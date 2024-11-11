Компания Viet Uc Seafood Group: Повышение качества вьетнамских креветок
Работающая на рынке уже более двух десятилетий компания Viet Uc Seafood Group (Viet Uc) ставит перед собой цель: повысить качество вьетнамских креветок. Компания также является пионером в создании устойчивой бизнес-модели в сфере высоких технологий. В настоящее время она занимает 1 место во Вьетнаме по доли производства креветочной икры и имеет замкнутую цепочку: от производства креветочной икры и коммерческого выращивания креветок до конечной продукции.
От различных продуктов
В отрасли выращивания креветок икра определяет более 50% успеха. Однако производство качественной креветочной икры в последнее время сталкивается с многочисленными трудностями и не удовлетворяет потребности покупателей. У большинства предприятий не так уж много источников качественной икры, и они не обеспечены всем необходимым для выхода на внешние рынки.
Осознавая эти проблемы, г-н Лыонг Тхань Ван (председатель компании Viet Uc Seafood Group) решил инвестировать в производство креветочной икры, что является наиболее трудным и рискованным занятием в индустрии креветок.
Компания Viet Uc решила сотрудничать с австралийским институтом CSIRO для активной реализации программы по отбору производителей креветок во Вьетнаме. В результате сотрудничества продукция компании прошла сертификацию BAP (Стандарты лучшей практики аквакультуры, разработанные Глобальным альянсом аквакультуры (GAA)).
Сертификация BAP основана на научных стандартах, достигнутых на всей цепочке поставок аквакультуры, которые гарантированно соответствуют стандартам безопасности пищевых продуктов и отслеживаемости, а также являются экологически и социально ответственными.Таким образом, это один из ключевых факторов, позволяющих клиентам полностью доверять качеству икорных продуктов компании, а в особенности икры белоногой креветки нового поколения с выдающимися характеристиками, такими как лучший рост (больше чем на 10% по сравнению с предыдущим поколением), лучшая сопротивляемость и адаптируемость.
Компания Viet Uc в настоящее время является производителем креветочной икры № 1 во Вьетнаме, занимая около 30% доли рынка, а клиенты и партнеры дали г-ну Лыонг Тхань Вану прозвище «вьетнамский король креветочной икры».
Во всем мире только США, Сингапур и Таиланд соответствуют международным стандартам по поставке креветочной икры, а теперь к этому списку добавился и Вьетнам. Это не только личный успех компании Viet Uc Seafood, но и большой шаг для вьетнамской отрасли по производству креветок на пути к отказу от зависимости от других источников икры.
Кроме того, отечественные поставки креветочной икры минимизируют риск перебоев в поставках, создают устойчивое направление в отрасли и способствуют улучшению экономической ситуации. Ожидается, что Вьетнам по производству креветок займет одно из лидирующих мест на карте мира.
Направление к замкнутой цепочкеКомпания ставит перед собой цель стать корпорацией по производству морепродуктов № 1 во Вьетнаме и ведущей корпорацией по производству морепродуктов в Азии с точки зрения качества и устойчивых технологий. Она является первой в стране корпорацией с замкнутой производственно-сбытовой цепочкой креветок, начиная от производства креветок, креветочной икры и коммерческих креветок и до готовой продукции из креветок.
В 2023 году компания Viet Uc Group официально открыла завод по переработке морепродуктов с инвестиционной стоимостью 400 млрд донгов в высокотехнологичной сельскохозяйственной зоне по выращиванию креветок в провинции Баклиеу. Ввод в эксплуатацию этого завода поможет компании официально охватить все производственные процессы с применением технологий автоматизации более чем на 70% от всего процесса производства. Это важная веха в реализации плана по замыканию цепочки создания стоимости креветок.
В настоящее время Viet Uc Group насчитывает до 18 компаний-участниц, более 2 тыс. партнеров, более 1 тыс. га высокотехнологичных коммерческих площадей для выращивания креветок, 3 генетических центра и селекционных центра общей производственной мощностью свыше 50 млрд креветочных икринок ежегодно.Так, на заводе компании применяются самые современные технологии в области переработки из ведущих стран и регионов мира, таких как США, Европа и Япония. Компания также соответствует международным стандартам, таким как HACCP, BRC и др.
Стремясь совершенствовать процессы выращивания вьетнамских креветок, компания Viet Uc за последние 20 лет инвестировала в технологии, людей и оборудование в рамках закрытой цепочки. Компания хочет предлагает фермерам устойчивые решения, которые способны не только повысить эффективность, но и стабилизировать прибыль от вьетнамской креветочно продукции при выходе на крупные рынки.
Решения компании Viet Uc способствуют устойчивому развитию вьетнамской индустрии креветок, а также созданию и представлению бренда вьетнамской креветки на международной арене. Продукция компании уверенно выходит на банкетные столы мира.