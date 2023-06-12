Курорт для путешественников

12/06/2023

Расположенный приблизительно в 200 км от города Хошимина 5-звездочный курорт Centara Mirage Resort Mui Ne представляет собой современный комплекс, основной концепцией которого является «удобная площадка для путешественников». Курорт расположен у берега бухты Хонром в мкр-не Муйне города Фантхиета, издавна известного за счет уникальной красоты своих длинных пляжей с белым песком.

Курорт "Centara Mirage Resort Mui Ne" дарит прекрасные впечатления от отдыха, архитектурных стилей и ландшафтов. Фото: Архив



Курорт, открытый в октябре 2021 г., дарит прекрасные впечатления от отдыха, предлагая богатый ассортимент услуг, архитектурных стилей, ландшафтов и уникальных блюд местной кухни. Курорт располагает 984 номерами и виллами с бассейнами, конференц-центром вместимостью более 1000 человек, театром под открытым небом, а также множеством развлечений.



Кухня очень разнообразна и свежа. Centara Mirage Resort Mui Ne может предложить 4 ресторана с различными кулинарными стилями: от шведского стола с местными морепродуктами (ресторан Mundo) и тайской кухни (ресторан Suan, Bua Thai) до коктейлей из Испании (El Salon Bar). «Есть и другой вариант. Вы можете просто насладиться напитком и расслабиться в бассейне (Fantasia Pool Bar)», - уточнил представитель курорта.

По его словам, во время пребывания в Centara Mirage Mui Ne можно прокатиться на трамвае, чтобы осмотреть уникальную архитектуру и насладиться свежим морским бризом и прохладным открытым пространством.

Туристы также могут насладиться кофе и посмотреть в телескоп, чтобы насладиться морем Муйне и местной повседневной жизнью, а также получить интересные впечатления.

Посещение достопримечательностей неподалеку от курорта хорошо организовано. Ранним утром вы можете прогуляться по набережной, чтобы насладиться свежим морским бризом, затем ощутить настоящую жизнь рыбаков в рыбацкой деревушке Муйне. Здесь можно купить разнообразные свежие морепродукты, которые местные жители помогут вам приготовить прямо на пляже рыбацкой деревни./.

Главный бассейн курорта "Centara Mirage Resort Mui Ne". Фото: Ле Минь

Текст: Шон Нгиа - Фото: Хоанг Ха и Ле Минь - Перевочик: Чан Хиеу

