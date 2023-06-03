Культурные ценности: приоритет в развитии туризма во Вьетнаме

03/06/2023

В рамках стратегии позиционирования местного бренда на карте внутреннего и международного туризма Вьетнам ориентируется на продвижение уникальных и древних культурных ценностей, тесно связанных с историей и развитием 54 народностей страны.

5 февраля 2023 года в мкр-не Миньнонге г. Вьетчи в провинции Футхо состоялся фестиваль в честь легендарных королей Хунгов, научивших вьетнамцев выращивать рис. Фото: Чунг Киен/ВИА

Партия и государство всегда подчеркивали роль культуры в развитии туризма. В резолюции 08-NQ/TW, принятой Политбюро 16 января 2017 года, говорится о том, что сохранению культуры и пропаганде традиционных ценностей должно уделяться первостепенное внимание в процессе развития туризма как ключевого сектора экономики.

В утвержденной Стратегии развития туризма во Вьетнаме до 2030 года, как указано в Решении премьер-министра от 22 января 2020 года 147/QD-TTg, большое внимание уделяется развитию культурного туризма, который включает в себя сохранение и продвижение культурного наследия и самобытности народностей. Кроме того, в стратегии подчеркивается важность создания продуктов культурного туризма, которые сохранят и повысят ценность культурного, исторического и традиционного наследия.



В документе подчеркивается необходимость использования уникальных и разнообразных кулинарных преимуществ различных регионов для производства конкурентоспособных и самобытных туристических продуктов, что поспособствует созданию выдающегося туристического бренда Вьетнама.

Во Вьетнаме проживает 54 различных народности, каждая из которых имеет свою уникальную культуру и традиции. Этот богатый “гобелен культур” предоставляет Вьетнаму обширные людские ресурсы, которые страна может использовать для развития своей индустрии туризма. В этом “гобелене” культурное наследие играет жизненно важную роль для социально-экономического развития страны, помогая формировать и обогащать духовную жизнь различных групп меньшинств и способствуя общему росту каждого региона, провинции и страны в целом. Это, в свою очередь, укрепляет единство вьетнамского народа, создавая мощный продукт для нации.





Стоит отметить, что среди 15 объектов нематериального культурного наследия человечества, признанных ЮНЕСКО во Вьетнаме, многие принадлежат малым народностям. К ним относятся культурное пространство гонгов в Центральном нагорье; пение тхен в исполнении таев, нунгов и тхаев; тхайский танец сoe и совсем недавно получившее признание чамское изготовление глиняной посуды.

В регионах, где проживают этнические меньшинства, инвестиции в местный туризм и быт семей направлены на удовлетворение растущего спроса туристов. Известны примеры общественного туризма в зонах проживания тхайцев в Банмене (провинция Дьенбиен) и Бананге (провинция Сонла), хмонгов в деревне Кэткэт (провинция Лаокай), зао в деревне Намдам (провинция Хазянг) и народности мыонг в Банлаке (провинция Хоабинь). Центральные и местные власти создали многочисленные туристические объекты и маршруты.



К ним относятся Северо-западная петля, соединяющая шесть провинций северо-западного региона страны, «Через культурное наследие северо-востока Вьетнама» и туристический маршрут по изучению культуры гонгов Центрального нагорья для продвижения культурных ценностей малых народностей.

Обеспечение устойчивого развития туризма при сохранении и популяризации культурных ценностей является сложной задачей. Развитие устойчивого туризма должно учитывать различные факторы, такие как управление ресурсами, сохранение культуры, баланс с сущностью наследия и гармония с социальным развитием.

Вьетнам может похвастаться впечатляющим набором исторических памятников: более 40 тыс. объектов для изучения, в том числе более 10 тыс. объектов провинциального уровня, более 3610 национальных объектов, 128 особых национальных объектов и 8 объектов всемирного культурного и природного наследия. В стране также насчитывается около 70 тыс. зарегистрированных объектов нематериального культурного наследия и 483 объекта, внесенных министром культуры, спорта и туризма в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия, в том числе 15 объектов нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг



