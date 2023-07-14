Картины xангчонг на аозаях

14/07/2023

Недавно модный дизайнер Нгуен Тхо Тхо, желающая популяризировать традиционную культуру, представила коллекцию одежды с вышитыми узорами, вдохновленными картинами хангчонг.

Успех ее предыдущей коллекции с фольклорными картинами донгхо продемонстрировал потенциал слияния традиционного искусства и моды. Вдохновленная своими успехами, Нгуен Тхо Тхо встала на путь воплощения картин хангчонг в мире моды. Внедряя яркие цвета и замысловатые узоры хангчонг в свои проекты, она хотела создать гармоничное сочетание традиций и современного стиля, связывая людей с богатым культурным наследием Вьетнама.

Модельер Нгуен Тхо Тхо рассказала, что идея привнести картины хангчонг в моду возникла после успешного приема ее предыдущей коллекции с картинами донгхо. Она сказала: «Сначала я обратилась к художнику Ле Динь Нгиену, мастеру картин хангчонг, чтобы купить его картины и узнать о значении каждого изображенного на них узора. Затем я начала работать над модной коллекцией, желая представить картины хангчонг более широкой аудитории с точки зрения моды».

Поскольку картины хангчонг обладают деревенским шармом, Тхо выбрала бархат, чтобы повысить ценность изделий. Процесс создания этой коллекции занял примерно один год. В результате было создано восемь нарядов с вышитыми картинами хангчонг, такими как “Девственница”, “Четыре времени года” и “Прыгающий карп”. Дизайнер считает, что неподвластная времени и сдержанная красота картин хангчонг идеально гармонирует с тканью, повышая общую эстетику и ценность одежды.

Процесс вышивки начинается после того, как на ткань нанесут узоры. Вышивка выполняется лишь опытными мастерами из деревни вышивальщиц уезда Тхыонгтин. Через тщательно скроенные элементы одежды владельцы могут прочувствовать точность каждой сшитой вручную нити, а также качество бархатной ткани.

Впечатляющие аозаи, разработанные Тхо Тхо. Фото: Архив



Картины хангчонг - один из выдающихся жанров вьетнамского народного искусства, созданный по большей части в районе Хангчонг в старом квартале Ханоя. Этот вид искусства состоит из двух основных категорий: поклонение и Новый год по лунному календарю ( Тэт ). Многие исследователи считают, что картины хангчонг появились примерно в XVI веке и достигли пика популярности в конце XIX - начале XX вв./. Тэт

Текст: Нган Ха/ИЖВ - Фото: Кхань Лонг и Архив - Перевод: Ли Ланг