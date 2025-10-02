Кимбонг – деревня, прославившаяся плотницким мастерством

Деревня Кимбонг, расположенная рядом со старинным городом Хойан, издавна славится своим традиционным плотницким ремеслом. Появившееся в XVIIвеке мастерство передавалось из поколения в поколение, а затем стало обучаться и всем желающим. Кимбонгские мастера прославились умением строить лодки и корабли, возводить деревянные дома, изготавливать утвари и художественные изделия из дерева.



Иностранные туристы с интересом наблюдают за традиционным мастерством столяров Кимбонга. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Деревня Кимбонг в прошлом была округом Кимбонг, входившим в состав волости Микхе, уезда Зуйсуен провинции Куангнам (ныне - квартал Хойан города Дананг). Деревня сложилась ещё в пору формирования торгового порта Хойан при правителях рода Нгуен.

По семейным преданиям родов Нгуен, Фан, Хуинь, Чыонг, первым основателем местного плотницкого дела был переселенец из Тханьхоа, прибывший сюда в XVI веке. Сначала он строил простые жилища, построенные из бамбука, тростника и пальмовых листьев, позже - деревянные дома, а затем занялся изготовлением утвари и лодок.



Традиционное плотницкое ремесло Кимбонга сформировалось в XVII веке. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Старейшины деревни рассказывают, что многие плотники Кимбонга работали и в других регионах страны. При династии Нгуен многих привлекали к строительству императорских дворцов и мавзолеев в Хюэ, за что получали и чины и звания. Позже, например, плотник Хуинь Ким Хон участвовал в строительстве мавзолея Хо Ши Мина.



Плотницкое ремесло тяжёлое и травмоопасное, поэтому традиционно им занимались мужчины. Сегодня в некоторых мастерских трудятся и женщины, в основном на отделке и полировке изделий. Чтобы стать умелым плотником, требуется обучение от трёх до пяти лет, а чтобы заслужить звание мастера - 15-20 лет упорного труда и оттачивания навыков.



Иностранные туристы знакомятся с мастерской семьи Хуиня Ри. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Следы столярного ремесла Кимбонг и сегодня заметны в старинных деревянных домах на улицах старого города Хойан, в храме предков деревни Кимбонг и в семейных усыпальницах. Эти сооружения до сих пор хранят в себе оригинальные архитектурные и художественные детали, созданные искусными руками древних мастеров, и внесены в список объектов, находящихся под охраной города. Можно сказать, что это ценные памятники архитектурного искусства, отражающие высокое мастерство и тонкую технику кимбонгских плотников. Эти архитектурные пространства являются частью культурного наследия, тесно связанного с жизнью и трудом мастеров Кимбонга прошлых и настоящих поколений.

Некоторые резные произведения мастеров Кимбонга. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Помимо деревянного домостроения, в Кимбонге развилось декоративно-прикладное искусство. Сегодня здесь производят более 50 видов изделий: скульптуры, картины «четыре времени года» (персиковой цветок, орхидея, хризантема, бамбук), «четыре священных животных» (дракон, единорог, черепаха, феникс), картины деревенского пейзажа, модели пагоды Чуакау и старинных домов, чайные подносы, вазы, мебель и многое другое.

Основной рынок сбыта - внутренний: Дананг, Хюэ, Хошимин, Ханой, Биньдинь..., но многие изделия высокого класса экспортируются в Европу, Северную Америку и Австралию.



Сегодня Кимбонг стал популярным туристическим направлением для знакомства с традиционным ремеслом Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Многие изделия ремесленников Кимбонга удостоены престижных наград: барельеф «Чуакау» - бронзовая медаль на национальном конкурсе 1987 года, поднос «Чанкуэ» - третья премия конкурса ремесленных изделий Вьетнама в 2008 году, работа «Подарок для тебя» - вторая премия в Хойане в 2009 году, «Бамбуковый стол» - третья премия конкурса ремесел семи провинций Центрального нагорья, «Истоки» - третья премия национального конкурса 2010 года. Произведение «Фонарь» было представлено на тематической выставке изделий из бамбука и ротанга 2011 года, организованной Департаментом изобразительного искусства, фотографии и выставок.

Каждый год в первые дни лунного нового года жители Кимбонга проводят церемонию поклонения основателю ремесла, выражая уважение и благодарность своим предкам. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В последние годы плотницкое дело Кимбонга было возрождается и активно развивается, способствуя улучшению уровня жизни и созданию рабочих мест для местных жителей. Многие семьи, такие как Хуинь Ри, Хуинь Сыонг, Во Суан Фыонг, Лы Зуй, укрепили своё благосостояние, а другие получают доход от туристических и сервисных услуг, связанных с деревней. Всё это повышает доходы «бездымной» индустрии провинции.

Фото и тектс: Тхань Хоа/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг