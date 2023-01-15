Кулинарный ремесленник Ань Тует знакомит мир с вьетнамской кухней

15/01/2023

Шеф-повар, живая энциклопедия кулинарного искусства, лучший повар Хатханя (г. Ханой) — это все Нгуен Тхи Ань Тует. Ее считают человеком, способным сохранить квинтэссенцию вьетнамской кухни. Для этого шеф-повара каждое блюдо содержит свою историю и несет послание о вьетнамской культуре, традициях и людях.



Шеф-повар, живая энциклопедия кулинарного искусства, лучший повар Хатханя - это все Нгуен Тхи Ань Тует. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ



Бабушка Ань Туетa стала ее первым учителем, оказав наибольшее влияние на выбор кулинарного пути Ань Туетa. Бабушка научила ее утонченности, перфекционизму и внимательности, которые так необходимы в традиционной вьетнамской кухне. Также примечательно то, как утонченность вьетнамских женщин нашла отражение в их маленьких кухнях. «Однажды, во время приготовления тушеной курицы с грибами, я поджарила курицу сразу после того, как приправила ее. Тогда я сразу же получила пощечину от бабушки, которая поняла, что я делаю, лишь услышав, что масло кипит сильнее, чем необходимо. Проступок заключался в том, что специи не успели должным образом впитаться в мясо», — сказала Ань Тует, вспоминая свой первый опыт кулинарии. Будучи представительницей седьмого поколения высокопоставленной ханойской семьи, Ань Тует с юных лет получила воспитание леди. В возрасте 9 лет она начала ходить с бабушкой на рынок, чтобы научиться выбирать лучшие ингредиенты, и на кухню, чтобы научиться готовить традиционные ханойские блюда. Ее кулинарная карьера началась еще в те далекие детские годы.

Обучаясь кулинарии у своей бабушки, маленькая Ань Тует также познакомилась с философией шеф-повара. «Бабушка говорила мне, что едой нужно наслаждаться сначала зрением, затем обонянием, затем осязанием и, наконец, ощущением того, как она тает во рту. Едой нужно наслаждаться всеми органами чувств, а внимательность при выборе ингредиентов и специй – золотой ключ к успеху шеф-повара», - вспомнила Ань Тует наставления своей бабушки.



По словам г-жи Ань Тует, ингредиенты — это не просто мясо, рыба или овощи, рецепт представляет собой знания повара, иногда даже выступая в роли «посланника», способного донести то, что хочет сказать повар. Это означает, что настоящий шеф-повар должен уметь выбирать ингредиенты и знать, какие блюда полезны, а какие вредны для здоровья. Также необходимо обладать социальными и культурными знаниями, чтобы создавать блюда, которые могут представлять собой квинтэссенцию традиционной вьетнамской кухни и продвигать ее среди друзей по всему миру. Получив задание подготовить банкет на 21 лидера стран-участниц саммита АТЭС в 2017 году, шеф-повар Ань Тует в течение 6 месяцев изучала культуру каждой страны, чтобы понять предпочтения каждого лидера. Сотни вкуснейших блюд обсуждались и фильтровались, пока не осталось 12 наиболее подходящих. Из этого списка шеф-повар Ань Тует выбрала 6 блюд, максимально отражающих вьетнамскую традиционную идентичность. Среди них оказались банановый цветочный салат, приготовленный на пару морской окунь с пятью вкусами, крабовые блинчики с начинкой, свежие блинчики с начинкой, хрустящая жареная утка и фиолетовый десерт из сладкого картофеля. С помощью этих избранных блюд шеф-повар Ань Тует хотела познакомить иностранных гостей с кухней Вьетнама, а также с Вьетнамом как с тропической страной с богатым сельскохозяйственным прошлым. Для этого она угостила глав государств простыми, типичными вьетнамскими блюдами. Среди них также был морской окунь на пару с пятью вкусами, который произвел сильное впечатление на лидеров стран АТЭС в 2017 году. Этому блюду Ань Тует научилась, а затем практиковала его на маленькой семейной кухне на улице Чанхынгдао.





С тех пор ханойские блюда, созданные шеф-поваром Ань Тует, готовят во многих ресторанах крупных городов мира. Образ шеф-повара Ань Тует и фирменные блюда Ханоя также стали известны иностранцам благодаря таким популярным каналам, как Discovery Channel, BBC, SRG, а также другим телеканалам в США, Германии, Франции, Японии и Южной Корее. Несмотря на свою известность, для Ань Тует радость в работе шеф-поваром заключается в том, чтобы люди наслаждались ее блюдами. Для Ань Тует кулинария — это искусство, а кухня страны может раскрыть ее душу. Повара могут продвигать свою национальную культуру и сохранять национальную кулинарную квинтэссенцию. В самом сердце Ханоя, где кухня с течением времени приобрела множество новых слоев, принесенных в ходе культурной интеграции, ресторан «Аньтует» по адресу р-н Хоанкием, мкр-н Хангбыом, ул. Мамаи, д.25 является единственным местом, где гурманы могут найти традиционные ханойские блюда по старинным рецептам. Так называемый «ханойский стандарт», «консервант» ханойской кухни. «Моя семья передала все свои кулинарные секреты следующему поколению, я сделала то же самое для своих детей. Возьмем, к примеру, соевый соус. В моей семье используют марку Black Cat. Было время, когда моя 5-летняя внучка сожалела о том, что использовала не ту приправу, когда пыталась поджарить яйцо, смоченное в соевом соусе другой марки», — сказала Ань Тует. Кажется, в семье Ань Тует существует молчаливая традиция по сохранению важности Хатханя (г. Ханой). Еда не говорит, но в ней много смысла, поскольку каждое блюдо — это лодка, несущая культурные и традиционные красоты страны и ее жителей. Неудивительно, что Ань Тует, которой уже за 70, продолжает увлеченно выполнять свою миссию./.

Ань Тует — известное лицо на кулинарных шоу. Фото: Архив Ань Тует





Текст: Тхао Ви - Фото: Вьет Кыонг - Перевод: Динь Хонг