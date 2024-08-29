Кхоунюк: фирменное блюдо в Каобанге
Давнее традиционное блюдо народности таи из провинции Каобанг кхоунюк (khâu nhục) покоряет своим богатым, пикантным вкусом и глубоким культурным значением.
Название блюда «кхоунюк», также известного как «намкхоу», на языке народности таи означает нежное, хорошо прожаренное мясо. Это блюдо обычно подается во время важных событий, таких как фестивали, Тет (Новый год по лунному календарю) и важные собрания, или для чествования уважаемых гостей, что отражает гостеприимство и уважение народности таи.
В каждом регионе существует свой уникальный способ приготовления кхоунюка, но все они призваны подчеркнуть отличительные черты горного народа. Приготовление кхоунюк - дело сложное, требующее полного набора необходимых специй. Отсутствие хотя бы одной из них может помешать этому вкусному и соблазнительному блюду полностью раскрыть свой потенциал. Ингредиенты для кхоунюка включают свиное брюхо, свиной фарш, таро, лесные грибы шиитаке, маринованную зелень горчицы и плоды макмата (Clausena indica).
Наслаждаясь кхоунюком из Каобанга, вы не только почувствуете его восхитительный вкус, но и познакомитесь с уникальной кулинарной культурой таев. Каждый кусочек кхоунюка воплощает в себе тщательность, мастерство и сердечное гостеприимство жителей высокогорья.
Подача кхоунюка также уникальна и символична. Свиная грудинка выкладывается попеременно с таро, образуя остроконечную пирамиду, которая напоминает небольшую гору, символизирующую изобилие, процветание и стойкий дух местных жителей.
Попробовать это блюдо в Ханое можно в ресторане «Банкуон» по адресу г. Ханой, р-н Хоанкием, ул. Дыонгтхань, д. 2
Тел. горячей линии: (+84)789818284Текст и фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг