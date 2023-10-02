История вьетнамских материалов

02/10/2023

Три художницы, Лола Лели, Есения Тибо-Пиказо и Росио Чакон, работающие в настоящее время в Центре спонсорства и художественного развития APD, организовали серию мастер-классов на тему «Перекрестные встречи», посвященные созданию ремесленных изделий с использованием плетеных нитей. Они научили молодых жителей Ханоя делать веревки, используя традиционный метод этнической группы хмонг в коммуне Пако уезда Майчау в провинции Хоабинь (Северный Вьетнам).

Мастер-класс «От травы до нитки» в Центре спонсорства и художественного развития APD в Ханое. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Эти три художницы приехали во Вьетнам в рамках программы культурного сотрудничества в области устойчивой моды между Вьетнамом и Великобританией. Серия семинаров является частью проекта межсекторального сотрудничества и мультикультурных связей в области ремесел и местных материалов.

Художницы отправились в горные районы Северного Вьетнама, чтобы узнать о ремесленных материалах, которые получаются путем превращения травы в нити, а затем в веревки.



Художница Лола Лели родилась в Ханое и выросла в Лондоне (Великобритания). С детства она любила вьетнамское мастерство. Есения Тибо-Пиказо — французская музыкантка и стилист, а Росио Чакон — британская художница.

Все трое разделяют любовь к вьетнамским ремесленным изделиям и желание распространять их среди населения. Художница Лола Лели сказала: «Мы испытывали и продолжаем испытывать стремление рассказывать истории с помощью вьетнамских материалов. Мы производим ремесленные изделия, с величайшим энтузиазмом подчеркивая искусность Вьетнама».



Художницы Лола Лели и Есения Тибо-Пиказо в 1997 году создали мастерскую Wax Atelier в Лондоне, где производят вьетнамские ремесленные изделия с целью их широкого распространения в стране через продажу в магазинах и на ярмарках.





Каждый участник мастер-класса представляет свое творение.

Текст: Бить Ван - Фото: Вьет Кыонг - Перевод: Ча Да