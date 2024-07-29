Легенда о «драконьих» островах

29/07/2024

C древних времен мечтавшие о покорении морей вьетнамцы придумали легенды о драконах, связав их с многочисленными местами Тонкинского залива. Так, в г. Хайфонге появился островной уезд Батьлонгви, что переводится как «Белохвостый дракон». В провинции Куангнинь, на территории островного уезда Вандона, находится залив Байтылонг, что означает «Детеныши драконов», и порт Кайронг, означающий «Мать-дракониху», а в островном уезде Кото расположен каменный пляж, который называется Монгзонг («Когти дракона»). Сегодня эти три островных уезда являются яркими точками развития морской экономики и туризма на севере Вьетнама.

Легенда о «Земле драконов»

Туристы посещают скальный пляж Монгронг на острове Кото. Фото: Конг Дат

Давным-давно в глубокой бухте Кото было много крупного жемчуга, а в ее огромных лагунах - много морских огурцов, морских ушек, креветок и рыбы. Пираты знали об этом, поэтому хотели присвоить себе эти сокровища, из-за чего жизнь лаквьетов не раз была в опасности. Легенда гласит, что Нефритовый император отправил им на помощь мать-дракониху и ее детенышей. После победы над пиратами мать-дракониха осталась защищать лаквьетов. В память об этой легенде люди назвали остров у побережья Тонкинского залива Батьлонгви, что означает «Белохвостый дракон».





В древности остров Кото назывался Чангcоном («Гора Чанг»). Издревле это место было местом базирования лодок и рыбаков в северо-восточных морских водах Вьетнама. В 1832 г. губернатор провинции Хайена (ныне провинции Хайзыонг и Хынгйен) Нгуен Конг Чы попросил императорское правительство династии Нгуен основать деревни и коммуны и назначить людей для управления и защиты от врага. После восстановления мира в северной части страны в 1954 г. партия и государство создали на острове Кото административную единицу уездного уровня.

Порт на острове Кото. Фото: Чыонг Жанг

Расположенный на северо-востоке провинции Куангнинь островной уезд Кото имеет природную площадь более 47 км², а его население составляет около 6700 человек. Островной уезд Кото обладает более чем 30 большими и малыми островами, крупнейшими из которых являются Кото, Тханьлан и Чан. На востоке кото граничит с международными водами на протяжении почти 200 км: от побережья острова Чан до островного уезда Батьлонгви. Кото стал одним из форпостов в северо-восточных морских водах Вьетнама, занимающим очень важное положение с точки зрения политики, экономики, обороны, безопасности и иностранных дел.



Подключение острова Кото к национальной электросети в 2013 г. и синхронные инвестиции в строительство водных путей сократили расстояние от материка до острова. С другой стороны, развитие инфраструктуры водных путей наряду с национальной энергосистемой превратило центр рыболовной логистики Кото в прочную точку опоры, помогающую рыбакам островного уезда работать в море в течение длительного периода времени.

Отдаленный от материка Кото обладает более чем 30 быстроходными судами всех типов, соединяющими порты Аотиен, Кайзонг (уезд Вандон), Туанчоу (город Халонг) и Вунгдык (Камха). В июле 2023 г. был официально запущен коммерческий рейс на гидросамолете с острова Туанчоу (город Халонг) до Кото. Время перелета составило 20 минут, что позволило Кото включиться в программу развития провинции Куангнинь.

Особо стоит отметить, что на Кото расположено множество прекрасных пляжей, таких как Монгзонг, Хонгван, Ванчай, Бакван, Таудам, Вомси, Кунгонгвьен. Некоторые пляжи представляют собой километры гладкого и ровного белого песка, а другие расположены между скалами, огибающими ряды зеленых казуаринов. Море вокруг острова Кото также считается во Вьетнаме лидером по биоразнообразию и наличию многочисленных экосистем тропических вод, включая концентрированные экосистемы коралловых рифов. Эта территория также богата морепродуктами, среди которых много редких и очень ценных видов.

За последние годы туризм и сфера услуг в Кото резко развились, став ключевым сектором экономики, на долю которого пришлось почти 70% экономической структуры островного уезда. Ежегодно Кото принимает более 300 тыс. внутренних и иностранных туристов.



