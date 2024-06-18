Кхмерская роспись по стеклу

18/06/2024

Кхмеры имеют давнюю культурную традицию украшать свои дома стеклянными картинами с духовной и декоративной целью. Именно эта потребность привела к возникновению кхмерской росписи по стеклу, которая стала традиционным ремеслом, передающимся из поколения в поколение.

По словам Хуинь Тхи Сок Кха, опытной ремесленницы из Сокчанга, кхмерская роспись по стеклу обычно отражает темы, связанные с жизнью Будды, природные пейзажи, знаменитые достопримечательности и пагоды. Этот сложный вид искусства считается сложным ремеслом, требующим умелых рук, скрупулезного внимания к деталям и внимательного взгляда на цветовую гармонию.

Этапы создания кхмерских картин на стекле Опытные мастера тщательно наносят яркие и живые цвета на прозрачные стеклянные панели различных размеров. Примечательно, что, несмотря на то, что кхмеры практикуют это на протяжении веков, они до сих пор создают стеклянные картины вручную, без использования какого-либо оборудования в процессе. Процесс создания кхмерской росписи по стеклу включает в себя ряд этапов. Сначала мастер тщательно прорисовывает контур на стекле. Затем произведение выставляется на солнечный свет, чтобы высохли первые мазки и слои специально разработанной краски. Этот кропотливый процесс повторяется снова и снова, каждый раз наносятся новые слои, пока картина не будет завершена.

Красочные картины кхмеров на стекле.

Примечательно, что кхмерская роспись по стеклу требует уникальной техники. Художник работает с изнаночной стороны, рисуя сначала те детали, которые окажутся ближе всего к зрителю. Это связано с тем, что конечное изображение рассматривается через стекло, поэтому такой обратный подход очень важен для достижения желаемого эффекта.

Тщательный процесс требует от мастера непрерывной работы. Поскольку краска на стекле сохнет медленно, каждый слой должен полностью высыхать перед нанесением следующего. Прерывание этого процесса может привести к появлению разрозненных картин с неравномерными цветами. После завершения работы произведение украшается с обратной стороны, чтобы подчеркнуть его блеск. В качестве украшения могут использоваться шурупы, сусальное золото или бумага с золотой отделкой. Наконец, наносится защитный слой лака, и произведение обрамляется в деревянную рамку, готовую к экспонированию.



Посетители знакомятся с ремеслом кхмеров по росписи стекла во Вьетнамской национальной деревне этнической культуры и туризма.

Среди различных тем картины, изображающие Будду, считаются самыми сложными. Для передачи безмятежного выражения лица Будды, от проникновенных глаз до нежной улыбки, требуется мастерство опытных ремесленников, отточенное годами практики.

Несмотря на изменения в современной жизни, включая условия жизни и развивающиеся потребности, кхмерская роспись по стеклу по-прежнему сохранилась. Она остается не только ценным традиционным видом искусства, но и уникальным проявлением кхмерской культуры. Осознавая его важность, ремесленники открывают классы, чтобы передать это сложное ремесло молодым поколениям, обеспечивая сохранение и развитие этого культурного наследия, передающегося из поколения в поколение.

Текст: Нган Ха - Фото: Вьет Кыонг - Перевод: Динь Хонг



