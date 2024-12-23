Каймеп-Тхивай укрепляет свои позиции в качестве морского порта Вьетнама

23/12/2024

Судно MSC ALEXANDRA общим весом 165 908 тонн и длиной 365,5 м причаливает в порту SSIT для разгрузки около 12 000 TEU груза. Фото: Хуинь Сон/ИЖВ

Расположенный в устье рек Каймеп и Тхивай международный порт, введенный в эксплуатацию в январе 2011 года, представляет собой глубоководный морской комплекс в городке Фуми (провинция Бариа-Вунгтау) протяженностью более 14 километров, способный предоставлять контейнерные услуги, соответствующие мировым стандартам.



Судно COSCO SHIPPING ROSE пришвартовалось в порту Танканг-Каймеп-Тхивае 24 октября 2023 года. Фото: Хуинь Сон/ИЖВ

Глубина судоходного канала составляет 14 метров, глубина портовой зоны - 16,8 метра, ширина поворотного бассейна - 500 метров, что делает его удобным местом для перевалки коммерческих грузов между Вьетнамом и странами по всему миру. Порт Каймеп-Тхивай особенно подходит для обслуживания суперкораблей дедвейтом до 160 000 тонн (эквивалентно 14 000 TEU).

Благодаря современным сооружениям и оборудованию, в том числе 3 причалам длиной 890 м, 3 баржам длиной 270 м, 55 га контейнерной площадки вместимостью почти 51 500 TEU, 10 береговым кранам STS, 22 верфям, 3 специализированным баржам, 76 тракторам, 5 вилочным погрузчикам и 5 автопогрузчикам, терминал может принимать суда самого нового поколения.



Учитывая большой потенциал порта, провинция Бариа-Вунгтау и Министерство транспорта согласовали цели, скоординировали и сконцентрировали инвестиционные ресурсы для его превращения в международный перевалочный порт и специальный порт. Согласно местной концепции развития, порт и логистическая индустрия будут развиваться как ключевой экономический сектор провинции, связанный с обеспечением национальной обороны и морской безопасности.

Портовый комплекс Каймеп-Тхивай, способный обеспечить контейнеровозы, идущие напрямую в Европу и Америку, создал для Вьетнама большое конкурентное преимущество в глобальной цепочке поставок.

В соседних районах реализуются крупные проекты транспортной инфраструктуры, такие как автомагистрали Бенлык-Лонгтхань, Заузай-Фантхиет и Биенхоа-Вунгтау, а также международный аэропорт Лонгтхань, что значительно усиливает возможности Каймеп-Тхивая по обработке грузов, превращая его в важный и эффективный международный транзитный порт и укрепляя позиции вьетнамских морских портов в мире.