Компания King Coffee стремится к созданию глобальной кофейной экосистемы

14/05/2026

26 марта в Ханое представители 19 дипломатических миссий во Вьетнаме приняли участие в Международной кофейной конференции 2026, инициированной и организованной компанией TNI King Coffee.

Ключевым событием стало подписание соглашения о создании Глобального кофейного альянса (Global Coffee Alliance – GCA), открывающего многостороннюю платформу сотрудничества, направленную на устойчивое и процветающее развитие кофейной отрасли Вьетнама и мира.

Посол Государства Палестина и глава палестинского дипломатического корпуса во Вьетнаме г-н Саади Салама высоко оценил значение Глобального кофейного альянса.

Выступая на мероприятии, Посол Государства Палестина Саади Салама, глава дипломатического корпуса Палестины во Вьетнаме, отметил, что конференция вышла за рамки обычного торгового события. По его словам, кофе - это не только экономический продукт, но и носитель культурной ценности, служащий мостом дипломатического взаимодействия и стимулирующий глобальное сотрудничество между странами.

Основатель и генеральный директор TNI King Coffee Ле Хоанг Зиеп Тхао подчеркнула необходимость укрепления единства стран в сфере производства и распределения кофе. Создание Глобального кофейного альянса призвано усилить сотрудничество, способствовать обмену ресурсами и продвигать устойчивое развитие отрасли в условиях углубляющейся международной интеграции.

В настоящее время мировая кофейная отрасль сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с изменением климата, волатильностью рынков и ужесточающимися требованиями к прозрачности цепочек поставок. В этих условиях ни одно государство или предприятие не в состоянии справиться в одиночку. Создание Глобального кофейного альянса призвано сформировать общую платформу сотрудничества, направленную на защиту природных экосистем, объединение около 125 миллионов «граждан кофе» по всему миру и построение устойчивого будущего, в котором ни один фермер не останется без внимания.

Альянс задуман не просто как организация сотрудничества, а как платформа государственно-частного партнёрства, объединяющая дипломатические усилия и потенциал бизнеса. К 2040 году он ставит цель сформировать глобальную кофейную экосистему с нулевым уровнем чистых выбросов (Net-Zero), основанную на принципах инклюзивности и использовании современных технологий.

Декларация Глобального кофейного альянса 2026 определяет пять ключевых направлений: защита кофейных экосистем и развитие регенеративного сельского хозяйства; обеспечение справедливых условий для фермеров через честную торговлю и повышение их потенциала; укрепление взаимодействия между дипломатией и бизнесом для создания прозрачных и устойчивых цепочек поставок; стимулирование инноваций, внедрение технологий и цифровизация цепочки создания стоимости; а также продвижение кофейной культуры как общего наследия человечества, способствующего диалогу и обмену между странами.

Г-жа Ле Хоанг Зиеп Тао поделилась информацией об экосистеме обучения искусственного интеллекта King Coffee.

Будучи вторым по величине экспортёром кофе в мире и лидером по производству робусты, Вьетнам рассматривает запуск альянса в Ханое как стратегический шаг, подтверждающий его активную роль в формировании глобальной цепочки создания стоимости и будущего мировой кофейной отрасли.

В ходе дискуссионной сессии ведущие эксперты отрасли из Вьетнама и других стран представили стратегические подходы к устойчивому развитию кофейного сектора. Председатель Вьетнамской ассоциации кофе и какао (VICOFA) Лыонг Ван Ты проанализировал глобальные рыночные тенденции и вызовы для стран-производителей. Доктор сельскохозяйственных наук Фам С (бывший заместитель председателя Народного комитета провинции Ламдонг) предложил практические решения по адаптации к изменениям климата с перспективой развития отрасли до 2050 года.

На конференции также была представлено стратегическое видение Глобального кофейного альянса до 2040 года, направленное на формирование технологически ориентированной глобальной кофейной экосистемы с человеком и природой в центре развития. Достижение углеродной нейтральности определено как долгосрочный ориентир, играющий ключевую роль в стратегии развития.