Красота Вьетнама через коллекцию свадебных платьев “Тхыонг” на Парижской неделе моды

20/08/2023

Чан Фыонг Хоа окончила факультет экономики и инвестиций в Национальном экономическом университете, но из-за своей страсти к моде в конце третьего курса открыла мастерскую по дизайну свадебных платьев. В 2018 году она стала профессиональным дизайнером, четыре года спустя удостоилась чести участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке, а после этого успеха продолжила демонстрировать свои таланты на Неделе моды в Париже в 2023 году.

Чан Фыонг Хоа принимает участие в Парижской неделе моды во Франции. Фото: Тхонг Хай

«Коллекция “Тхыонг” была вдохновлена моим пребыванием в Соединенных Штатах. Из-за напряженной работы, незнакомой еды, сложного трафика и другого образа жизни я скучала по дому, друзьям и вьетнамским блюдам. Эта ностальгия породила идею создания этой коллекции, отражающей мою любовь к Родине, к Вьетнаму», — поделилась своими мыслями дизайнер.

Стремясь к устойчивой моде за счет использования натуральных и экологически чистых материалов, Хоа тщательно отбирала различные ткани для своих творений, включая шелк, органзу, атлас и шифон.

При создании коллекции она использовала технику драпировки, чтобы придать своим изделиям ощущение плавность и элегантность. Она также уделяла особое внимание обработке таких материалов, как настоящие кристаллы и жемчуг Сваровски, а также дизайну с применением настоящих орхидей.

Помимо традиционных свадебных белого и бежевого цветов, Хоа использует в своих изделиях черный цвет. Дизайн ее свадебных платьев придает ощущение индивидуальности: укороченные топы и широкие брюки, а также расклешенные шифоновые юбки.



В частности, использование в свадебных платьях известного шелка Лань Ми А из уезда Танчоу, расположенного в провинция Анзанг, является отличительной и инновационной чертой этой коллекции. Коллекция “Тхыонг”, представленная 15 потрясающими дизайнами на парижском подиуме, привлекла внимание любителей моды по всему миру.





«Я представлю свою новую коллекцию вечерних платьев в сентябре 2023 года, в рамках дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке, чтобы передать красоту и спокойствие моей Родины», - добавила Хоа./.



Текст: Нган Ха - Фото: Тхонг Хай

Перевод: Ли Ланг



