Квинтэссенция Вьетнама в нефрите

11/08/2023

Ханойский коллекционер Хонг Чанг, также известная как Уен Са, занимается коллекционированием нефрита уже более 15 лет. В последнее время она посвятила себя исследованию и сбору тысяч образцов для создания коллекции на тему “Квинтэссенция Вьетнама в нефрите”.

Для того, чтобы завладеть уникальными изделиями из нефрита, г-же Хонг Чанг пришлось связаться с многочисленными коллекционерами и ремесленниками из-за границы.

Любовь г-жи Хонг Чанг к нефриту проявилась в возрасте 18 лет, когда она получила свой первый нефритовый браслет от бабушки. Она начала учиться у людей, разделяющих ее страсть и интерес к происхождению нефрита и преимуществам его использования в ювелирных изделиях.

После многих лет исследований и открытий она наладила связи с ремесленниками из Мьянмы - места, известного своими нефритовыми рудниками, чтобы выгравировать изображения вьетнамской культуры на этих изделиях.



В коллекции Хонг Чанг особо выделяется “Лотос”, известный как национальный цветок Вьетнама. Вместе с опытными мастерами она создала прекрасные изображения из нефрита, завоевавшие сердца друзей со всего мира. Среди них француженка Камиль Лавиротт, которую очаровала история и философия каждого изделия из этого материала. Хонг Чанг также приняла датского гостя Эриха Мюллера и объяснила ему значение нефритового узла мира, вдохновленного древними вьетнамскими монетами.



Каждый день творец неустанно собирает и проектирует различные изделия, обогащая свой выставочный зал. В ближайшем будущем она планирует организовать мероприятия по выставке нефритов, на которых любители нефритов смогут встретиться, поговорить и узнать об истории вьетнамской культуры./.



Текст: Бить Ван - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг