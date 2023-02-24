Красота ткачества из парчи у народности патхен
Патхен — одна из 54 этнических групп Вьетнама, проживающая в основном в северных провинциях Хазянга и Туйенкуанга. Из поколения в поколение представители народности патхен формировали и сохраняли разнообразную и богатую культуру. Ткачество из парчи является их культурной чертой, отражающей духовную жизнь, а также гордостью.
Традиционные костюмы представителей народности патхен сделаны из натуральных материалов. Процессы ткачества, вышивки и сшивания очень сложны и полностью выполняются традиционными ручными методами. В прошлом сырье получали из хлопковых и джутовых волокон, теперь же в основном используют цветную шерсть. Для изготовления самых красивых платьев женщинам народности патхен приходится усердно работать. Говорят, что каждый костюм является результатом многомесячного творческого труда.
Представительница народности патхен Ли Тхи Тоан, проживающая в коммуне Хонгкуанг уезда Ламбинь в провинции Туенкуанг, много лет занимается изготовлением традиционных костюмов своей народности. Ли Тхи Тоан рассказала нам старую сказку народности патхен, которая гласит, что давным-давно жила-была осиротевшая девочка народности патхен. Однажды, она пошла на весеннюю ярмарку. Увидев красивые костюмы других этнических групп, она расстроилась, потому что у народности патхен их не было.
Обратив взор к небу, девочка увидела пролетающих птиц с разноцветными перьями. В тот момент она загорелась мечтой изготовить самый красивый костюм. Девочка тут же сама сшила костюм, ставший традиционным для представителей народности патхен. В лесу, где она жила, было много белых канареек, поэтому она включила в костюм элементы этих птиц, чтобы сделать его более живым.
Поскольку девочка была сиротой, она всегда мечтала о семье и доме с возлюбленным и собакой, которая бы защищала семью. Вот почему традиционный костюм патхен украшен такими узорами, как мост (символ любви), дом (символ счастья и самопожертвования), собака (символ взаимной защиты) и шарик (символ надежды на позитивную и красивую жизнь).
Эти изысканные костюмы полностью выполнены вручную, от ткачества и вышивки до шитья. В прошлом материал для костюмов получали из хлопка и джута. После окрашивания нити вплетались в куски парчовой ткани. В женском наряде основным цветом является красный, что символизирует цвет феникса.
Цветовая палитра костюмов народности патхен настолько яркая, что их хозяев сравниваются с бабочками и цветами. Восхитительный костюм требует месяцев кропотливой работы на ткацком станке.
Изготовление традиционного костюма народности патхен сохранялось и передавалось из поколения в поколение. Сегодня женщины этой народности гордятся своей одеждой. Благодаря своим умелым и талантливым рукам, а также усердию, женщины самостоятельно создают неповторимые платья, выражающие не только культуру своего этноса, но и красоту вьетнамских женщин./.
Текст: Ви Тхао - Фото: Чан Тхань Зянг / ИЖВ