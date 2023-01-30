Керамика “Хаокань” выходит на международный рынок

30/01/2023

За более чем два десятилетия своего существования компания “Хаокань”, чей бренд зарегистрирован в провинции Тхайбинь, участвовал во многих крупных национальных проектах, а также стал известен во многих странах мира.

В 2001 году в промышленном парке “Тиенхай” была основана компания “Хаокань”, занимающаяся производством высококачественной сантехники и напольной плитки.

По словам директора компании “Хаокань” То Суан Кань, руководство компании всегда старается обеспечить своих сотрудников относительно высокими доходами.



Тогда вьетнамский рынок оценивался как имеющий потенциал роста и развития за счет иностранного инвестиционного капитала и открытых деловых возможностей.

Увидев эту возможность, компания стратегически сосредоточилась на развитии квалифицированных кадров, а также на разработке моделей и дизайнов, чтобы лучше соответствовать рыночному спросу.

Кроме того, компания также рассматривает технологии как важный фактор вывода своей продукции на зарубежные рынки. Благодаря своей стратегии компания создала фарфоровые изделия под маркой “Хаокань”, которые были очень хорошо приняты потребителями в стране и за рубежом.

Сантехнические изделия компании соответствуют требованиям ISO 9001:2008, европейским стандартам качества, сертификату управления качеством ISO 9001:2000 и другим престижным сертификатам признания вьетнамских товаров народного потребления.



Компания вложила средства в современную производственную линию, привезенную из Германии, и технологии костяной керамики из Англии, чтобы создать линию изделий из костяного фарфора выдающегося качества под брендом “Миньчау” – совершенно новых для вьетнамского рынка изделий.

“Хаокань” всегда внедряет инновации в дизайн и технологии, не отставая от непрерывного развития мебельной отрасли. Ее продукция представлена ​​на различных рынках Европы, Азии и Латинской Америки.

В последние годы компания вложила средства в современную производственную линию, привезенную из Германии, и технологии костяной керамики из Англии, чтобы создать линию изделий из костяного фарфора выдающегося качества под брендом “Миньчау” – совершенно новых для вьетнамского рынка изделий. После запуска своей продукции на рынок компания получила положительные отзывы от потребителей. Таким образом, она расширила свои масштабы, увеличив производство до 500 000 единиц продукции в день, чтобы удовлетворить спрос внутреннего и международного рынка.



Фарфоровые изделия “Миньчау” безопасны для здоровья и имеют низкую цену по сравнению с другими импортными изделиями того же типа. Костяной фарфор изготавливается из смеси золы из костей животных с другими материалами, такими как каолин и полевой шпат.

Костяной фарфор изготавливается более сложным способом, чем обычная керамика. Обжиг костяного фарфора при высокой температуре удаляет из него все вредные вещества, например, тяжелые металлы. Вот почему изделия “Миньчау” безопасны, красивы и долговечны. В настоящее время они используются во многих ресторанах и отелях, а также экспортируются на такие требовательные рынки, как Восточная Европа и Япония.



Подарочные изделия “Хаокань” пользуются большой популярностью у покупателей. Фото: Конг Дат



После 21 года развития Хаокань подтвердила свой бренд и все больше завоевывает внутренний и внешний рынки./.

Текст: Ви Тхао - Фото: Конг Дат

Перевод: Динь Хонг



