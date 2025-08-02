Красный помело из Донгкао - уникальный деликатес пригорода Ханоя
Красный помело Донгкао возник в результате естественной мутации, которую заметили и сберегли местные крестьяне. Его отличают ярко-красная кожура и розоватая мякоть. По мере созревания плот приобретает насыщенно-оранжевый оттенок, что делает его особенно привлекательным на фоне обычных сортов.
На вкус плод сладкий, с легкой кислинкой, отличается хрустящей текстурой и сочностью. Мякоть плотная, почти без волокон, что делает его особенно приятным в употреблении.
Выращивание красного помело требует тщательного подхода: от подбора саженцев до ухода за деревьями и сбора урожая. Все этапы выполняются строго по агротехническим стандартам. Плодородные аллювиальные почвы региона идеально подходят для культивирования цитрусовых культур.
Красный помело играет важную роль в новогодней символике. Его красный цвет ассоциируется с удачей и процветанием, а округлая форма - с единством и теплом семейного очага. Потому такой плод часто преподносят в качестве новогоднего подарка.
Несмотря на очевидные достоинства, красный помело из Донгкао сталкивается с рядом вызовов - в частности, при расширении рынка сбыта и продвижении бренда. Стабильное качество и сохранение уникальных характеристик сорта - главные задачи для местных фермеров.
Из одной мутации жители Донгкао смогли вывести уникальный сорт, ставший символом креативности и упорства вьетнамского сельского хозяйства. Красный помело - это не только продукт, но и история, воплощающая терпение, любовь к земле и стремление к успеху.
Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