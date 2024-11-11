Компания Viet Uc Seafood Group: Повышение качества вьетнамских креветок

11/11/2024

Работающая на рынке уже более двух десятилетий компания Viet Uc Seafood Group (Viet Uc) ставит перед собой цель: повысить качество вьетнамских креветок. Компания также является пионером в создании устойчивой бизнес-модели в сфере высоких технологий. В настоящее время она занимает 1 место во Вьетнаме по доли производства креветочной икры и имеет замкнутую цепочку: от производства креветочной икры и коммерческого выращивания креветок до конечной продукции.

Устойчивая высокотехнологичная закрытая модель выращивания креветок в компании "Viet Uc Seafood Group". Фото: Архив

От различных продуктов

В отрасли выращивания креветок икра определяет более 50% успеха. Однако производство качественной креветочной икры в последнее время сталкивается с многочисленными трудностями и не удовлетворяет потребности покупателей. У большинства предприятий не так уж много источников качественной икры, и они не обеспечены всем необходимым для выхода на внешние рынки.

Осознавая эти проблемы, г-н Лыонг Тхань Ван (председатель компании Viet Uc Seafood Group) решил инвестировать в производство креветочной икры, что является наиболее трудным и рискованным занятием в индустрии креветок.

Семена креветок будут выращиваться и храниться в закрытой модели. Фото: Архив

Компания Viet Uc решила сотрудничать с австралийским институтом CSIRO для активной реализации программы по отбору производителей креветок во Вьетнаме. В результате сотрудничества продукция компании прошла сертификацию BAP (Стандарты лучшей практики аквакультуры, разработанные Глобальным альянсом аквакультуры (GAA)).

Район исследования в компании "Viet Uc". Фото: Архив

Сертификация BAP основана на научных стандартах, достигнутых на всей цепочке поставок аквакультуры, которые гарантированно соответствуют стандартам безопасности пищевых продуктов и отслеживаемости, а также являются экологически и социально ответственными.

Таким образом, это один из ключевых факторов, позволяющих клиентам полностью доверять качеству икорных продуктов компании, а в особенности икры белоногой креветки нового поколения с выдающимися характеристиками, такими как лучший рост (больше чем на 10% по сравнению с предыдущим поколением), лучшая сопротивляемость и адаптируемость.

Компания Viet Uc в настоящее время является производителем креветочной икры № 1 во Вьетнаме, занимая около 30% доли рынка, а клиенты и партнеры дали г-ну Лыонг Тхань Вану прозвище «вьетнамский король креветочной икры».

Во всем мире только США, Сингапур и Таиланд соответствуют международным стандартам по поставке креветочной икры, а теперь к этому списку добавился и Вьетнам. Это не только личный успех компании Viet Uc Seafood, но и большой шаг для вьетнамской отрасли по производству креветок на пути к отказу от зависимости от других источников икры.

Кроме того, отечественные поставки креветочной икры минимизируют риск перебоев в поставках, создают устойчивое направление в отрасли и способствуют улучшению экономической ситуации. Ожидается, что Вьетнам по производству креветок займет одно из лидирующих мест на карте мира.



Направление к замкнутой цепочке

Компания ставит перед собой цель стать корпорацией по производству морепродуктов № 1 во Вьетнаме и ведущей корпорацией по производству морепродуктов в Азии с точки зрения качества и устойчивых технологий. Она является первой в стране корпорацией с замкнутой производственно-сбытовой цепочкой креветок, начиная от производства креветок, креветочной икры и коммерческих креветок и до готовой продукции из креветок.

Процесс производства креветок с использованием передовых технологий. Фото: Кхань Лонг

В 2023 году компания Viet Uc Group официально открыла завод по переработке морепродуктов с инвестиционной стоимостью 400 млрд донгов в высокотехнологичной сельскохозяйственной зоне по выращиванию креветок в провинции Баклиеу. Ввод в эксплуатацию этого завода поможет компании официально охватить все производственные процессы с применением технологий автоматизации более чем на 70% от всего процесса производства. Это важная веха в реализации плана по замыканию цепочки создания стоимости креветок.

Продукты из креветок, приготовленных на пару, перерабатываются на закрытой автоматизированной линии. Фото: Кхань Лонг

В настоящее время Viet Uc Group насчитывает до 18 компаний-участниц, более 2 тыс. партнеров, более 1 тыс. га высокотехнологичных коммерческих площадей для выращивания креветок, 3 генетических центра и селекционных центра общей производственной мощностью свыше 50 млрд креветочных икринок ежегодно.

Так, на заводе компании применяются самые современные технологии в области переработки из ведущих стран и регионов мира, таких как США, Европа и Япония. Компания также соответствует международным стандартам, таким как

HACCP

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BRC

и др.