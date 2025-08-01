Курица Лукбао - блюдо с ярким вкусом горного Северо-Запада Вьетнама

01/08/2025

Кулинария народности Мыонг давно славится блюдами, в которых чувствуется дух гор и лесов. Эти блюда приготовлены из натуральных ингредиентов и по оригинальным рецептам. Недавно к гастрономическому наследию добавилось новое блюдо -"Курица Лукбао" (Gà Lục Bảo), сочетающее в себе традиции и кулинарное творчество. Оно обещает покорить сердца всех гурманов, стремящихся к новым гастрономическим открытиям.

Это блюдо вдохновлено стремлением создать не только красивое, но и подлинно ароматное яство, передающее дух северо-западных гор. В его основе - привычные для народности Мыонг ингредиенты: деревенская курица, семена дерева «зой» («dổi» - ароматная горная пряность региона), базилик и сухая приправа «чамчео» («chẳm chéo» - традиционная специя народности тай из Северо-Западного Вьетнама). При этом используется необычный способ приготовления.

Ингредиенты для блюда «Курица Лукбао» включают деревенскую курицу и традиционные специи Северо-Западного Вьетнама.

Используются ароматные травы, лимонное сорго, имбирь, сушёный лук и свежий перец чили.

Основу блюда составляет деревенская курица, выращенная в естественных условиях и кормящаяся кукурузой и злаками. Ее мясо плотное, ароматное, с натуральной сладостью. Идеальный вес птицы для приготовления блюда - от 1,5 до 1,8 кг. Листья базилика и семена «зой» придают блюду пряный и слегка острый вкус. Сухая приправа «чамчео», характерная для горных районов, используется для маринования курицы и придаёт ей яркий, незабываемый аромат.

После удаления костей куриное мясо в течение двух часов маринуется в травах и специях, чтобы стать мягким и ароматным. Затем мясо нарезают на небольшие куски, обваливают в смеси «чамчео» и базилике. Изюминкой рецепта является оригинальная подача: каждый кусочек заворачивается в ароматный лист - словно курица «облачается в зелёное платье». В таком виде мясо обжаривается до хрустящей корочки вместе с листьями, а затем выкладывается на хрустящую основу, приготовленную из обжаренной лапши, приготовленной из крахмала «миензонг», производимого в уезде Фиаден (провинция Каобанг).



Блюдо подаётся эффектно: мягкое, сочное мясо с ароматом базилика и семян «зой» в сочетании с хрустящей лапшой создают идеальное гастрономическое наслаждение.

Затем мясо заворачивают в ароматные листья и обжаривают в масле до золотистой корочки

Курица Лукбао - это не просто вкусное блюдо, но и символ кулинарного мастерства народности Мыонг, способствующий сохранению и продвижению традиционной культуры среди вьетнамцев и иностранных гостей.

Готовое блюдо «Курица Лукбао».

📍 Адрес места, где можно попробовать курицу Лукбао: Ресторан «Банкван» (Ханой, квартал Кыадонг, ул. Дыонгтхань, д. 2)

📞 Телефон: 0789 818 284

Текст и фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