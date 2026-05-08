Историческая победа под Дьенбьенфу — героическая эпопея, эхо которой будет вечно звучать в веках.

08/05/2026

Победа при Дьенбьенфу стала ярчайшей вехой в борьбе против колониализма, за независимость и свободу в XX веке, одним из величайших стратегических сражений, в котором наиболее полно воплотились сила нации и дух эпохи в героической истории борьбы вьетнамского народа за защиту Отечества. Эта победа стала героической эпопеей, эхо которой будет вечно звучать в веках, вдохновляя будущие поколения продолжать славные традиции в деле строительства и защиты Родины

В декабре 1953 года ЦК Партии и Президент Хо Ши Мин приняли решение об открытии стратегического фронта с целью ликвидации элитной группировки французских экспедиционных сил в укрепленном районе Дьенбьенфу. Фото: Архивное фото — ВИА



Флаг «Решимость сражаться и побеждать» Вьетнамской народной армии развевается над крышей штабного бункера французской группировки в Дьенбьенфу, 7 мая 1954 года. Фото: Чиеу Дай — ВИА

Президент Хо Ши Мин, генерал армии Во Нгуен Зяп ((слева, позади) и члены Командования кампании обсуждают план боевых действий. Фото: Архивное фото — ВИА

Высадка французского десанта для захвата Дьенбьенфу. Фото: Архивное фото — ВИА

Генерал армии Во Нгуен Зяп и руководство Генерального штаба Вьетнамской народной армии изучают план проведения Дьенбьенфуской операции. Фото: Архив — ВИА

Подразделения вьетнамской армии, преодолевая леса и горные реки, продвигаются к Дьенбьенфу. Фото: Архивное фото — ВИА

Колонна велосипедов-грузовиков доставляет продовольствие для обеспечения Дьенбьенфуской кампании. Фото: Архив - ВИА

Отвод артиллерии и переход от стратегии «быстрой атаки — быстрой победы» к тактике «надежного наступления — верной победы» стали трудным, но мудрым решением генерала армии Во Нгуен Зяпа. Фото: Архивное фото — ВИА

Генерал армии Во Нгуен Зяп наблюдает за полем боя перед отдачей приказа о начале штурма укреплённого района Дьенбьенфу. Фото: Архив — ВИА

Подразделение тяжёлой артиллерии было благополучно выведено на позиции и готово 13 марта 1954 года обрушить огненный шквал на французские войска, открыв операцию по ликвидации укреплённого района Дьенбьенфу. Фото: Архив — ВИА

Штурмовые подразделения атакуют позиции противника на высоте C. Фото: Архив — ВИА

Высота Доклап (Независимость) после полной ликвидации опорного пункта противника 14 марта 1954 года. Бойцы штурмовых отрядов водружают знамя «Решимость сражаться и побеждать» над командным бункером врага. Фото: Архив — ВИА

Вьетнамские войска форсируют мост Мыонгтхань, атакуя последний опорный пункт противника в долине Мыонгтхань. Фото: Архив — ВИА

Капитуляция генерала де Кастри и всего штаба французской группировки в Дьенбьенфу. Фото: Чиеу Дай — ВИА

Конвоирование французских военнопленных из Дьенбьенфу в тыл. Фото: Чиеу Дай — ВИА.

Президент Хо Ши Мин вручает знак «Боец Дьенбьенфу» офицерам и солдатам, особо отличившимся в Дьенбьенфуской кампании. Фото: Архив - ВИА

Женевская конференция по Индокитаю (8 мая — 21 июля 1954 г.), созванная сразу после поражения Франции при Дьенбьенфу. Фото: Архив — ВИА