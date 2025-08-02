Красный помело из Донгкао - уникальный деликатес пригорода Ханоя

02/08/2025

Красный помело Донгкао возник в результате естественной мутации, которую заметили и сберегли местные крестьяне. Его отличают ярко-красная кожура и розоватая мякоть. По мере созревания плот приобретает насыщенно-оранжевый оттенок, что делает его особенно привлекательным на фоне обычных сортов.

Панорамный вид сада красного помело в деревне Донгкао, (община Мелинь, Ханой) в сезон сбора урожая. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На вкус плод сладкий, с легкой кислинкой, отличается хрустящей текстурой и сочностью. Мякоть плотная, почти без волокон, что делает его особенно приятным в употреблении.

Выращивание красного помело требует тщательного подхода: от подбора саженцев до ухода за деревьями и сбора урожая. Все этапы выполняются строго по агротехническим стандартам. Плодородные аллювиальные почвы региона идеально подходят для культивирования цитрусовых культур.



Местные фермеры ухаживают за плодами, аккуратно укутывая их в период созревания. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Красный помело играет важную роль в новогодней символике. Его красный цвет ассоциируется с удачей и процветанием, а округлая форма - с единством и теплом семейного очага. Потому такой плод часто преподносят в качестве новогоднего подарка.

