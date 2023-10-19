Культурное сокровище чамов

19/10/2023

В районе Фухай города Фантхиета в провинции Биньтхуан расположен один из культурных центров народности чам – комплекс башен По Сах Ины. Фото: Нгуен Луан

В течение года у народности чам проходит множество традиционных фестивалей, таких как Рамуван, Катэ, По Нагар, а также обряды вызова дождя и церемония открытия башни. При этом фестивали Рамуван и Катэ считаются крупнейшими культурными событиями в жизни чамов.

Известные праздники чамов



Праздник Рамуван наравне с Тетом - самое важное событие в году, когда члены семьи возвращаются домой, вспоминают предков и вместе молятся о мире и процветании своих деревень и хорошем урожае.

Рамуван обычно проходит в марте или апреле по солнечному календарю и длится один месяц. Говорят, что ритуал уборки могил является самой важной частью данного фестиваля. В этот день люди надевают традиционные костюмы и собираются в пещерах (кладбищах), чтобы вместе провести ритуал уборки могил и поклониться предкам и погибшим родственникам. Подношения для ритуала довольно просты, но обязательно включают в себя свежие листьи бетеля и арековые орехи, питьевую воду и конфеты. Могилы чамов отличаются низкой прочностью: они лишь покрываются песком на уровне земли и размечаются круглыми камнями. Кроме того, могилы расположены уникальными длинными рядами.

Помимо фестиваля Рамуван большим фестивалем в течение года также является Катэ. Это традиционный праздник чамов, исповедующих брахманскую религию. Он проводится в начале 7-го месяца по календарю чамов (примерно в октябре по григорианскому календарю). Фестиваль проходит вокруг древних башен.

В районе Фухай города Фантхиета в провинции Биньтхуан расположен один из культурных центров народности чам – комплекс башен По Сах Ины. Этот комплекс всегда выбирают в качестве основного места проведения фестиваля Катэ. Он стал уникальным культурным, архитектурным и одновременно религиозным местом народности чам. Кроме того, комплекс башен По Сах Ины также является достопримечательностью, привлекающей множество туристов.

В течение дня в рамках фестиваля Катэ проводится множество уникальных и характерных ритуалов с сакральным смыслом, направленных на выражение благодарности божествам за благоприятную погоду и хорошие урожаи, а также в память о героях, мучениках и предках. Помимо этого, община чамов также отправляется к башне По Сах Ину, чтобы помолиться о здоровье, мире и процветании бизнеса и удачи в жизни.

Фестиваль Катэ также дает чамам возможность сыграть на традиционных музыкальных инструментах, потанцевать и спеть народные песни. В то же время молодые люди участвуют в конкурсах по игре на саранайских трубах, в модных показах традиционных костюмов, в соревнованиях по упаковке пирогов и в состязаниях по метанию риса и украшению подношений.

Все активности довольно увлекательны, что привлекает внимание зрителей. Также есть множество других мероприятий, знакомящих с чамской культурой, таких как выставка гончарного дела, знакомство с парчовым ткачеством, представление местных деликатесов и т.д. Все это создает красочный фестиваль, богатый культурной самобытностью.



Фестиваль Катэ не только отвечает религиозным потребностям чамов, но уже давно стал уникальным культурным и туристическим событием, привлекающим большое количество отечественных и иностранных туристов.

Уникальное искусство изготовления чамской керамики

Никто точно не знает, когда появилось гончарное дело у народности чам. Сегодня известно только то, что оно существует уже давно. Гончарное дело развивается в двух местах: в гончарной деревне Биньдык (ранее известная как деревня Лигок) в коммуне Фанхиеп уезда Бакбинь в провинции Биньтхуан и в гончарной деревне Баучук (ранее - Хамукрок) в коммуне Фуокдан уезда Ниньфыок в провинции Ниньтхуан.

Гончарная деревня Баучук в Ниньтхуане считается одной из старейших гончарных деревень в Юго-Восточной Азии. Она существует с конца XII века и до сих пор сохраняет совершенно рудиментарный метод ручного производства, существовавший тысячи лет назад.

29 ноября 2022 года досье «Искусство чамской керамики» было внесено ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите. Оно стало 15-ым нематериальным культурным наследием Вьетнама, внесенным в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



Уникальная особенность техники изготовления гончарных изделий в Баучуке заключается в том, что глиняный блок помещают в фиксированное место, после чего мастер умело использует свои руки для придания изделию формы. Керамика из Баучука не формуется, а вся отливается вручную, поэтому изделия зачастую уникальны.

Тематика узоров на керамике из Баучука в основном касается рек, деревьев, неба и земли, а также несет религиозное содержание. Способ обжига керамики в Баучуке также довольно уникален. Её не обжигают в печи, а складывают на открытом воздухе, а затем обжигают дровами, соломой и рисовой шелухой при температуре около 800 градусов по Цельсию в течение 5-8 часов, в зависимости от размера продукта.

По древним традициям, перед обжигом керамики домовладелец выбирает благоприятный день и покупает несколько вещей для подношений предкам и божествам. Этот жест выражает прошение придать обожженным керамическим изделиям равномерность и не позволить им испортиться или повредиться.

Традиционные керамические изделия из Баучука имеют множество разновидностей. Сегодня, в эпоху рыночной экономики, ремесленники из гончарной деревни Баучука быстро создают новые виды продукции и новые проекты с высокими художественными качествами для нужд туризма и торговли.

Говоря о долгосрочном и устойчивом развитии керамических изделий из Баучука, предприниматель Фу Хыу Минь Туан озвучил позицию о необходимости постоянного изменения и улучшения дизайна продукции в соответствии с предпочтениями рынка. В настоящее время в деревне насчитывается более 10 тысяч видов продукции, в том числе около 500 основных. Компания также очень заинтересована в инвестировании в человеческие ресурсы, особенно в молодые кадры. В то же время существует план по одновременному развитию туризма в ремесленных деревнях, чтобы максимизировать местный потенциал.

Регистрация ЮНЕСКО «Искусства чамской керамики» в Списке нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите, является подтверждением национальной культурной самобытности Вьетнама в мировой сокровищнице культурного наследия. Культурное и художественное наследие гончарного дела народа чам теперь стало общим достоянием человечества.

Художественная программа на церемонии вручения регистрации ЮНЕСКО «Искусства чамской керамики» в Списке нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите. Фото: Ле Минь

Население чамов во Вьетнаме составляет 178.948 человек, сосредоточено в основном в южно-центральных и южных провинциях, таких как Ниньтхуан, Биньтхуан, Донгнай, Анзянг... В 2022 году фестиваль Катэ в провинции Биньтхуан был признан национальным нематериальным культурным наследием.

Текст: Шон Нгиа

Фото: Ле Минь, Конг Дат, Нгуен Луан, Хыу Тхань и архив

Дизайнер: Чонг Хань - Переводчик: Чан Хиеу