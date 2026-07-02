Любовь корейского ученого к вьетнамскому рису

02/07/2026

Участвуя в различных программах сотрудничества Международного научно-исследовательского института риса (IRRI) кандидат наук Чонсу Шин внес значительный вклад в развитие научно-технических инноваций и подготовку кадров в аграрном секторе Вьетнама, а также в укрепление позиций вьетнамского риса на мировом рынке.

Кандидат наук Чонсу Шин осматривает посевы риса в дельте Меконга. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Для рисоводческого сектора Вьетнама он не просто ценный эксперт: эту страну он воспринимает не только как место работы, но и как землю с богатой цивилизацией поливного рисоводства и неиссякаемым новаторским духом фермеров.

С самого первого визита во Вьетнам он был глубоко впечатлен культурной глубиной местного рисоводства. По его мнению, рис - это не просто сельскохозяйственная продукция, а важная часть национальной идентичности.

Обсуждение новых сортов риса, испытываемых экспертами Института генетики сельского хозяйства. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Кандидат наук Чонсу Шин в экспериментальном саду новых сортов риса Института генетики сельского хозяйства. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Посетив два крупнейших рисоводческих региона страны - дельту Меконга и дельту Красной реки - он смог по достоинству оценить, как поколения вьетнамских фермеров создавали высокопродуктивные и устойчивые системы возделывания риса.

Как региональный директор IRRI по Азии он убежден, что его роль выходит за рамки аграрной экспертизы и предполагает более широкий взгляд на развитие. В условиях усиливающегося воздействия изменения климата и рыночного давления он рассматривает инновации как ключевой фактор сохранения достижений сельского хозяйства Вьетнама.

Обсуждение новых сортов риса, которые проходят испытания в Институте сельскохозяйственной генетики. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Одним из самых запоминающихся моментов для него стала поездка в дельту Меконга, где фермеры экспериментировали с новыми методами возделывания прямо в поле. «Меня очень впечатлило, что фермеры не только применяют технологии, но и активно их совершенствуют. Во Вьетнаме чрезвычайно силен дух сотрудничества: ученые и фермеры всегда готовы учиться, делиться опытом и вместе развивать инновации. Это ключ к будущему развитию сельского хозяйства Вьетнама», - отметил он.

На протяжении многих лет IRRI сотрудничает с Вьетнамом в разработке сортов риса, устойчивых к засухе, засолению и наводнениям, а также продвигает климатически устойчивые методы ведения сельского хозяйства и внедрение цифровых технологий в аграрное производство.

Кандидат наук Чонсу Шин, эксперт, ученый и руководитель IRRI, всегда стремился поддерживать вьетнамское сельское хозяйство. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Кандидат наук Чонсу Шин (Республика Корея) является международным экспертом по развитию сельского хозяйства, внесшим значительный вклад в рисоводство Вьетнама, в частности в продвижение устойчивого производства, низкоуглеродного земледелия и «зеленого» перехода в аграрном секторе. Он выступает ключевым руководителем проекта RiceEco, финансируемого Фондом сотрудничества Меконга и Республики Корея, а также зарубежным экспертом, удостоенным Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама за выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства страны.

Кандидат наук Чонсу Шин беседует с экспертами Института сельскохозяйственной генетики в лаборатории генетических исследований. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Кандидат наук Чонсу Шин, всей душой преданный вьетнамскому сельскому хозяйству, на обучающем семинаре Института сельскохозяйственной генетики. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Кандидат наук Чонсу Шин обсуждает вопросы выращивания риса во Вьетнаме сo сотрудниками Института сельскохозяйственной генетики. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

По мнению Чонсу Шина, истинная ценность проектов заключается не в сиюминутных результатах, а в долгосрочной пользе для фермеров. «Я надеюсь, что вьетнамские фермеры и продолжат получать выгоду даже после завершения проектов - благодаря более устойчивому сельскохозяйственному производству, внедрению инноваций и, самое главное, стабильным каналам сбыта продукции».

Институт подготовил множество вьетнамских ученых и технических специалистов, которые сегодня занимают ключевые должности в аграрном секторе. По мнению Чонсу Шина, чтобы сохранить положение одного из ведущих мировых экспортёров риса, Вьетнаму необходимо перейти от количества к качеству: инвестировать в устойчивое развитие, укреплять связи с рынками и развивать цифровое сельское хозяйство, основанное на данных.

Кандидат наук Чонсу Шин выступает на семинаре по техническим решениям для высокотехнологичного выращивания риса в дельте Меконга. Фото: архив

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама вручило памятную медаль Чонсу Шину и представителям IRRI за вклад в развитие сельского хозяйства и сельских районов в 2024 году. Фото: архив