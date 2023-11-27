Мартин Рама и его большая любовь к Ханою

27/11/2023

Уругвайский экономист Мартин Рама особым образом демонстрирует свою огромную любовь к Ханою. В июле 2023 года он опубликовал книгу «Vi tinh yeu Hanoi» («Ради любви к Ханою»), представляющую из себя сборник статей по сохранению наследия и городскому развитию, которые он сам предложил и написал во время своего пребывания во Вьетнаме.

Мартин Рама испытывает особую любовь к столице.

Мартин Рама в настоящее время является советником президента Всемирного банка. Впервые он приехал в Ханой в 1998 году и влюбился в него с первого взгляда. Свою любовь Мартин выражает через предложения по защите столичных активов.

Он прожил в городе восемь лет, после того как в 2002 году был назначен главным экономистом Всемирного банка по Индокитаю.

Здесь Мартин посвятил себя изучению Ханоя и внесению в него своего собственного уникального подхода. В 2014 году он опубликовал книгу «Прогулка по Ханою», в которой собрал истории и снимки, сделанные во время блуждания по улицам Ханоя, за которую удостоился премии Буй Суан Фая «За любовь к Ханою».



Работа сопровождается яркими фотографиями и иллюстрирует видение Мартина на город, в котором по-прежнему стоит жить, несмотря на то, что он находится в процессе быстрой урбанизации. Мартин описывает Ханой как красивый и динамичный город с насыщенной уличной жизнью.



Для него Ханой — как муза, которую он страстно любит и называет «нанг» (она). Проект городского развития «Новая пилотная модель квартала» направлен на создание модели, которая сохранит древнее очарование, культурное богатство и уникальную самобытность города в современном городе. В 2018 году Мартин также был номинирован на премию Буй Суан Фая «За любовь к Ханою».



С 2017 по 2020 год он занимал должность почетного директора исследовательского проекта Центра устойчивого городского развития Вьетнамской академии социальных наук.

В 2023 году Мартин сотрудничал с Вьетнамской книжной и медиакомпанией (Tri Thuc Tre Books) для выпуска книги «Ради любви к Ханою». Работа представляет собой набор из 45 статей с историями и решениями, связанными с сохранением и городским развитием мегаполиса, появившимися во вьетнамской прессе с 2016 по 2022 год, направленными на достижение общей цели — защиту активов капитала.



Тексты отражают уникальную точку зрения уругвайца, который считает старые французские виллы, старые коллективные постройки (Khu Tap The), тротуары и улицы, включенные в его книгу, ценным наследием, которое необходимо сохранить.



В нескольких кампаниях по сохранению образа Ханоя, в которых участвовал Мартин, например, в отношении станций метро и радиостанции «Батьмай», а также кварталов р-на Бадинь, экономист выразил свое удовлетворение успешным сохранением архитектурных строений, имеющих историческое и культурное значение.



«Ради любви к Ханое» — это путешествие Мартина Рамы, направленное на защиту и развитие бесценных особенностей города. Работа представляет собой образ древней столицы и знакомит иностранных туристов с ее наиболее отличительными чертами.

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг