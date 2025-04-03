История органического молока «Мукдонг»

03/04/2025

Стремясь обеспечить потребителей свежими, чистыми и безопасными молочными продуктами, акционерное общество «Мукдонг» за восемь лет своей деятельности (2015-2023 гг.) достигло знаменательной вехи: оно стало первым вьетнамским брендом органического молока, получившим сертификат JAS (JAS– Японские органические стандарты). Этот успех подтверждает передовые позиции компании в области животноводства и переработки пастеризованного свежего молока во Вьетнаме.

Молочная ферма акционерного общества Мукдонг. Фото: Архив АО Мукдонга

«Попробовав однажды молоко «Мукдонг», вы не сможете пить никакое другое». Эта похвала от покупателей стала для госпожи Нгуен Тхи Тхинь большой мотивацией с первых дней её непростого предпринимательского пути. Стремление предложить вьетнамцам лучший источник питания и доверие потребителей вдохновили Тхинь и команду компании «Мукдонг» на постоянные исследования и разработку свежих молочных продуктов, вкусных, питательных, безопасных, соответствующих предпочтениям вьетнамцев и отвечающих потребностям всех возрастов.

Сырье поступает от молочных коров, выращенных с использованием 100% органических методов на пышных зеленых пастбищах в провинции Хоабинь. Эти коровы не получают генетически модифицированных кормов, гормонов роста и антибиотиков, живут в гармонии с природой, дышат свежим воздухом и пьют чистую воду. Благодаря таким условиям молоко «Мукдонг» становится источником чистого питания, обеспечивая здоровье потребителей.

В 2024 году компания открыла две фермы, Мукдонг 1 и Мукдонг 2, в уезде Лактхуй (провинция Хоабинь). Фото: Архив компании «Мукдонг»

Для компании разведение молочных коров – это не просто процесс производства, а настоящая история преданности на каждом этапе ухода. О каждой корове заботятся и любят ее как члена семьи, удовлетворяя ее потребности в питании более чем на 90 % органическими зелеными кормами с фермы. Предоставляют животным свежие пастбища и свободу передвижения.

Здоровье стада всегда является главным приоритетом. Помимо использования местных лекарственных трав, таких как одуванчик (Taraxacum), полисциас кустарниковый (Polyscias fruticosa) и кротон (Croton tonkinensis Gapnep). В случаях, когда необходимо использовать антибиотики для профилактики и лечения заболеваний, применяют строгие процедуры изоляции и контроля. В частности, во время беременности коровам предоставляется полный покой, чтобы обеспечить их здоровье.



«Мукдонг» стремится вперед, чтобы предложить покупателям самые чистые и безопасные свежие молочные продукты, соответствующие органическим стандартам Министерства сельского хозяйства Японии JAS. Фото: Архив компании «Мукдонг»

Компания не только заботится о крупном рогатом скоте, но и внедряет замкнутый и прозрачный производственный процесс, строго придерживаясь органических стандартов и обеспечивая абсолютную уверенность потребителям в качестве продукции.

Кроме того, она постоянно исследует и разрабатывает различные линейки продуктов, такие как свежее молоко, йогурт и другие молочные субпродукты. Йогуртовые продукты производятся из чистого свежего молока, естественным образом заквашиваются и не содержат консервантов, обеспечивая гигиену и безопасность продуктов питания, имеют свежий и натуральный вкус, а также являются богатым источником пробиотиков, помогая пищеварительной системе оставаться здоровой и повышая сопротивляемость организма.



Некоторые типичные молочные продукты «Мукдонг». Фото: Архив компании Мукдонг

Компания придерживается принципа «5 БЕЗ»: Без промышленных добавок – только натуральные и органические ингредиенты. Без ГМО – для минимизации рисков для здоровья и окружающей среды. Без стимуляторов молока – для обеспечения его естественного и безопасного качества. Без консервантов – чтобы сохранить чистый и натуральный вкус продукта. Без остатков антибиотиков – для гарантии абсолютной безопасности продукции.

Основываясь на этих критериях, компания стремится вперед, чтобы предложить покупателям самые чистые и безопасные свежие молочные продукты, сертифицированные по стандарту Министерства сельского хозяйства Японии JAS – одному из самых престижных и строгих сертификатов в мире.



Компания Мукдонг рассматривает органическое производство не только как заботу о качестве продукции, но и как ответственность перед окружающей средой и обществом. «Мы считаем, что выбор органических продуктов не только полезен для здоровья, но и способствует защите зеленой планеты и формированию здорового и осмысленного образа жизни», – подчеркнула директор компании Нгуен Тхи Тхинь.

Текст: Тхао Ви/ИЖВ - Фото: Архив компании Мукдонг