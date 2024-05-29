Курорт «Аннам Муйне»: тропический рай

29/05/2024





Курорт «Аннам Муйне» расположен на улице Нгуендиньчиеу (мкр-н Хамтиен г. Фантхиета). Фото: Архив «Аннам Муйне»



Курорт может похвастаться элегантной и романтической атмосферой: 127 номеров шести категорий расположены в просторном здании U-образной формы, из которого открывается беспрепятственный вид на море, сады, бассейн и очаровательный городок Муйне.

В «Аннам Муйне» гости могут насладиться традиционной семейной кухней или простой уличной едой, что делает обед здесь одновременно заманчивым, а порой и удивительным. Обильный и свежий запас морепродуктов, добытых из вод Муйне, в сочетании с кулинарным опытом профессиональных поваров вдохновляет гостей исследовать и создавать разнообразные блюда с разными вкусами и способами приготовления. Рестораны курорта предлагают гостям интригующие кулинарные впечатления.

Например, в баре-ресторане «Лангвьет» посетители могут попробовать аутентичные вьетнамские блюда севера и юга. В баре «Сайгон» можно насладиться восхитительным послеобеденным чаем. Кроме того, гости могут насладиться уютным уединенным ужином в своем номере, а также узнать секреты приготовления пищи от лучших шеф-поваров «Аннам Муйне» на кулинарных курсах, организованных курортом.



Пространство для проживания на курорте.

Спа-центр «Аннам» при курорте предлагает спокойную атмосферу и древние азиатские традиционные методы лечения в сочетании с комплексными оздоровительными процедурами для омоложения тела, освежения ума и духа. В спа-салоне гости могут изучить специализированные процедуры по уходу за телом, такие как процедуры для лица и спа-процедуры с использованием местных натуральных ингредиентов, которые предлагает опытный и профессиональный персонал. В спа-центре расположено пять процедурных кабинетов, салон красоты, зона отдыха, две влажные сауны, сухая сауна и крытое джакузи.

Посещение курорта похоже на попадание в прохладный рай, где можно расслабиться и восстановить силы после долгих и утомительных рабочих дней.

«Аннам Муйне» - это роскошный и высококлассный курорт, готовый удовлетворить самые высокие требования как внутренних, так и международных путешественников.

Система бассейнов курорта, включающая как пресноводные, так и соленые бассейны, позволяет гостям плавать или отдыхать, загорая на шезлонгах, получая здоровый загар. Также имеется полностью оборудованный тренажерный зал с современными технологиями Precor, включающий кардиотренажеры, беговые дорожки, тренажоры для жима ногами и свободные веса. Кроме того, гости могут бегать трусцой и загорать на открытом воздухе, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь видами синего моря, белых облаков и золотого солнца. Выйдя за пределы курорта, гости могут осмотреть прекрасные древние реликвии чамов в Муйне.



Гости отеля «Аннам Муйне» могут насладиться блюдами вьетнамской кухни в баре-ресторане «Лангвьет»

«Аннам Муйне» - это роскошный и высококлассный курорт, готовый удовлетворить самые высокие требования как внутренних, так и международных путешественников. Посещение курорта - это как попадание в прохладный рай, где можно расслабиться и восстановить силы после долгих и утомительных рабочих дней.