Рыболовный логистический центр

Панорамный вид на остров Батьлонгви. Фото: Хоанг Ха

Расположенный в центре Тонкинского залива остров Батьлонгви является оффшорным районом города Хайфонга, находящимся в 110 км от него. Площадь острова Батьлонгви довольно мала и составляет почти 2,3 км² , но этот остров занимает стратегическое положение и особое значение с точки зрения национальной обороны, безопасности и развития морской экономики. Батьлонгви представляет собой один из восьми крупных рыболовных уездов Тонкинского залива.





Площадь рыбных угодий здесь составляет 1500 квадратных миль, а средняя глубина - 50 метров (самое глубокое место - 70 метров). Морское дно относительно ровное, что удобно для развития рыболовства и добычи морепродуктов. В водах Батьлонгви обитает около 400 видов морепродуктов, многие из которых имеют высокую экономическую ценность, такие как: морской окунь, морской огурец, морской виноград, морские водоросли, водоросли ... Это место считается «столицей» морских ушек, обладающих высокой пищевой и экономической ценностью. Южный шлюз (главная сторона) на острове Батьлонгви. Фото: Хоанг Ха Батьлонгви является крупным рыболовным угодьем. Pаньше он был создан как рыболовный логистический и поисково-спасательный центр. Система шлюзов и пристаней в Батьлонгви позволяет разместить около 2000 кораблей и лодок, торгующих и обменивающихся морепродуктами, а также снабжающих продовольствием, бензином и пресной водой, предоставляя им укрытие от штормов. Это знакомое место для тысяч рыбацких лодок со всей страны.

Кроме того, Батьлонгви обладает уникальным природным ландшафтом и развитой экосистемой коралловых рифов в Тонкинском заливе. В некоторых местах охват кораллов занимает почти 90 %. На острове и прибрежных территориях расположен зеленый пояс экосистемы плавучего острова, пляжные экосистемы, а также строительные и архитектурные сооружения, такие как маяки, ветряные электростанции, метеорологические станции и т.д. Здесь также имеются культурные объекты: музеи, мемориалы, пагода, храм и павильон Будды. Все они создают большой туристический потенциал. Вандон: взлет древнего морского торгового центра

Мост Камхай на скоростной автомагистрале Халонг - Вандон соединяет город Камфа с районом Ван Дон. Фото:

Вандон изначально был крупным торговым портом, когда-то известным как отправная точка для морских торговых путей. Вандон стал местом торговли с такими странами, как Япония, Китай, Индия, Таиланд, Индонезия и т.д. Этот древний торговый порт процветал во времена династий Ли, Чан и Ле, а затем был забыт во времена династии Мак. Сегодня островной уезд Вандон включает в себя 600 больших и малых островов, расположенных преимущественно в районе залива Байтылонг и частично в заливе Халонг, поэтому он имеет множество преимуществ в развитии морского, воздушного и автомобильного сообщений. В частности, Вандон является пересечением экономических коридоров, в том числе экономического пояса Вьетнам и Китая и экономического коридора между Наннинем и Сингапуром, а также важным экономическим регионом Вьетнама (Ханой – Хайфонг – Куангнинь). Можно сказать, что это выдающиеся и явные преимущества островного уезда Вандона.



Вандон также имеет преимущества в рыбоводстве. По статистическим данным, площадь рыбоводства в уезде составляет 1156 га, а площадь моллюскового хозяйства достигает 6288 га.

Рядом с известным заливом Халонгом расположен залив Байтылонг в Вандоне. Это комплекс переплетенных скалистых островов, сухопутных островов и жилых массивов. Здесь также имеется множество длинных полос пологих пляжей с белым песком, окруженных первозданным лесом. Вместе они создают экосистему островного уезда Вандона. Тот факт, что Вандон официально ввел в эксплуатацию высококлассный порт Аотиен, помог «Земле драконов» преобразить свой облик, став самым современным из островных уездов Вьетнама. У Вандона имеется система воздушного, водного и сухопутного транспорта с современными аэропортами, автомагистралями и пассажирскими портами, что придает привлекательности старой зоне коммерческого порта и вдыхает новую жизнь в эксплуатацию залива Байтылонг.

Наличие развитой транспортной инфраструктуры, а также разнообразного ландшафта и первичной экосистемы помогло Вандону стать «золотыми координатами», привлекающими отечественных и иностранных туристов.

Порт Кайронг в районе Вандон является одним из крупнейших транспортных портов в провинции Куангнинь. Фото: Чыонг Жанг

Текст: Тхонг Тхиен

Фото: Хоанг Ха, Конг Дат (ИЖВ) , Чыонг Жанг

Дизайнер: Чанг Нюнг



