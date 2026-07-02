Любовь корейского ученого к вьетнамскому рису
Участвуя в различных программах сотрудничества Международного научно-исследовательского института риса (IRRI) кандидат наук Чонсу Шин внес значительный вклад в развитие научно-технических инноваций и подготовку кадров в аграрном секторе Вьетнама, а также в укрепление позиций вьетнамского риса на мировом рынке.
Для рисоводческого сектора Вьетнама он не просто ценный эксперт: эту страну он воспринимает не только как место работы, но и как землю с богатой цивилизацией поливного рисоводства и неиссякаемым новаторским духом фермеров.
С самого первого визита во Вьетнам он был глубоко впечатлен культурной глубиной местного рисоводства. По его мнению, рис - это не просто сельскохозяйственная продукция, а важная часть национальной идентичности.
Посетив два крупнейших рисоводческих региона страны - дельту Меконга и дельту Красной реки - он смог по достоинству оценить, как поколения вьетнамских фермеров создавали высокопродуктивные и устойчивые системы возделывания риса.
Как региональный директор IRRI по Азии он убежден, что его роль выходит за рамки аграрной экспертизы и предполагает более широкий взгляд на развитие. В условиях усиливающегося воздействия изменения климата и рыночного давления он рассматривает инновации как ключевой фактор сохранения достижений сельского хозяйства Вьетнама.
Одним из самых запоминающихся моментов для него стала поездка в дельту Меконга, где фермеры экспериментировали с новыми методами возделывания прямо в поле. «Меня очень впечатлило, что фермеры не только применяют технологии, но и активно их совершенствуют. Во Вьетнаме чрезвычайно силен дух сотрудничества: ученые и фермеры всегда готовы учиться, делиться опытом и вместе развивать инновации. Это ключ к будущему развитию сельского хозяйства Вьетнама», - отметил он.
На протяжении многих лет IRRI сотрудничает с Вьетнамом в разработке сортов риса, устойчивых к засухе, засолению и наводнениям, а также продвигает климатически устойчивые методы ведения сельского хозяйства и внедрение цифровых технологий в аграрное производство.
Кандидат наук Чонсу Шин (Республика Корея) является международным экспертом по развитию сельского хозяйства, внесшим значительный вклад в рисоводство Вьетнама, в частности в продвижение устойчивого производства, низкоуглеродного земледелия и «зеленого» перехода в аграрном секторе. Он выступает ключевым руководителем проекта RiceEco, финансируемого Фондом сотрудничества Меконга и Республики Корея, а также зарубежным экспертом, удостоенным Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама за выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства страны.
По мнению Чонсу Шина, истинная ценность проектов заключается не в сиюминутных результатах, а в долгосрочной пользе для фермеров. «Я надеюсь, что вьетнамские фермеры и продолжат получать выгоду даже после завершения проектов - благодаря более устойчивому сельскохозяйственному производству, внедрению инноваций и, самое главное, стабильным каналам сбыта продукции».
Институт подготовил множество вьетнамских ученых и технических специалистов, которые сегодня занимают ключевые должности в аграрном секторе. По мнению Чонсу Шина, чтобы сохранить положение одного из ведущих мировых экспортёров риса, Вьетнаму необходимо перейти от количества к качеству: инвестировать в устойчивое развитие, укреплять связи с рынками и развивать цифровое сельское хозяйство, основанное на данных.
Будущее вьетнамского риса он видит не только в повышении урожайности, но и в увеличении добавленной стоимости, повышении устойчивости и укреплении позиций на международных рынках. Это также путь, по которому он вместе с IRRI продолжает идти, содействуя развитию сельского хозяйства Вьетнама.
Текст: Бить Ван - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ и Архив