Красота костюмов народности конг из провинции Лайчоу

22/04/2024

Представители народности конг, проживающие в горных районах Вьетнама, продолжают передавать свои умения и знания о производстве и украшении традиционных костюмов из поколения в поколение.

Красота костюмов народности конг из провинции Лайчоу

Мужской костюм народности конг включает в себя простые, но элегантные элементы: шарф, рубашку и брюки из ткани цвета индиго. Отсутствие украшений подчеркивает скромность и функциональность этих костюмов. С другой стороны, женские костюмы народности конг более сложны и разнообразны. Они включают в себя рубашку, юбку, пояс, шарф и украшения, при этом каждый элемент имеет свою собственную уникальность.

Рубашки конгских женщин представляют собой настоящие произведения искусства. Одна из разновидностей рубашек имеет длинный крой с чередующимися синими, красными, желтыми и белыми пятнами, вышитыми по краю. Другая разновидность имеет черные рукава и разрез на груди, украшена серебряными пуговицами и цветными нитками. Рубашки часто сочетаются с юбками, на которых присутствуют цветочные узоры или старинные узоры на черном фоне.



Юбки изготавливаются из коричневой или черной ткани и украшаются полосками, узорами облаков или большими башнями, внутри которых расположены меньшие. Эти узоры создаются с помощью синих, желтых, фиолетовых и белых нитей и символизируют рост деревьев в лесу. Пояс юбки состоит из широкой ткани синего или черного цвета и имеет два слоя хлопчатобумажной ткани цвета индиго, чтобы обеспечить юбке хорошую посадку и добавить еще больше красоты женскому костюму.

Женские прически также играют важную роль в традиционных костюмах народности конг. Одинокие женщины собирают волосы в пучок сзади, в то время как замужние женщины носят пучок на макушке. К обеим сторонам прически прикрепляются симметричные броши с серебряными монетами, что придает образу дополнительную изящность и оригинальность.

Шарфы являются неотъемлемой частью костюма конгских женщин, их носят как замужние, так и одинокие женщины. Эти шарфы, известные как "пиеу", могут быть украшены серебряными или золотыми узорами, призванными подчеркнуть красоту женщин и сохранить их здоровье.

Интересно отметить, что представители народности конг не выращивают хлопок для производства своих тканей. Вместо этого они покупают ткани, окрашенные в индиго, у других этнических групп, таких как таи и лао, чтобы создавать свои костюмы. Это свидетельствует о тесных связях народности конг с другими этническими группами и обмене культурными традициями.



Костюмы этнической группы конг являются не только символом красоты, но и важным аспектом сохранения и передачи культурного наследия. Они отражают богатство и многообразие этнической группы и являются гордостью и источником вдохновения для местного населения и туристов.

Сегодня народность конг продолжает сохранять свои традиции и создавать красивые костюмы, которые становятся центральным элементом их ярких и впечатляющих фестивалей. Надеемся, что эти традиции искусства и ремесла будут и дальше процветать и передаваться следующим поколениям, сохраняя наследие этнической группы конг и вдохновляя своей красотой и прекрасными традициями.