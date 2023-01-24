Ключ к развитию туризма на Центральном плато "Тэйнгуен"

24/01/2023

Центральное плато (Тэйнгуен), где проживает почти 50 этнических групп, обладает системой впечатляющих природных ландшафтов и сокровищниц богатого материального и нематериального культурного наследия и объектов, является регионом с большим потенциалом для развития различных видов экотуризма.

Туристы во время эскурсии в Далате на электромобилях. Фото: Тхань Жанг/ИЖВ

Легендарное плато



В конце года, когда пейзажи Тэйнгуена облачаются в самые живописные наряды, мы начали поездку по 14-ому национальному шоссе из провинции Куангнам через провинции Центрального плато, такие как Контум, Залай, Даклак, Дакнонг, Ламдонг и Нячанг. Горные перевалы в конце года озаряются солнечным светом и обдуваются прохладными ветрами. Через окна машины мы увидели всю богатую природу плато Тэйнгуен. Здесь были не только таинственные джунгли, но и бесконечные плантации каучука, кофе, чая и черного перца.



К вечеру мы прибыли в спокойный горный городок Плейку в провинции Залай. На перевалах стояли дома, иногда покрытые туманом. Эта атмосфера нагоняла на каждого из нас чувство тоски по семье. Мы сидели за столом, потягивая горячий чай и кофе. Вдруг мой коллега исполнил песню о Центральном плато.

«Город на перевалах,

покрытый туманом.

Он был таким грустным,

когда по нему вверх-вниз бродил незнакомец», - спел мой друг.

Вот оно какое, Центральное плато! Оно привлекает внимание туристов не 5-звездными отелями и роскошными туристическими услугами, а первозданной красотой лесов и гор. Также плато может предложить богатую культуру и историю народностей и этнических групп, издавна проживающих здесь.





Великолепная красота вулкана Намкар в районе глобального геопарка Дакнонг. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Во время путешествия мы останавливались во многих местах, наслаждаясь многогранными волшебными красотами Центрального плато. Далат был прохладен, прекрасен, величественен и мечтателен. Он был прекрасен, словно миловидная девушка. Провинции Даклак, Дакнонг, Залай и Контум продемонстрировали общие культурные черты, такие как общинные дома, в которых местные жители по вечерам играют на гонгах и поют. Были там и традиционные праздники народностей залай, бана, соданг, брау, ромам, хрэ, кохо, едэ, м'нонг и др.

Этнические меньшинства Тэйнгуен имеют чрезвычайно богатую и разнообразную культуру, которая тесно связана с деревенскими обычаями и особыми праздниками, такими как: фестиваль гонгов, ритуал посадки риса, гонки на слонах, церемония потхи (ритуал провода души умершего в мир Занг (рай).



В состав Центральное плато Тэйнгуен входят территории 5 провинций: Контум, Жалай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг. Общая природная площадь составляет 54,6 тыс. кв. км2 (16,5% территории всей страны). Плато состоит из нескольких базальтовых плит: Плейку, Контум, Даклак, Ламвьен, Зилинь и Баолок, где издавно проживают местные жители 49 народностей. Это район является важным стратегическим положением с точки зрения экономики, политики, культуры, общества, национальной обороны, безопасности и международных отношений.

Сегодня жители плато Тэйнгуен все еще хранят множество ценных материальных и нематериальных объектов культурного наследия, таких как: каменные инструменты, гонги, общинные дома, традиционные фестивали и культурные ценности, народный фольклор. Одним из известных объектов Центрального нагорья Тэйнгуен является культурное пространство гонгов, которое было признано ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества.



О значимости культурного наследия гонгов плато Тэйнгуен нам рассказал бывший президент Вьетнамской фольклорной ассоциации, член Постоянного комитета Международного совета по традиционной музыке ICTM при ЮНЕСКО профессор, кандидат наук То Нгок Тхань. По его словам, гонги — это духовный мост между людьми, божествами и сверхъестественным миром. За тысячи лет гонги стали неотъемлемой частью жизненного цикла каждого жителя Тэйнгуен, присутствуя почти во всех важных общественных мероприятиях сообщества.



«Культура Тэйнгуен обладает непреодолимой притягательной силой» - отметил профессор, кандидат наук То Нгок Тхань, приведя в пример известного французского этнолога Жоржа Кондоминаса (1921-2011 годы жизни). По словам профессора Тханя, много лет прожившего на Центральном плато, Жорж Кондоминас был знатоком обычаев народности м'нонг и культуры Тэйнгуен. Говорят, что он «умел есть блюда м'нонгов, говорить на языке м'нонгов, носить набедренную повязку, ходить босиком и работать в поле, как настоящий мужчина народности м'нонг». Однажды Жорж Кондоминас сказал: «Я даже мечтаю на языке м'нонггар», подразумевая, что язык и культура Центрального плато Тэйнгуен глубоко укоренились в его подсознании.



В связи с этим нетрудно представить себе, что многовековая жизнь этнических меньшинств Тэйнгуен и их богатое культурное наследие являются достопримечательностью, которая составляет уникальную идентичность и способствует развитию туризма на плато Тэйнгуен.



Напомним, что в состав Центрального плато Тэйнгуен входят территории 5 провинций: Контум, Залай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг. Общая природная площадь плато составляет 54,6 тыс. км2 (16,5% территории всей страны). Средние высоты находятся на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря. Центральное плато состоит из нескольких базальтовых плит: Плейку, Контум, Даклак, Ламвьен, Зилинь и Баолок. Центральная часть плоскогорья достаточно ровная и плоская, южные и северные оконечности намного выше. Самая высокая точка — гора Хамронг («Пасть дракона») на плато Плейку.



