Красота ткачества из парчи у народности патхен

24/02/2023

Патхен — одна из 54 этнических групп Вьетнама, проживающая в основном в северных провинциях Хазянга и Туйенкуанга. Из поколения в поколение представители народности патхен формировали и сохраняли разнообразную и богатую культуру. Ткачество из парчи является их культурной чертой, отражающей духовную жизнь, а также гордостью.

Традиционные костюмы представителей народности патхен сделаны из натуральных материалов. Процессы ткачества, вышивки и сшивания очень сложны и полностью выполняются традиционными ручными методами. В прошлом сырье получали из хлопковых и джутовых волокон, теперь же в основном используют цветную шерсть. Для изготовления самых красивых платьев женщинам народности патхен приходится усердно работать. Говорят, что каждый костюм является результатом многомесячного творческого труда.

Изготовление традиционного костюма народности патхен сохранялось и передавалось из поколения в поколение.



Представительница народности патхен Ли Тхи Тоан, проживающая в коммуне Хонгкуанг уезда Ламбинь в провинции Туенкуанг, много лет занимается изготовлением традиционных костюмов своей народности. Ли Тхи Тоан рассказала нам старую сказку народности патхен, которая гласит, что давным-давно жила-была осиротевшая девочка народности патхен. Однажды, она пошла на весеннюю ярмарку. Увидев красивые костюмы других этнических групп, она расстроилась, потому что у народности патхен их не было.

Обратив взор к небу, девочка увидела пролетающих птиц с разноцветными перьями. В тот момент она загорелась мечтой изготовить самый красивый костюм. Девочка тут же сама сшила костюм, ставший традиционным для представителей народности патхен. В лесу, где она жила, было много белых канареек, поэтому она включила в костюм элементы этих птиц, чтобы сделать его более живым.

Поскольку девочка была сиротой, она всегда мечтала о семье и доме с возлюбленным и собакой, которая бы защищала семью. Вот почему традиционный костюм патхен украшен такими узорами, как мост (символ любви), дом (символ счастья и самопожертвования), собака (символ взаимной защиты) и шарик (символ надежды на позитивную и красивую жизнь).

Эти изысканные костюмы полностью выполнены вручную, от ткачества и вышивки до шитья. В прошлом материал для костюмов получали из хлопка и джута. После окрашивания нити вплетались в куски парчовой ткани. В женском наряде основным цветом является красный, что символизирует цвет феникса.

Цветовая палитра костюмов народности патхен настолько яркая, что их хозяев сравниваются с бабочками и цветами. Восхитительный костюм требует месяцев кропотливой работы на ткацком станке.

Изготовление традиционного костюма народности патхен сохранялось и передавалось из поколения в поколение. Сегодня женщины этой народности гордятся своей одеждой. Благодаря своим умелым и талантливым рукам, а также усердию, женщины самостоятельно создают неповторимые платья, выражающие не только культуру своего этноса, но и красоту вьетнамских женщин./.

Посетитель интересуется изготовлением костюма у представительницы народности патхен.

Текст: Ви Тхао - Фото: Чан Тхань Зянг / ИЖВ



