Красота Хюэ с верхней цитадели

25/07/2023

Верхняя цитадель Хюэ - самая высокая часть самой дальней оборонительной части бывшего имперского города Хюэ. Фото: Конг Дат

Верхняя цитадель Хюэ - самая высокая часть самой дальней оборонительной части бывшего имперского города Хюэ в центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ. Это важное место, откуда местность просматривается на большие расстояния. С этой высоты посетители могут по-новому взглянуть на город Хюэ и его улицы. Долгое время этот район был закрыт для посетителей, но недавно Центр сохранения памятников города Хюэ вновь открыл его для туристов, создав новое захватывающее место для осмотра города.

Открытие этой туристической зоны вызвало всплеск эмоций не только среди приезжих, но и среди местных жителей. Возможно, поэтому на своей личной странице в Facebook секретарь горкома партии Хюэ Фан Тиен Динь поделился следующими проникновенными словами:

Пешеходная дорожка на стене цитадели, от эобау (выпуклый бастион) Намсуонг (внутри ворот Нён, также известных как врата Нган), до эобау Намтханг (внутри врат Куангдык, также известных как врата Сап), соединяющаяся с флагштоком Фуванлау, открыта для жителей и туристов.

Здесь также можно увидеть следы взрывов бомб, понаблюдать за выцветшими пушками ушедших эпох, послушать легкий ветерок, понаблюдать за облаками, плывущими над флагштоком, и полюбоваться умиротворяющими пейзажами города.

«Сейчас у людей появилась возможность приехать сюда. Прикоснувшись к стене, часть которой превратилась в обломки под взрывами бомб, посетители наблюдают за заслоненными временем пушками, слушают звуки легкого ветерка, глядя на мирные пейзажи города и на облака, проплывающие над верхушкой флагштока. Красота цитадели Хюэ всегда приносит новые образы и эмоции, которым мы не можем перестать удивляться...» - сказал Секретарь городского партийного комитета города Хюэ Фан Тхиен Динь.



Система стен, защищающих цитадель Хюэ, имеет окружность около 10 км, высота стены почти 7 м, ширина верхней цитадели более 20 м. Фото: Тхань Хоа

Вид на ворота Нго Мон с вершины цитадели. Фото: Тхань Хоа

Беседка и вход в беседку у ворот Куангдык перед Нгомон. Фото: Тхань Хоа

Иностранные туристы посещают верхнюю цитадель Хюэ. Фото: Тхань Хоа

Оборонительная артиллерийская система расположена на верхней цитадели Хюэ. Фото: Тхань Хоа

Посетители посещают верхнюю цитадель. Фото: Тхань Хоа

Посетители посещают верхнюю цитадель. Фото: Тхань Хоа