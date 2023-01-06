Курица-гриль с комламом: визитная карточка Центрального нагорья

06/01/2023

Курица-гриль, подаваемаяс комламом (липкийрис, приготовленныйв бамбуковом стволе), является фирменным блюдом Центрального нагорья. У негоесть множестворазличных версий, но даже в этом случае оно сохраняет аромат и вкус курицы и клейкого риса.

Посетители наслаждаются блюдом в пространстве, пропитанном культурой Центрального нагорья.

Курица, используемая для приготовления данного блюда, тщательно отбирается: она должна весить около одного килограмма, обладать плотной текстурой мяса и тонкой кожей. После очистки курицу маринуют с такими специями, как чеснок, лук, лемонграсс, перец, рыбный соус, соль, мед и лесные листья, которые делают ее особенной. Маринованную курицу готовят на гриле над углями, чтобы придать ей характерный вкус.

Для создания мягких и ароматных рисовых зерен необходимо тщательно отбирать клейкий рис для приготовления. Зерна должны быть умеренными, удлиненными, белыми и ароматными, выращенными местными жителями Центрального нагорья.



Рис замачивают в воде и оставляют там на четыре-шесть часов, а затем помещают в бамбуковые стволы. Бамбуковые стволы не должны быть слишком молодыми или слишком старыми, они должны быть невероятно свежими, чтобы сохранять вкус бамбука при приготовлении риса. Насыпая рис в стволы, не стоит набивать его слишком плотно. Наконец, нужно использовать лесные листья, в основном банановые, чтобы запечатать открытые концы ствола. После этого стволы обжаривают вместе с курицей. Во время этого процесса повару постоянно приходится переворачивать стволы до тех пор, пока их внешняя оболочка слегка не подгорит, а ствол бамбука не начнет источать слабый запах клейкого риса.

Отведать курицу-гриль с комламом в ресторане, построенном в архитектурном стиле горной культуры, – это непередаваемое удовольствие. Закусочные здесь зачастую работают с полудня до позднего вечера. Цена одного блюда — около 300 тыс. донгов (12 долларов США).





Курица-гриль и комлам – это кулинарные деликатесы Центрального нагорья.

Ниже представлен списокмест, где можно попробовать это блюдо в городе Плейку(провинция Зялай):

- Курица-гриль с комламом “Х'бла Т'рынг”: мкр-н Чаба, ул. Лезуан, ал.220. - Курица-гриль с комламом “Базан”: мкр-н Чаба, ул. Лезуан, ал.478 - 480. - Ресторан “Ksor Hnao”: мкр-н Донгда,ул. Чаннгуенхан, ал. 49/18. - Ресторан “La Gui”: мкр-н Тхонгнят, ул. Фамнгоктхать, № 27.

Текст и фото: Конг Дат



Перевод: Динь Хонг