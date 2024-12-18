Мадам Лиен: дважды участник миротворческих операций в Африке

18/12/2024

Старший подполковник Нгуен Тхи Лиен до своего назначения в миротворческие силы ООН работала инструктором английского языка в Школе офицеров специального назначения.

В июне 2019 года г-ж Нгуен Тхи Лиен была направлена Управлением миротворческих операций Вьетнама в Центральноафриканскую Республику для работы в качестве штабного офицера-инструктора миротворческих сил МИНУСКА.

Женщина-офицер Нгуен Тхи Лиен пользовалась большой любовью местных жителей. Фото: Архив

Первое прибытие в Центральноафриканскую Республику стало для нее шоком. Она увидела примитивный аэропорт в Банги, грязные рынки и бедных, голодных людей, после чего воскликнула: «Почему здесь так тоскливо?».

Помимо профессиональных обязанностей в составе миссии г-жа Нгуен Тхи Лиен активно занималась обучением местных жителей агрономии (выращивание овощей, кукурузы, арахиса, зеленой фасоли, черной фасоли ...). Она передавала семена и обучала людей технике посадки, что позволило им выращивать овощи и кукурузу, улучшая свои условия жизни. Г-жа Лиен также обучала местных жителей кулинарии, помогая им готовить полезные блюда из выращенных продуктов.

Женщина-офицер Нгуен Тхи Лиен (четвертая слева) и коллеги из МИНУСКА. Фото: Архив

С началом пандемии COVID-19 в начале 2020 года в Центральноафриканской Республике, оказавшейся неготовой к борьбе с коронавирусом и не имевшей масок, подполковник Лиен самостоятельно изготовила около 800 масок и раздала их членам миссии и местным жителям. Ее усилия не только поспособствовали профилактике эпидемии, но и помогли изменить отношение людей к ношению масок, что позволило эффективно предотвратить последующие эпидемии.

Г-ж Нгуен Тхи Лиен и коллеги в миссии МИНУСКА. Фото: Архив

После завершения первой командировки в Центральноафриканскую Республику в апреле 2022 года г-жа Лиен получила повторное назначение в качестве офицера миротворческих сил ООН в городе Абьее, расположенном в зонe конфликта между Суданом и Южным Суданом.

Местные жители сталкиваются с многочисленными трудностями из-за частых грабежей, этнических и вооруженных конфликтов. Здесь Нгуен Тхи Лиен вместе с командой работала над строительством дорог, бурением колодцев, возведением школ, ремонтом домов, проведением электричества, посадкой урожая и обучением детей, что значительно улучшило условия жизни местных жителей.

Г-ж Нгуен Тхи Лиен организовала кулинарную вечеринку, в которой приняли участие представители из 20 стран мира. Фото: Фото: Архив

За добросердечное отношение и бескорыстие местные жители прозвали ее «мадам Лиен». Командующий вооруженными силами МИНУСКА генерал-лейтенант Даниэль Траоре наградил г-жу Лиен почетной грамотой, отметив ее доброту и благожелательность как отражение основных ценностей ООН.

Текст: Тхань Хоа - Фото: Конг Дат и архив - Переводчик: Чан Хиеу