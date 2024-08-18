Компания Red Pine стремится к устойчивости индустрии экспорта маракуйи

18/08/2024

Центр по производству высококачественных семян растений компании Red Pine в коммуне Яфанге уезда Чыпы в провинции Залае. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Компания Red Pine (Red Pine International Joint Stock Company), ведущий поставщик высококачественных саженцев маракуйи в Залае (Вьетнам), является пионером в инвестировании в производство высококачественных саженцев для обслуживания экспортно ориентированного рынка Центрального нагорья. Компания предлагает наиболее востребованные среди импортеров сорта маракуйи.

Технический персонал компании Red Pine с высококачественными саженцами маракуйи. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Несмотря на поздний выход на международный рынок, маракуйя из Вьетнама сегодня занимает одно из первых мест в мире, уступая только Бразилии, Перу и Эквадору. Основными рынками сбыта вьетнамской маракуйи являются ЕС, Япония, Южная Корея, Китай и Австралия.

В связи с этим выращивание маракуйи быстро наращивается, особенно в провинциях Центрального нагорья. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 9,5 тыс. га маракуйи, на которых выращивается около 190 тыс. тонн плодов; маракуйя входит в список из 18 фруктов, годовой объем производства которых превышает 100 тыс. тонн. Выращивание маракуйи может приносить прибыль в размере 350-400 млн донгов (15-17 тыс. долларов США) с гектара.



Рабочие компании Red Pine внимательно контролируют рост саженцев после их посадки. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Большая часть посевов маракуйи во Вьетнаме, около 8,2 тыс. га, сосредоточена в Центральном нагорье. «Столицей» маракуйи считается провинция Залай, занимающая около 4,5 тыс. га и дающая в среднем более 20 тонн с гектара. Провинция стала лидером по привлечению и концентрации предприятий, занимающихся производством, переработкой и сбытом саженцев маракуйи.

Благоприятный климат, а также обширные и плодородные земли Залая идеально подходят для выращивания маракуйи на обширных плантациях. Вот почему провинция Залай планирует увеличить площади фруктовых деревьев до 55 тыс. га к 2025 г. и до 100 тыс. га к 2030 г. (в настоящее время в провинции насчитывается около 21,5 тыс. га фруктовых деревьев). Четыре основных экспортных фруктовых дерева - это маракуйя, банан, авокадо и дуриан. Ожидается, что площади плантаций маракуйи достигнут 20 тыс. га, что сделает их самыми большими в стране.

Однако стремительное расширение посевов маракуйи приводит к появлению саженцев неизвестного происхождения и сомнительного качества, что негативно сказывается на качестве конечного продукта и представляет угрозу для развития экспортной отрасли маракуйи.



Все параметры, такие как воздух, влажность и полив в питомнике, автоматически отслеживаются и контролируются через смартфон. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Осознавая такую необходимость, несколько компаний, в том числе Red Pine, смело инвестировали в создание высококачественных центров по производству саженцев маракуйи в Залае. В 2021 г. компания Red Pine инвестировала в строительство в коммуне Яфанге уезда Чыпы в провинции Залае высококачественного центра по выращиванию саженцев общей площадью более 120 тыс. м², способного производить до 25 млн саженцев ежегодно. Компания Watanabe Pipe Vietnam провела консультации и разработала проект, применив коробчатую конструкцию теплицы, способную выдержать тайфуны 11-й категории. Вся производственная площадь теплицы защищена системой защиты от солнца и сеткой от насекомых. Зона производства рассады включает в себя систему стеллажей, бетонных полов, складов, изолированных хранилищ, самопишущих приборов для измерения температуры и влажности, а также автоматическую систему полива, управляемую со смартфона, - все это спроектировано и интегрировано с применением современных технологий.

Компания также вложила средства в развитие сети из более чем 50 дистрибьюторов первого уровня в регионах от Центрального нагорья до северной части страны, чтобы поставлять саженцы и передавать технологии выращивания непосредственно фермерам. Используя импортные саженцы из Тайваня (Китай), компания Red Pine вывела новую высококачественную родительскую линию, используя современные технологии, путем наслоения, прививки и тепличного выращивания в соответствии со строгими техническими процедурами. Это позволило получить крепкие растения с высокой устойчивостью к болезням, быстрым ростом и высокой урожайностью, подходящие для климатических условий Вьетнама.



Компания Red Pine способна ежегодно производить до 25 млн саженцев. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Саженцы Red Pine имеют подтвержденное происхождение и сертифицированы Управлением культивации и Управлением защиты растений (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама). По этой причине передаваемые фермерам растения гарантированно не подвержены заболеваниям и демонстрируют хороший рост.



Помимо производства и поставки высококачественных саженцев, Red Pine сотрудничает с местными властями, помогая фермерам, выращивающим маракуйю, использовать безопасные средства производства и саженцы, снижая таким образом затраты и позволяя сосредотачиваться на производстве по стандартам VietGAP и GlobalGAP. Компания также способствует развитию цепочки создания добавленной стоимости для удовлетворения потребностей внутреннего и экспортного рынков.

Оценивая вклад Red Pine, начальник сельскохозяйственного отдела уезда Чыпы Нгуен Лонг Кхань отметил: «Будучи высокотехнологичным предприятием, Red Pine не только обеспечивает стабильный источник высококачественных саженцев маракуйи для фермеров, но и создает рабочие места для местных жителей, пиковое значение которых достигает 300. Это способствует увеличению добавленной стоимости местного сектора сельскохозяйственного производства и меняет производственный менталитет людей».

По словам технического директора компании Red Pine Выонг Чонг Кхиена, помимо маракуйи компания изучает возможности по выращиванию других перспективных сортов культур, в частности экспортно-ориентированных фруктовых деревьев, чтобы удовлетворить растущие производственные потребности жителей Центрального нагорья.

Благодаря хорошо структурированным инвестициям и продуманной стратегии компания Red Pine стремится стать надежным поставщиком высококачественных саженцев не только для фермеров Залая, но и для всего региона Центрального нагорья и Вьетнама в целом, способствуя повышению экономической ценности ключевых экспортных культур и улучшению условий жизни местного населения.

Текст и фото: Тхань Хоа - Перевод: Динь Хонг