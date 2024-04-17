Кенго Кума: архитектор, вдохновляющий вьетнамских студентов

17/04/2024

Портрет архитектора Кенго Кумы. Фото: Архив

Кенго Кума был основным докладчиком на семинаре «Жизнь с природой», прошедшем в конце февраля в Ханойском архитектурном университете. Он вдохновил вьетнамских студентов и стал для них источником знаний на пути к карьере архитекторов.

«Вьетнамские архитекторы и студенты хотели бы встретиться с Кенго Кумой и воспользоваться его опытом и знаниями в области современной архитектуры», - отметил директор Ханойского архитектурного университета (HAU) доцент, кандидат наук Ле Куан.

Простой и открытый Кенго Кума подробно представил свои работы и архитектурные проекты, реализованные в нескольких странах, такие как башня Альберни в Канаде, Музей GS в Айти (Япония), художественный музей в Ханчжоу (Китай), город искусств и культуры Безансона (Франция), национальный олимпийский стадион в Токио ...

Во время семинара «Жизнь с природой», в котором приняло участие более 500 студентов, архитектор рассказал о тесной связи архитектуры и окружающей среды, а также об уважении к окружающей среде, что стало отличным источником вдохновения для учащихся.



Кенго Кума делится своими знаниями о природных строительных материалах, используемых им в работе. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Растения высаживают в зданиях, чтобы создать красивые пространства. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Кенго Кума вызывает у учеников радость и восхищение. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Здание «Waterina Suites», расположенное во 2-м районе Хошимина, это работа этого талантливого японского архитектора. Вдохновленный реками, протекающими через городские пригороды, и рисовыми террасами северо-западного региона, архитектор оформил фасад здания волнистыми линиями, а балконы всех квартир вывел на реку.

Традиционные узорчатые декорации, примененные к вестибюлю и окнам мансард, создают для жильцов здания геометрическое пространство и комфортную жизнь, связанную с природой.

«Waterina Suites» - это проект, демонстрирующий решимость японской строительной корпорации «Maeda Corporation» завоевать вьетнамский рынок. Кенго Кума и его коллеги надеются, что «Waterina Suites» станет важной вехой в будущем сотрудничестве между вьетнамской и японской архитектурой.

