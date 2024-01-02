Керамика Фыоктить: королевская керамика Хюэ

02/01/2024

Древняя пристань на берегу реки Олау, где зафиксированы следы процветающей древней гончарной деревни Фыоктить. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Древняя деревня Фыоктить, расположенная неподалеку от реки Олау в коммуне Фонгхоа уезда Фонгдиен в провинции Тхыатхиен-Хюэ, славится своей керамикой. Эта деревня, основанная более 500 лет назад, славится на весь Центральный регион. Тогда в Фыоктить производили не только всевозможные виды бытовой керамики, такие как кастрюли, жаровни, чайники, горшки, кувшины и т.д., но и множество высокохудожественных изделий для двора династии Нгуен.

Согласно сохранившимся записям, во времена династии Нгуен жителям деревни Фыоктить приходилось каждый год приносить во дворец около 400 глиняных горшков для приготовления риса. Жители деревни дважды в год привозили во дворец глиняные горшки на лодках. Путешествие начиналось у истока реки Олау, продолжалось по лагуне Тамзанг, а заканчивалось в верхней части Ароматной реки (река Хыонг) у Императорской цитадели. Королевский двор также постановил, что никто в деревне не должен обладать горшками такой же формы, как у короля.

После долгого забвения гончарное дело деревни Фыоктить возрождается и развивается. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

“Ом”, также известный как глиняный горшок, является обычным предметом, используемым для приготовления риса, тушения мяса и рыбы. Глиняные горшки из деревни Фыоктить особенные, потому что их стенки толстые, коричнево-темные, а форма напоминают тыкву. Поскольку глиняный горшок из Фыоктить предназначался для короля, он получил очень красивое название «нгокоангызунг», что означает «глиняный горшок короля».

Деревня расположена на берегу реки Олау, примерно в 40 км к северу от центра Хюэ. Ранее известная как Кедок, Фыоктить существует уже более 500 лет. При династии Нгуен Фыоктить был крупным центром керамического производства, чья продукция пользовалась популярностью во всех центральных провинциях.



Деревня гончаров Фыоктить существует уже более 500 лет. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Старейшины деревни рассказали, что гончарное искусство Фыоктить бурно развивалось не только во времена правления династии Нгуен, но и с XVII по XVIII вв. Тогда в деревне было более десяти печей, расположенных вдоль реки Олау. Печи работали целый день, а торговцы со всех концов страны съезжались за покупками, принося сельчанам богатство и славу. Таким образом, в деревне сохранилось множество больших и величественных нязонгов (тип традиционных домов, типичных для центральной части страны).

В то время как в других местах керамику часто обжигают в вертикальной печи, в Фыоктить люди используют плоскую печь, которую часто называют локок (или печь для жабы) из-за ее формы. Эта земляная печь с соломенной крышей обладает высокой прочностью, а ее длина составляет около 30 м.



Технология изготовления керамики по-прежнему практически соответствует старому традиционному методу. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Керамика Фыоктить изготавливается из глины реки Олау и тщательно обжигается традиционными методами. Духовка имеет прочную конструкцию, сильный нагрев и постоянно горит, что позволяет продуктам не растрескиваться и не ослабляться. Изделия Фыоктить не только красивы, но и толсты и прочны. Внешняя поверхность неглазурована, но естественный цвет керамики — темно-коричневый, который кажется покрытым глазурью.

В определенный период гончарное дело в Фыоктить достигло упадка. Но в последние годы благодаря политике восстановления, сохранения и развития традиционных ремесел в провинции Тхыатхиен-Хюэ, а также ежегодной организации фестивалей и фестивалей ремесел в Хюэ, профессия вновь набрала обороты.



Керамическая красавица из деревни Фыоктить. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Сегодня, помимо красоты одной из самых известных древних деревень Вьетнама, у посетителей также есть возможность узнать и испытать много интересного об истории и древних технологиях изготовления керамики.

Ремесленник Лыонг Тхань Хиен, принимающий активное участие в работе по сохранению и развитию деревенского гончарного ремесла и в настоящее время владеющий крупнейшей мастерской в деревне Фыоктить, от всего сердца сказал: «Хотя это ремесло не очень помогает зарабатывать на жизнь, я продолжаю им заниматься, потому что это традиционная деревенская профессия и моя страсть. Я хочу не только развивать его, но и помочь местной молодежи освоить это ремесло».



Выставка продуктов деревни Фыоктить на Фестивале традиционных ремесел в Хюэ-2023. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Фото и текст: Тхань Хоа/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг