции Тхыатхиен-Хюэ Вьетнамская железнодорожная корпорация совместно с Народным комитетом провинции Тхыатхиен-Хюэ и городом Данангом запустили железнодорожный туристический маршрут, соединяющий города Хюэ и Дананг под названием "Путешествие по объектам наследия Центрального Вьетнама".



В поезде 6 кондиционируемых вагонов, включая общественный вагон, в котором выступают профессиональные артисты. Пассажирам предлагают вкусные блюда из Хюэ и Дананга и дают возможность пообщаться с артистами. Незабываемые воспоминания! На станциях Хюэ и Дананг есть VIP-залы ожидания для пассажиров.

Это трехчасовое путешествие проходит через перевал Хайван, откуда можно полюбоваться великолепными пейзажами моря и гор. Ежедневно, утром и днем, два поезда отправляются со станций Хюэ и Дананг, что позволяет путешественникам любоваться восходом и закатом солнца над бухтой Лангко -одной из самых красивых бухт в мире.

В поезде готовят кулинарные блюда из Хюэ и Дананга, чтобы угостить пассажиров.

Поезд проходит через перевал Хайван.

По прибытии на станцию можно взять напрокат велосипеды. Достаточно отсканировать QR-код, прежде чем отправиться исследовать туристические объекты. В частности, провинция Тхыатхиен-Хюэ снизила цены на посещение туристических объектов в Хюэ (скидка применяется к каждому билету на поезд).

Туристы любуются красивыми пейзажами между Хюэ и Данангом.

Запуск поезда «Путешествие по объектам наследия Центрального Вьетнама» - результат сотрудничества между народными комитетами двух городов. Этот новый туристический продукт является прологом к другим транспортным продуктам, связанным с оказанием туристических услуг, которые железнодорожный сектор будет внедрять в ближайшие годы. Этот новый маршрут, соединяющий города Хюэ и Дананг, одновременно древние и современные, предлагает интересный опыт как вьетнамским, так и иностранным туристам.

Расписание движения маршрутного поезда «Путешествие по объектам наследия Центрального Вьетнама»: В Хюэ: поезд HĐ1 отправляется из Хюэ в 7:45 утра и прибывает в Дананг в 10:35 утра. Поезд HĐ3 отправляется из Хюэ в 14:25 и прибывает в Дананг в 17:40. В Дананге: поезд HĐ2 отправляется из Дананга в 7:50 и прибывает в Хюэ в 11:05, поезд HĐ4 отправляется из Дананга в 15:00 и прибывает в Хюэ в 17:45. Стоимость билета: 150 тыс. донгов. Текст и фото: Чан Тхань Зянг - Перевод: Динь Хонг



