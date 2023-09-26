Кандидат наук Хуат Тху Хонг и ее миссия по поддержке обездоленных групп населения

26/09/2023

Основатель и директор Вьетнамского института исследований социального развития (ISDS) кандидат наук Хуат Тху Хонг изучает и поддерживает обездоленные группы населения.

Кандидат наук Хуат Тху Хонг является основателем и директором Вьетнамского института исследований социального развития - независимой исследовательской организации, базирующейся в Ханое. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Кандидат наук Хуат Тху Хонг и ее коллеги из ISDS разработали наборы инструментов, направленные на поощрение изменений в отношении и поведении по отношению к обездоленным людям. Правительство Вьетнама ссылалось на них при разработке и обнародовании Закона о профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, а также Закона об инвалидах.

С момента своего создания в 2002 году ISDS провел многочисленные исследования обездоленных групп общества. Благодаря этой работе организация совместно с другими исследовательскими институтами помогла правительству улучшить и сформулировать научно обоснованную социальную политику, которая призвана подчеркнуть уязвимость различных социальных групп и гарантировать инклюзивность. Центр занимается социальными исследованиями не только в научных целях, но и активно использует их результаты для содействия прогрессу общества и повышению социальной осведомленности.



В 2004 году, после исследования положения людей, живущих с ВИЧ, ISDS разработал набор инструментов «Руководство к действиям, направленным на понимание и снижение стигматизации и дискриминации, связанных с ВИЧ/СПИДом».

В последующие годы, основываясь на своих практических исследованиях, институт разработал инструменты, направленные на поддержку перемен и снижение стигматизации в отношении различных уязвимых групп, таких как люди, употребляющие инъекционные наркотики, секс-работницы и инвалиды. Эти инструменты оказались очень ценными, поскольку они направляют конкретные преобразования в мышлении и поведении этих уязвимых сообществ, переходя от благих намерений к позитивным действиям.



Г-жа Хонг подчеркнула: «Если мы будем стигматизировать людей, живущих с ВИЧ, они будут предпринимать многие действия тайно, что может привести к неполному соблюдению мер безопасности. То же самое произойдет и с представителями ЛГБТ-сообщества (лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами). Если они будут подвергаться стигматизации со стороны общества, они могут не иметь равного доступа к возможностям образования и трудоустройства и могут жить с комплексом неполноценности, который будет препятствовать их стремлению к продвижению по службе. Как следствие, общество не сможет пользоваться их талантами и вкладом».



Ученый считает, что законы «О профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом» (2006 г.) и «Об инвалидах» (2010 г.) являются положительным сигналом для малообеспеченных слоев населения, а также для исследователей и социальных работников, таких как она и ее коллеги. «Что приносит нам еще больше радости и мотивации, так это то, что результаты исследований ISDS учитываются в процессе законотворчества», — рассказала г-жа Хонг.

Хуат Тху Хонг и ее коллеги из ISDS реализуют свою миссию, направленную на то, чтобы помочь сделать Вьетнам страной, где голос каждого будет услышан. Фото: Архив

По ее Хонг, каждый человек должен предпринимать более позитивные и энергичные действия, чтобы вместе с правительством работать над выполнением установки «Вьетнам никого не оставляет позади»./.

Текст: Тхао Ви – Фото: Кхань Лонг и архивы - Перевод: Динь Хонг