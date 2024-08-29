Кхоунюк: фирменное блюдо в Каобанге

В каждом регионе существует свой уникальный способ приготовления кхоунюка, но все они призваны подчеркнуть отличительные черты горного народа. Приготовление кхоунюк - дело сложное, требующее полного набора необходимых специй. Отсутствие хотя бы одной из них может помешать этому вкусному и соблазнительному блюду полностью раскрыть свой потенциал. Ингредиенты для кхоунюка включают свиное брюхо, свиной фарш, таро, лесные грибы шиитаке, маринованную зелень горчицы и плоды макмата (Clausena indica).

Наслаждаясь кхоунюком из Каобанга, вы не только почувствуете его восхитительный вкус, но и познакомитесь с уникальной кулинарной культурой таев. Каждый кусочек кхоунюка воплощает в себе тщательность, мастерство и сердечное гостеприимство жителей высокогорья.

Подача кхоунюка также уникальна и символична. Свиная грудинка выкладывается попеременно с таро, образуя остроконечную пирамиду, которая напоминает небольшую гору, символизирующую изобилие, процветание и стойкий дух местных жителей.