Также на Центральном плато расположено несколько потухших вулканов и горных хребтов, покрытых лесами; имеются озера, образовавшиеся на месте кратеров вулканов; отсюда берут свое начало многочисленные реки, относящиеся к бассейну реки Меконг либо впадающие непосредственно в океан (через Восточное море). Плато Тэйнгуен издавна стало «общим домом» для 49 этнических групп. Этот район также обладает важным стратегическим положением с точки зрения экономики, политики, культуры, общества, национальной обороны, безопасности и международного сотрудничества.

В целом Тэйнгуен представляет собой богатый, но малоосвоенный район. В настоящее время в планах общественно-экономического развития Вьетнама полноценное освоение плоскогорья Тэйнгуен и превращение его в важную экономическую зону страны занимает особенно важное место.

Дыхание великих джунглей



«Отправляйтесь на плато Тэйнгуен, чтобы послушать дыхание великих джунглей», - посоветовал нам водитель, который родился и вырос в этих краях. Он подчеркнул, что те, кто приезжают на Центральное нагорье, всегда влюбляются в эти земли, где можно послушать звуки природы, земли и воды, а также мелодии древних песен.



За миллионы лет изменений геологического и геоморфологического строения плато сформировало систему чрезвычайно живописных природных ландшафтов с множеством холмов, рек, озер, водопадов, пещер и гор, что является идеальным условием для развития различных типов экотуризма, курортов, экспедиций в пещеры, приключенческого спорта и т.д.





На территории Центрального плато расположено 6 национальных парков, в том числе: Чумомрэй (Контум), Конкакинь (Залай), Йокдон и Чуянгсин (Даклак), Бидупнуиба (Ламдонг), Тазунг (Дакнонг). Также плато вмещает в себя 2 Всемирных биосферных заповедника: плато Лангбианг (Ламдонг) и плато Конханюнг (Залай). Тэйнгуен, обладающий самой разнообразной лесной экосистемой во Вьетнаме, становится очень привлекательным местом для тех, кто любит приключенческий туризм, альпинизм, осмотр водопадов и изучение дикой природы.

Центральное нагорье имеет удобную транспортную систему, соединяющую регионы и населенные пункты через аэропорты Буонматхуот (Даклак), Лиенкхуонг (Ламдонг) и Плейку (Залай), а также дорожную сеть, соединяющую провинции Куангнам, Биньдинь, Фуйен, Кханьхоа и ряд других провинций юго-восточного региона страны.

Открытие пика Лангбианга известным французским врачом и исследователем Александром Йерсеном (1863-1943 годы жизни) положило начало рождению города-курорта Далат. Расположенный на высоте около 1500 метров над уровнем моря, город обладает идеальными природными условиями, мягким климатом и поэтическим природным ландшафтом.

Величественное Центральное нагорье хранит в своем сердце сотни рек, ручьев, озер и водопадов. Например, такие известные реки, как Дак-Бла, Пако, Серепок, Кронгана, Кронгно. На нем расположены как большие озера, такие как Туйенлам, Данкиа-Суойванг (Ламдонг), озеро Лак (Даклак), Великое озеро (Залай), так и водопады, такие как Дрейнур, Дрейсап, Лиенгнюнг и Залонг. Говорят, что все эти дикие и великолепные природные ландшафты являются идеальным местом для посещения.



В Центральном нагорье находится глобальный геопарк Дакнонг с системой вулканических пещер протяженностью более 10 км и следами доисторических племен, живших около 6000-7000 лет назад. По оценке международных экспертов, глобальный геопарк Дакнонг обладает более крупным и привлекательным фактором, чем вулканическая пещера Манджанггул на острове Чеджу (Южная Корея), ставшая символом корейского туризма. Его площадь в 6 из 8 местностей районного уровня Дакнонга, а именно в Кронгно, Куджуте, Дакмиле, Даксонге, Даклонге и Зангиа, превышает 4700 км2, что составляет 2/5 от общей площади провинции.

По данным отечественных и зарубежных ученых, в геопарке Дакнонге насчитывается 65 объектов наследия и геоморфологических объектов, включая вулканические кратеры, пещеры и водопады. Придя в геопарк Дакнонг, туристы могут также исследовать культурное пространство гонгов Центрального нагорья, культуру народности м'нонг - этнической группы, которая имеет самую долгую историю проживания в провинции, а также культуру других этнических меньшинств.



Мы сами в 2020 году тоже были здесь на экскурсии и были действительно поражены странной красотой вулканов и системой вулканических пещер в Геопарке Дакнонг. Это почти нетронутая, нетронутая красота доисторических времен, которая сохранилась до сих пор.

Система природных ландшафтов и уникальных культурных ценностей на плато Тэйнгуен является «золотым ключом», помогающим открыть возможности для развития местного туризма, который приближается к статусу национального, что было установлено Постановлением Политбюро КПВ о стратегии развития Центрального нагорья до 2030 г. с перспективой до 2045 года./.



Иностранные туристы принимают участие в танце по мелодиями гонгов в традиционном длинном доме жителей Центрального нагорья в Даклаке. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Текст: Тхань Хоа - Фото: Конг Дат, Тхань Хоа, Тхань Жанг/ИЖВ