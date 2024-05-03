Кофейный холдинг «Миньтиен»: пионер, внедряющий модель экономики замкнутого цикла

03/05/2024

Кофейная фабрика «Миньтиен» в провинции Сонла. Фото: Архив холдинга «Миньтиен»

Ни одно кофейное зерно не выбрасывается. Побочные продукты переработки зерен превращаются в сырье для производства других продуктов в экосистеме. Такую модель экономики замкнутого цикла в настоящее время реализует кофейный холдинг «Миньтиен».

Зелёные кофейные зерна используются для обжарки и изготовления растворимого кофе «Coffilia», а также для отправки на экспорт. Чай «Cascara Ha Chuc» изготавливается из мякоти кофе, а биопродукт «Namigo» - из кофейной гущи и кофейной шелухи или органических удобрений из кофейной мякоти и шелухи.

С конца 1990-х годов Вьетнам является одним из ведущих мировых экспортеров кофе по объему производства. Однако большая часть вьетнамского кофе производится из зерен сорта робуста, известного своим крепким горьким вкусом. Хотя кофе сорта робуста популярен среди вьетнамцев, он менее популярен среди международных потребителей и в основном экспортируется в качестве сырья. Во всем мире предпочтение отдается кофе сорта арабики, который обладает кисловатым ароматным вкусом и содержит меньше кофеина. Однако выращивать арабику сложнее, поскольку для этого требуются особые климатические и почвенные условия, которые есть не во всех регионах.



Примерно в то же время холдинг «Миньтиен» вышел на арену производства кофе. Однако к 2000 г., после десятилетия поездок по стране в поисках подходящих регионов для выращивания кофе, холдинг «Миньтиен» сделал ставку на то, что было не свойственно другим компаниям в этой отрасли. Холдинг нацелился на рынок кофейных зерен сорта арабика. Вместо того чтобы выбрать Центральное нагорье - сердце вьетнамского кофейного производства, компания занялась поиском поставщиков в Северо-Западном регионе, где потенциал выращивания кофе еще не был полностью раскрыт.



Идея о повышении ценности вьетнамских кофейных зерен сорта арабика вынашивалась в течение трех десятилетий и официально начала претворяться в жизнь лишь в последние два десятилетия. Холдинг «Миньтиен» постепенно разрабатывал модели ведения сельского хозяйства, расширял площади выращивания и представлял вьетнамские кофейные зерна по всему миру.

Жизнь в гармонии с изначальной ценностью - это путь холдинга «Миньтиен», который привел его к осознанию необходимости значительной трансформации в сторону модели циркулярной экономики для сохранения изначальной ценности и защиты окружающей среды и природных ресурсов. Это осознание стало руководящим принципом для каждого сотрудника холдинга.



В 2017 г. холдинг «Миньтиен» получил сертификат ISO 22000:2005, а в 2018 г. - сертификат географического указания для кофе из Сонла. Благодаря устойчивой модели ведения сельского хозяйства и качеству продукции, соответствующему международным стандартам, холдинг «Миньтиен» стал надежным поставщиком кофе для ведущих международных и региональных корпораций, таких как «Neumann Group» «Atlantic Group», «Mitsui & Co. Ltd» и «Marubeni Corp».

После многих лет внедрения модели циркулярной экономики в производство холдинг «Миньтиен» добился максимального использования сырья, значительного сокращения отходов и выбросов, минимизации затрат на утилизацию и переработку побочных продуктов процесса переработки кофе, а также снижения производственных затрат и укрепления цепочки поставок.

Основательница бренда «Миньтиен», председатель совета директоров холдинга «Миньтиен» Нгуен Тхи Хонг Минь ранее заявляла на выставках, что «Миньтиен» стремится утвердить свой главный принцип, эффективно применяя модель циркулярной экономики во всей экосистеме, чтобы полностью использовать сущность продукта и резко минимизировать экологические отходы. Это обусловлено стремлением создать устойчивый сельскохозяйственный сектор.



Черный кофе, производимый холдингом «Миньтиен». Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Оригинальный молотый кофе из зерен арабики. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Чай «Cascara Ha Chuc» изготавливается из кофейной мякоти. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

С первых дней своего основания холдинг «Миньтиен» осознавал корпоративную ответственность перед окружающей средой. Компания последовательно использовала, исследовала и постоянно оптимизировала свои производственные процессы, чтобы использовать побочные продукты в качестве сырья для других продуктов, стремясь создать замкнутый, современный и устойчивый экономический цикл.

Холдинг «Миньтиен» принимал участие в старейшей и крупнейшей некоммерческой выставке «World Expo 2020», проходившей в Дубае с октября 2021 по март 2022 г., где представил свою экономическую модель, в соответствии с которой холдинг работает в настоящее время. Из-за годичной задержки, вызванной пандемией Covid-19, и благодаря значительным усилиям и решимости принимающей стороны история циркулярной экономической модели вьетнамского кофейного бренда привлекла еще больше внимания международных СМИ.

Выделяясь на «World Expo 2020» своей моделью циркулярной экономики, «Миньтиен» не только с гордостью представил Вьетнам, но и ознаменовал собой значительное достижение в трехлетнем пути компании к осуществлению мечты о повышении ценности вьетнамских кофейных зерен.

Вьетнам является одним из ведущих мировых экспортеров кофе по объему производства. Однако большая часть вьетнамского кофе производится из зерен сорта робусты, известного своим крепким горьким вкусом. Хотя робуста популярен среди вьетнамцев, он менее любим международными потребителями и экспортируется в основном как сырье. Во всем мире предпочтение отдается кофе сорта арабики, который обладает кисловатым, ароматным вкусом и содержит меньше кофеина. Однако выращивать арабику сложнее, поскольку для этого требуются особые климатические и почвенные условия, которые есть не во всех регионах.

Текст: Тхао Ви - Фото: Кхань Лонг и Архив

Перевод: Динь Хонг



