Картина, вышитая на листьях бодхи

05/12/2022

Мастер Куан Тхи Кук (Линьдам, р-н Хоангмай, г.Ханой), испытывающая любовь к традиционной вышивке, предпринимает усилия по разработке новых сюжетов и изучает вышивание на листьях бодхи, которые обладают как ценными свойствами по фэншую, так и роскошной текстурой.

Создание каждого изделия обычно занимает минимум день, а сложная работа требует несколько недель

Мастер Куан Тхи Кук родилась в коммуне Фуктхань района Вутхы провинции Тхайбинь. Ее деревня давно известна своей ручной вышивкой. С ранних лет мать научила ее первым вышивальным стежкам. Затем, в возрасте 10 лет, девочка смогла самостоятельно выполнять несложную работу. Она была уверена в том, что ручная вышивка будет развиваться дальше.

Переехав в город Ханой, Куан Тхи Кук продолжила ремесло. Но, по её словам, ручная вышивка столкнулась с жесткой конкуренцией с механической продукцией. Многие работники были вынуждены отложить в сторону пяльцы для вышивания, потому что доходов от этого ремесла не хватало на жизнь. Стремясь сохранить и развить традиционную ручную вышивку, г-жа Куан Тхи Кук привлекла умы молодых людей к созданию множества новых сюжетов. В 2019 году она начала экспериментировать с вышивание на листьях бодхи, которые обладают как ценными свойствами по фэншую, так и роскошной текстурой.

Для вышивки картин на листьях бодхи по-прежнему используются обычные вышивальные нитки..

Куан Тхи Кук преподает в Учебном центре ручной вышивки Тху Кук, а также является директором компании "Vietnam Hand Embroidery Company Limited".

Согласно буддийским легендам, дерево Бодхи связано с путем Будды к просветлению. Он медитировал под деревом Бодхи, достигая просветления, а затем передавал свои учения вместе с указаниями ученикам. По этой причине дерево Бодхи считается символом мира, удачи, мудрости и просветления.

Говоря об этапах создания рисунка на листьях бодхи, г-жа Кук подчеркнула, что первым шагом по-прежнему является поиск и создание набросков идей, затем рисование узоров и распечатывание изображений на листьях. Вышивание на листьях бодхи требует от вышивальщика гибкости и акуратности, поскольку они небольшие и очень хрупкие, легко рвутся, а даже небольшая неосторожность может повредить всей работе. Создание каждого изделия обычно занимает минимум день, а сложная работа требует несколько недель.

Вышивка на листьях бодхи есть продукт колоссального духовного значения, поэтому госпожа Кук считает, что необходимо быть усердной, трудолюбивой, дотошной, не торопиться при вышивании, что может привести к снижению ценности работы. Кроме того, каждый день нужно думать о том, как улучшить ценность и эстетику каждого продукта.

Основная тема ее работ – каллиграфия, испещренная цветочными мотивами, а также талисманы фэншуя, такие как рыба-лотос, сосна и журавль, дракон и феникс ... Ее изделия с вышивкой на листьях бодхи в основном используются в качестве сувениров к праздникам, а также экспортируются в Японию и США. Цена одного изделия колеблется от 400 тыс. донгов до нескольких млн донгов (20-100 долларов США)./.

Картина, вышитая на листьях бодхи

Текст: Нган Ха - ФотоЖ Конг Дат