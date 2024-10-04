История театрального феномена Ленгок

04/10/2024

Портрет народной артистки Ле Нгок, датированный июнем 2024 г. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ



В последние годы в традиционном театре на каждую постановку новой пьесы собирался полный зал. Редкое явление для традиционной формы искусства, преданной забвению. Театр Ленгок (создан народной артисткой Ле Нгок) - первый частный театр на севере страны, ставший маяком света в попытках сохранить традиционную форму искусства, сильно пропитанную вьетнамской идентичностью.

В 2019 г. театр Ленгок представил пьесу «Чи Фео и Тхи Но», удостоившуюся горячих аплодисментов публики. Всего было дано около ста представлений, и каждый раз все билеты на них раскупались. В том же году пьеса была показана в театре Гионе (Италия), ознаменовав свое присутствие в Европе.



Два года спустя две другие пьесы Ле Нгок, De men («Сверчок») и Lam Vua («Стать королем») добились феноменального успеха, выдержав около двадцати представлений. В 2023 г. пьесы Ле Нгок были самыми популярными на зарубежных мероприятиях. В том же году пьесы «Пять перемен» и «Сверчок» приняли участие в Неделе нематериальной культуры Китая и АСЕАН, организованной в провинции Наньнин (Китай), а пьеса «Замужество дочери-мышки» (Dam cuoi con gai chuot) была представлена на Азиатском фестивале детского контента (AFCC)-2023 в Сингапуре.

Народная артистка Ле Нгок играет роли нескольких персонажей. Фото: Архив

Спектакли «Запрос № 72» и «Лойву» были представлены на 10-й культурной неделе АСЕАН-Китай и удостоились золотых медалей. «Запрос № 72» - это классическое произведение разговорного театра Ленгок, получившее несколько наград на фестивалях во Вьетнаме и за рубежом. Недавно состоялось 140-ое представление - рекорд для пьес в эти «темные времена» малопосещаемых театров. В апреле 2024 г. спектакль был показан в Лаосе, где за два дня собрал тысячи зрителей.



Театр Ленгок, первый частный театр в Ханое, за последние годы дал большое количество спектаклей. Он был основан в 2013 г. как театральный клуб Ленгок при Ханойском оперном театре. В 2016 г. народная артистка Ле Нгок вышлa на пенсию и выкупила этот театр, ставший первым частным театром на севере страны, находящимся под патронажем Ассоциации театральных артистов и Вьетнамской ассоциации деловой культуры.



Ле Нгок любит передавать свои знания молодым артистам: Фото предоставлено одним из артистов Занимаясь искусством, которое кануло в Лету, народная артистка Ле Нгок столкнулась с двумя сложными проблемами: выявлением вкусов зрителей и обновлением старых пьес с целью их адаптации для современной аудитории. «Зрителей, особенно молодых, привлекает многое, но заинтересовать их видом искусства, родившимся сто лет назад, не так-то просто», - поделилась артистка. После тщательного обдумывания народная артистка Ле Нгок пришлa к выводу, что эти старые истории нужно рассказывать по-новому. Старые сценарии нужно переделать, привнести в них современные идеи и собрать новую команду режиссеров и артистов ... с творческим подходом.

Например, в пьесах «Стать королем» или «Легенде о пагоде на одном столбе», воспевающих достоинства таких исторических личностей, как королева Зыонг Ван Нга, король Динь Бо Линь и др. театр Ленгок вложил современную философию и идеи.



Наряду с работами для взрослой аудитории театр также ориентирован на другую аудиторию - детей. Спектакли на благо детей для нового поколения зрителей в будущем - вот главный принцип народной артистки Ле Нгок, а еe театр продолжает свою деятельность, направленную на возвращение вьетнамской публики к разговорному театру.