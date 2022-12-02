Котлеты из улиток по-деревенски

02/12/2022

Улитки, в том числе пресноводные (Pila conica) и черные (Bellamya chinensis), являются свежими ингредиентами.

Если вы когда-либо жили в сельской местности северной части дельты Красной реки, вы наверняка никогда не забудете вкус «чаок чокуэ» (котлеты из улиток с деревенского рынка).

Наиболее знакомые образы старой дельты Красной реки – это старухи и матери, несущие улиток, пойманных на деревенских полях и в прудах, на рынок для продажи. Улитки, в том числе пресноводные (Pila conica) и черные (Bellamya chinensis), являются свежими ингредиентами для приготовления котлет из улиток по-деревенски – блюда, вносящего разнообразие в рацион местных жителей.

Котлеты из улиток по-деревенски с деревенского рынка «переехали» на городской, а затем стали известным блюдом во Вьетнаме, составляя рацион многих семей и попав в меню многих крупных ресторанов Ханоя.

Блюдо готово к употреблению

Котлеты из пресноводных улиток предварительно очищают, затем нарезают кубиками и смешивают с сырой ветчиной и зеленью, салом и мясным фаршем. Сформированные шарики пропаривают до готовности, пока они не начнут выделять сочный ароматный.

В данном блюде сочетается хрусткость улиток, аромат специй и сладость жира и мясного фарша./.

Адрес, где можно полакомиться котлетами из улиток: Г. Ханой, р-н Коузэй, ул. Зуитан, пер. 86, д. 2, здание My Way Hotel & Residence, 2-й этаж. Тел.: 093 6571080

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Зянг

Перевод: Ча Да



