Компания King Coffee стремится к созданию глобальной кофейной экосистемы
26 марта в Ханое представители 19 дипломатических миссий во Вьетнаме приняли участие в Международной кофейной конференции 2026, инициированной и организованной компанией TNI King Coffee.
Ключевым событием стало подписание соглашения о создании Глобального кофейного альянса (Global Coffee Alliance – GCA), открывающего многостороннюю платформу сотрудничества, направленную на устойчивое и процветающее развитие кофейной отрасли Вьетнама и мира.
Выступая на мероприятии, Посол Государства Палестина Саади Салама, глава дипломатического корпуса Палестины во Вьетнаме, отметил, что конференция вышла за рамки обычного торгового события. По его словам, кофе - это не только экономический продукт, но и носитель культурной ценности, служащий мостом дипломатического взаимодействия и стимулирующий глобальное сотрудничество между странами.
Основатель и генеральный директор TNI King Coffee Ле Хоанг Зиеп Тхао подчеркнула необходимость укрепления единства стран в сфере производства и распределения кофе. Создание Глобального кофейного альянса призвано усилить сотрудничество, способствовать обмену ресурсами и продвигать устойчивое развитие отрасли в условиях углубляющейся международной интеграции.
В настоящее время мировая кофейная отрасль сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с изменением климата, волатильностью рынков и ужесточающимися требованиями к прозрачности цепочек поставок. В этих условиях ни одно государство или предприятие не в состоянии справиться в одиночку. Создание Глобального кофейного альянса призвано сформировать общую платформу сотрудничества, направленную на защиту природных экосистем, объединение около 125 миллионов «граждан кофе» по всему миру и построение устойчивого будущего, в котором ни один фермер не останется без внимания.
Альянс задуман не просто как организация сотрудничества, а как платформа государственно-частного партнёрства, объединяющая дипломатические усилия и потенциал бизнеса. К 2040 году он ставит цель сформировать глобальную кофейную экосистему с нулевым уровнем чистых выбросов (Net-Zero), основанную на принципах инклюзивности и использовании современных технологий.
Декларация Глобального кофейного альянса 2026 определяет пять ключевых направлений: защита кофейных экосистем и развитие регенеративного сельского хозяйства; обеспечение справедливых условий для фермеров через честную торговлю и повышение их потенциала; укрепление взаимодействия между дипломатией и бизнесом для создания прозрачных и устойчивых цепочек поставок; стимулирование инноваций, внедрение технологий и цифровизация цепочки создания стоимости; а также продвижение кофейной культуры как общего наследия человечества, способствующего диалогу и обмену между странами.
Будучи вторым по величине экспортёром кофе в мире и лидером по производству робусты, Вьетнам рассматривает запуск альянса в Ханое как стратегический шаг, подтверждающий его активную роль в формировании глобальной цепочки создания стоимости и будущего мировой кофейной отрасли.
В ходе дискуссионной сессии ведущие эксперты отрасли из Вьетнама и других стран представили стратегические подходы к устойчивому развитию кофейного сектора. Председатель Вьетнамской ассоциации кофе и какао (VICOFA) Лыонг Ван Ты проанализировал глобальные рыночные тенденции и вызовы для стран-производителей. Доктор сельскохозяйственных наук Фам С (бывший заместитель председателя Народного комитета провинции Ламдонг) предложил практические решения по адаптации к изменениям климата с перспективой развития отрасли до 2050 года.
На конференции также была представлено стратегическое видение Глобального кофейного альянса до 2040 года, направленное на формирование технологически ориентированной глобальной кофейной экосистемы с человеком и природой в центре развития. Достижение углеродной нейтральности определено как долгосрочный ориентир, играющий ключевую роль в стратегии развития.