Компания Red Pine стремится к устойчивости индустрии экспорта маракуйи
Компания Red Pine (Red Pine International Joint Stock Company), ведущий поставщик высококачественных саженцев маракуйи в Залае (Вьетнам), является пионером в инвестировании в производство высококачественных саженцев для обслуживания экспортно ориентированного рынка Центрального нагорья. Компания предлагает наиболее востребованные среди импортеров сорта маракуйи.
Несмотря на поздний выход на международный рынок, маракуйя из Вьетнама сегодня занимает одно из первых мест в мире, уступая только Бразилии, Перу и Эквадору. Основными рынками сбыта вьетнамской маракуйи являются ЕС, Япония, Южная Корея, Китай и Австралия.
В связи с этим выращивание маракуйи быстро наращивается, особенно в провинциях Центрального нагорья. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 9,5 тыс. га маракуйи, на которых выращивается около 190 тыс. тонн плодов; маракуйя входит в список из 18 фруктов, годовой объем производства которых превышает 100 тыс. тонн. Выращивание маракуйи может приносить прибыль в размере 350-400 млн донгов (15-17 тыс. долларов США) с гектара.
Большая часть посевов маракуйи во Вьетнаме, около 8,2 тыс. га, сосредоточена в Центральном нагорье. «Столицей» маракуйи считается провинция Залай, занимающая около 4,5 тыс. га и дающая в среднем более 20 тонн с гектара. Провинция стала лидером по привлечению и концентрации предприятий, занимающихся производством, переработкой и сбытом саженцев маракуйи.
Благоприятный климат, а также обширные и плодородные земли Залая идеально подходят для выращивания маракуйи на обширных плантациях. Вот почему провинция Залай планирует увеличить площади фруктовых деревьев до 55 тыс. га к 2025 г. и до 100 тыс. га к 2030 г. (в настоящее время в провинции насчитывается около 21,5 тыс. га фруктовых деревьев). Четыре основных экспортных фруктовых дерева - это маракуйя, банан, авокадо и дуриан. Ожидается, что площади плантаций маракуйи достигнут 20 тыс. га, что сделает их самыми большими в стране.
Однако стремительное расширение посевов маракуйи приводит к появлению саженцев неизвестного происхождения и сомнительного качества, что негативно сказывается на качестве конечного продукта и представляет угрозу для развития экспортной отрасли маракуйи.
Осознавая такую необходимость, несколько компаний, в том числе Red Pine, смело инвестировали в создание высококачественных центров по производству саженцев маракуйи в Залае. В 2021 г. компания Red Pine инвестировала в строительство в коммуне Яфанге уезда Чыпы в провинции Залае высококачественного центра по выращиванию саженцев общей площадью более 120 тыс. м², способного производить до 25 млн саженцев ежегодно. Компания Watanabe Pipe Vietnam провела консультации и разработала проект, применив коробчатую конструкцию теплицы, способную выдержать тайфуны 11-й категории. Вся производственная площадь теплицы защищена системой защиты от солнца и сеткой от насекомых. Зона производства рассады включает в себя систему стеллажей, бетонных полов, складов, изолированных хранилищ, самопишущих приборов для измерения температуры и влажности, а также автоматическую систему полива, управляемую со смартфона, - все это спроектировано и интегрировано с применением современных технологий.
Компания также вложила средства в развитие сети из более чем 50 дистрибьюторов первого уровня в регионах от Центрального нагорья до северной части страны, чтобы поставлять саженцы и передавать технологии выращивания непосредственно фермерам. Используя импортные саженцы из Тайваня (Китай), компания Red Pine вывела новую высококачественную родительскую линию, используя современные технологии, путем наслоения, прививки и тепличного выращивания в соответствии со строгими техническими процедурами. Это позволило получить крепкие растения с высокой устойчивостью к болезням, быстрым ростом и высокой урожайностью, подходящие для климатических условий Вьетнама.
Саженцы Red Pine имеют подтвержденное происхождение и сертифицированы Управлением культивации и Управлением защиты растений (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама). По этой причине передаваемые фермерам растения гарантированно не подвержены заболеваниям и демонстрируют хороший рост.
Помимо производства и поставки высококачественных саженцев, Red Pine сотрудничает с местными властями, помогая фермерам, выращивающим маракуйю, использовать безопасные средства производства и саженцы, снижая таким образом затраты и позволяя сосредотачиваться на производстве по стандартам VietGAP и GlobalGAP. Компания также способствует развитию цепочки создания добавленной стоимости для удовлетворения потребностей внутреннего и экспортного рынков.
Оценивая вклад Red Pine, начальник сельскохозяйственного отдела уезда Чыпы Нгуен Лонг Кхань отметил: «Будучи высокотехнологичным предприятием, Red Pine не только обеспечивает стабильный источник высококачественных саженцев маракуйи для фермеров, но и создает рабочие места для местных жителей, пиковое значение которых достигает 300. Это способствует увеличению добавленной стоимости местного сектора сельскохозяйственного производства и меняет производственный менталитет людей».
По словам технического директора компании Red Pine Выонг Чонг Кхиена, помимо маракуйи компания изучает возможности по выращиванию других перспективных сортов культур, в частности экспортно-ориентированных фруктовых деревьев, чтобы удовлетворить растущие производственные потребности жителей Центрального нагорья.
Благодаря хорошо структурированным инвестициям и продуманной стратегии компания Red Pine стремится стать надежным поставщиком высококачественных саженцев не только для фермеров Залая, но и для всего региона Центрального нагорья и Вьетнама в целом, способствуя повышению экономической ценности ключевых экспортных культур и улучшению условий жизни местного населения.
Текст и фото: Тхань Хоа - Перевод: Динь Хонг